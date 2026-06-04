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ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 20:06

ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου

Βολές από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης - «Το 'Ελλάδα 2.0' είναι ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», τονίζει

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«Μη αναστρέψιμη κυβερνητική ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα που οδήγησε στην απώλεια μίας μοναδικής ευκαιρίας για τη χώρα» ήταν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ το βασικό συμπέρασμα της σύσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, για την πορεία του «Ελλάδα 2.0» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με τη συμμετοχή του συντονιστικού της κοινοβουλευτικής του ομάδας καθώς και των επικεφαλής των τομέων πολιτικής του κόμματος.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε η, κατά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «συγκριτική μελέτη όλων των μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» από τον υπεύθυνο του ΚΤΕ του Κινήματος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Παύλο Γερουλάνο, στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εν όψει της επικείμενης συζήτησης στη Βουλή της επίκαιρης επερώτησης για την πορεία του «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «η σκέψη πίσω από την 130 σελίδων ‘Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετ’», που κάλυψε πάνω από 1.300 σελίδες κειμένων, είναι απλή. Βασίζεται στη σύγκριση, μέτρο – μέτρο, λέξη – λέξη, του κειμένου του “Ελλάδα 2.0” που έστειλε στην αρχή η κυβέρνηση στην ΕΕ και εγκρίθηκε (Ιούλιος 2021 κυρίως αλλά και του Δεκεμβρίου 2023 για τα μέτρα που εμφανίστηκαν πρώτη φορά τότε) με αυτό που ισχύει τώρα μετά τις αλλεπάλληλες τελευταίες αναθεωρήσεις (Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2025). Και επίκειται ακόμα μία. Το αρχικό με το σημερινό κείμενο διαφέρουν ριζικά – προς το χειρότερο».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, «από το “Ελλάδα 2.0” παρέλασαν μέχρι σήμερα συνολικά 195 μέτρα / δράσεις. Κάθε μέτρο είχε συγκεκριμένους στόχους που κατέληγαν σε συγκεκριμένα ορόσημα και έργα.

» α) Από αυτά μόνο τα 69 μέτρα (35%) έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός του αρχικού τους στόχου, όπως αυτός είχε τεθεί από την κυβέρνηση.

» β) 122 μέτρα (το 63%) βρέθηκαν εκτός αρχικού στόχου – από αρκετά (38), μέχρι πολύ (64), ή και εντελώς (απένταξη – 20)

» γ) Σε 4 μέτρα (2%) είναι νωρίς εξαχθούν συμπεράσματα γιατί εμφανίστηκαν στο “Ελλάδα 2.0” τον Δεκέμβριο του 2025».

Στην παρουσίαση του ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απέτυχε στο βασικό του στόχο, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, παρά το πρωτοφανές μέγεθος πόρων που είχε στη διάθεσή της. Γνωρίζαμε τα μεγάλα προβλήματα και στο σκέλος των επιχορηγήσεων του “Ελλάδα 2.0”, όπου πολλά χρήματα του ΤΑΑ δεν φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες, αλλά και στο σκέλος των δανείων, όπου η προχειρότητα οδήγησε σε απένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων και υποχρέωσε την κυβέρνηση να θυμηθεί τελευταία στιγμή την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γνωρίζαμε επίσης ότι πέφτει στην Ελλάδα ο ρυθμός υλοποίησης οροσήμων του “Ελλάδα 2.0” τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ έπρεπε να πατήσουμε γκάζι.

Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι σήμερα μιλάμε πλέον για άλλο “Ελλάδα 2.0” σε σχέση με την αρχή του προγράμματος – προς το χειρότερο. Δηλαδή δεν έχει γίνει γνωστό το πόσο διαφέρει το σημερινό, μετά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις, “Ελλάδα 2.0” σε σχέση με το αρχικό κείμενο που παρουσίασε η κυβέρνηση πριν 5 χρόνια. Πόσο έξω έχει πέσει ήδη σε σωρεία μέτρων, με αποτέλεσμα άλλο να έχουν υποσχεθεί και άλλο να κάνουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τι μπορούσαν να κάνουν με 36 δισ., το τι υποσχέθηκαν να κάνουν και το τι έκαναν είναι 3 διαφορετικά πράγματα.

Είναι εντυπωσιακό το πόσο κακή υπήρξε και η κυβερνητική διαχείριση ακόμα και του ελλιπέστατου αυτού κυβερνητικού σχεδίου. Με αποτέλεσμα πολλά έργα που είχαν προγραμματιστεί από την κυβέρνηση να ολοκληρωθούν με χρήματα του ΤΑΑ, είτε να απεντάσσονται είτε να βλέπουν την ολοκλήρωσή τους να μεταφέρεται, αν μεταφέρεται, εκτός ΤΑΑ. Και την Κυβέρνηση καθυστερημένα να προσπαθεί να «παρκάρει» οπουδήποτε ό,τι αδυνατεί να απορροφήσει σε πόρους. Άναρχα, απρογραμμάτιστα, στο πόδι.

Το ‘Ελλάδα 2.0’ είναι ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Λάθος σχέδιο χωρίς διαβούλευση, αδιαφάνεια, κακή διαχείριση με ανικανότητα, ανεπαρκές αποτέλεσμα για τη χώρα».

Παραδείγματα μέτρων που απεντάχθηκαν εντελώς, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη

«Μέτρο 16898 – Έργα ύδρευσης, Μέτρο 16909 – Υποδομή / Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών, Μέτρο 16283 – Υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ, Μέτρο 16834 – Ανάπτυξη δικτύων 5G που παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, Μέτρο 16962 – Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, Μέτρο 16945 – Δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων, Μέτρο 16621 – Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας, Μέτρο 16954 – Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, Μέτρο 16950 – Ηλεκτρονικά διόδια, και πολλά άλλα».

Παραδείγματα μέτρων με μεγάλη μείωση στόχων και έργων, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη

«Μέτρο 16285 – Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ, Μέτρο 16911 – Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, Μέτρο 16747 – Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, Μέτρο 16289 – Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία, Μέτρο 16984 – Μεταρρύθμιση για τον προσωπικό ιατρό, Μέτρο 16922 – Επένδυση: Κοινωνική ένταξη, Μέτρο 16291 – Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Μέτρο 16957 – Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υπερνικά τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, Μέτρο 16630 – Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), Μέτρο 16999 – Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις από τις κακοκαιρίες «DANIEL» και «ELIAS», Μέτρο 16996 – Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, Μέτρο 16926 – Επένδυση: Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), Μέτρο 16982 – Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα, Μέτρο 16871 – Επένδυση: Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης) και πολλά άλλα».

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Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
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Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

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Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

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Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

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Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας
Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

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Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι
Ζούσε στη Σκιάθο 04.06.26

Ανθέα Σίλμπερτ - Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η Ανθέα Σίλμπερτ (το γένος Γιαννακούρου) ενδυματολόγος των ταινιών «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν» και «Η Γνωριμία της Σάρκας», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα
Τα πρόστιμα 04.06.26

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τον νέο νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων, επιφέροντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

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LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 04.06.26

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα. Τηλεοπτικά από Alpha.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

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ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Κόσμος 04.06.26

Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

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Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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