Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

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Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελληνική Αριστερή Συσπείρωση (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα και «Ελπίδα για Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καταγράφει ακόμη μία δημοσκόπηση. Αλλά και το σαφές αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69,1%) να θέλουν «κάτι άλλο» από Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να καταγράφονται στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου.

Επίσης, ένα από τα σημαντικά ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό του Star είναι ότι η ΕΛΑΣ επαναβεβαιώνει τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, αλλά και επιλέγεται ως η εναλλακτική για διακυβέρνηση μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Προβάδισμα ΝΔ

Στην εκτίμηση ψήφου (έχοντας ενσωματώσει την αδιευκρίνιστη ψήφο) πρώτη έρχεται η ΝΔ, με 28,6% (25% στην πρόθεση), έναντι 15,1% της ΕΛΑΣ (13,2% στην πρόθεση), που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Η διαφορά διαμορφώνεται στις 13,5 μονάδες.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4%, έχοντας χάσει 3,5 μονάδες από τη μέτρηση στα τέλη Απριλίου. Ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού είναι τέταρτη με διαφορά 1,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ και 10,5%.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (26,3%) και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν μονοψήφια ποσοστά. Επίσης, η Μαρία Καρυστιανού είναι πέμπτη πίσω από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Αίτημα για αλλαγή

Στο ερώτημα προς τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση της GPO, τι θα ήθελαν με τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, η απάντηση είναι σαφής. Περισσότεροι από δύο στους τρεις ερωτηθέντες (69,1%) ζητούν άλλη κυβέρνηση. Το ποσοστό όσων θέλουν να παραμείνουν η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 27,5%, περίπου μία μονάδα κάτω από την εκτίμηση ψήφου (28,6%).

Όσον αφορά το ποιο κόμμα κρίνουν αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώτη έρχεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (12,4%), Ελληνική Λύση και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχουν από 7,8%.

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό (29,3%) λέει: κανένα.

ΕΛΑΣ και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δίνουν στα δύο νέα κόμματα που εισήλθαν δυναμικά στην πολιτική ζωή και τους ηγέτες τους. Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι πολίτες αποδίδουν στον πρώην πρωθυπουργό κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής (28,4%), αντιμετώπιση της ακρίβειας (22,4%), ελπίδα και προοπτική (21,7%). Όσον αφορά απτά πολιτικά κριτήρια, οι ερωτηθέντες δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 20,9%. Επίσης, πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη (17,3%) και να διαχειριστεί καλύτερα την εξωτερική πολιτική (14,6%).

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, τη χαρακτηρίζουν κυρίως ικανή να κινητοποιήσει πολίτες εκτός πολιτικής (36,5%), να αντιμετωπίσει την ακρίβεια (29,7%) και να δώσει ελπίδα και προοπτική (26,5%). Ωστόσο υπολείπεται του Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου (μόλις 11,1%), στην ικανότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη (8,8%) και να διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική (6,2%).

Οι «δεξαμενές ψήφων»

Και αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι η ΕΛΑΣ έχει βασική δεξαμενή ψηφοφόρων στην κεντροαριστερα και την αριστερά, αλλά και στο κέντρο. Ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κινείται κυρίως στον χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς (υπερσυντηρητικής και μη).

Η ΕΛΑΣ παίρνει ψήφους κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ (69,4%), Νέα Αριστερά (33,3%), ΜέΡΑ25 (10,5%).

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δείχνει να «κλέβει» από κόμματα όπως η ΝΙΚΗ (25,7%), η Φωνή Λογικής (25%), η Ελληνική Λύση (13,2%), αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).