Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας

Στη διαιτησία έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια, όμως όταν μιλάμε για διαιτησία στην Ελλάδα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Περισσότερο σκοτάδι δεν γίνεται καθώς οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια. Είναι γνωστό, όμως προκαλεί ερωτηματικά ότι δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Σα να μην έφτανε αυτό προκειμένου να πιέσουν για να μείνει ο Λανουά διέρρεαν (ή τουλάχιστον δεν διέψευδαν τις διαρροές) ότι οι πίνακες είναι έτοιμοι! Αφού είναι τόσο μπροστά, τότε θα έπρεπε να ανακοινώνουν τους μέσους όρους των βαθμολογιών των διαιτητών και των βοηθών της κάθε κατηγορίας για να βλέπει ο κόσμος πόσο σοβαρές είναι οι αξιολογήσεις και πως γίνεται να μένουν στους πίνακες διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη και όχι μόνο, ακόμη και να προωθούνται οι συγκεκριμένοι διαιτητές.

Από την στιγμή που η UEFA αποφάσισε να βραβεύει τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης δεν θα είχε πρόβλημα να ανακοινώνονται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών των ρέφερι. Άλλωστε, γίνεται στην Ισπανία.

Όμως, η ΚΕΔ του Λανουά (επειδή αυτός και οι συνεργάτες του επιμελήθηκαν τον κανονισμό-έκτρωμα) και η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση που τους ανέχεται έχουν πάει ακόμα παραπέρα την υπόθεση, ειδικότερα όλο και πιο μέσα στο σκοτάδι. Απόδειξη το άρθρο 29 του κανονισμού διαιτησίας με τον τίτλο «Επιλογή, προβιβασμός και υποβιβασμός Αξιωματούχων Αγώνα». Εκεί, κάνει αναφορά ότι είναι εμπιστευτικοί οι λόγοι της επιλογής ή μη κάθε διαιτητή.

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο 29:

«1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ/ΕΠΟ εγκρίνει τους πίνακες των αξιωματούχων αγώνα εθνικών πρωταθλημάτων ανά κατηγορία, οι οποίοι κοινοποιούνται στην ΕΕ/ΕΠΟ

2. Οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής και προβιβασμού/υποβιβασμού αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά εντός της ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Τμήματος Διαιτησίας

3. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring

4. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές θα έχουν έως δύο (2) ευκαιρίες να περάσουν τα αγωνιστικά τεστ»…