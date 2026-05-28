Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Το φορολογικό βάρος παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το επίπεδο του εισοδήματος αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ενιαίους φορολογικούς συντελεστές, ενώ άλλες χρησιμοποιούν προοδευτικά συστήματα, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα καταβάλλουν και μεγαλύτερο μερίδιο.

Όσο για την Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις στους μισθούς για τις οποίες περηφανεύεται η κυβέρνηση, ανήκει στην περίπτωση και να έχουν οι εργαζόμενοι χάμηλά εισοδήματα και να πληρώνουν σχετικά «τσουχτερούς» φόρους.

Σε γενικές γραμμές, το αν κάποιος είναι άγαμος ή ζει σε ζευγάρι, το αν έχει ένα ή δύο εισοδήματα, καθώς και το αν έχει εξαρτώμενα παιδιά, όλα αυτά επηρεάζουν τους καθαρούς μισθούς.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι κάποιος κερδίζει 100.000 ευρώ ετησίως μικτά. Είναι άγαμος και δεν έχει παιδιά. Πόσα θα έπαιρνε τελικά στο χέρι; Πώς θα διαμορφώνονταν οι καθαροί μισθοί στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες;

Οι εκτιμήσεις

Ο υπολογισμός είναι δύσκολος, καθώς εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές. Τα ίδια τα φορολογικά συστήματα διαφέρουν, με ορισμένες χώρες να έχουν μια απλή προσέγγιση, ενώ άλλες είναι πιο περίπλοκες.

Το Euronews Business υπολόγισε το καθαρό εισόδημα για έναν μικτό μισθό 100.000 ευρώ με βάση την έκθεση «Tax Wedge 2026» του ΟΟΣΑ, τα αρχεία χωρών του ΟΟΣΑ, τις «Worldwide Tax Summaries» της PwC και εθνικές πηγές.

Οι φορολογικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στο 2025. Τα νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ μετατράπηκαν με βάση τις τιμές αναφοράς της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Βουλγαρία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης

Μεταξύ 31 χωρών (κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Τουρκία), ο καθαρός μισθός για μικτό ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ κυμαίνεται από 50.750 ευρώ στο Βέλγιο έως 86.930 ευρώ στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα όπου ο καθαρός ετήσιος μισθός υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ. Ακολουθεί η Εσθονία με 74.400 ευρώ. Η Τσεχία (72.800 ευρώ), η Μάλτα (72.500 ευρώ), η Ελβετία (70.500 ευρώ) και η Κύπρος (70.300 ευρώ) είναι οι χώρες όπου οι εργαζόμενοι κρατούν τουλάχιστον 70.000 ευρώ από έναν ακαθάριστο μισθό 100.000 ευρώ.

Το ΗΒ προσφέρει το υψηλότερο καθαρό εισόδημα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργαζόμενοι κρατούν σχεδόν το 70% του ακαθάριστου μισθού τους σε αυτό το επίπεδο εισοδήματος.

Το καθαρό εισόδημα είναι 69.900 ευρώ, το υψηλότερο μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης. Η Ισπανία (64.200) και η Γαλλία (63.000) βρίσκονται στη μέση, ενώ η Γερμανία (57.900) και η Ιταλία (56.700) προσφέρουν τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα μεταξύ των πέντε μεγάλων οικονομιών στην Ευρώπη.

Στις χώρες με το χαμηλότερο καθαρό εισόδημα η Ελλάδα

Στο κατώτερο άκρο της κλίμακας, το Βέλγιο (50.750 ευρώ) καταλαμβάνει την τελευταία θέση, ακολουθούμενο από δύο σκανδιναβικές χώρες, την Δανία (51.500 ευρώ) και την Σουηδία (52.000 ευρώ).

Η Αυστρία (54.200 ευρώ), η Σλοβενία (55.060 ευρώ) και η Ελλάδα (56.615 ευρώ) συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των χωρών όπου ένας ακαθάριστος μισθός 100.000 ευρώ αντιστοιχεί σε έναν από τους χαμηλότερους καθαρούς μισθούς στην Ευρώπη.

Η Πορτογαλία (57.000 ευρώ) και η Ρουμανία (58.500 ευρώ) βρίσκονται και αυτές κάτω από τα 60.000 ευρώ καθαρά.

Η Πολωνία (60.225 ευρώ), η Ολλανδία (60.500 ευρώ), η Λιθουανία (60.500 ευρώ), η Κροατία (61.000 ευρώ) και το Λουξεμβούργο (61.500 ευρώ) βρίσκονται ελαφρώς πάνω από αυτό το επίπεδο.

Μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών, η Νορβηγία (66.900 ευρώ) προσφέρει τον υψηλότερο καθαρό μισθό, ακολουθούμενη από την Φινλανδία (62.200 ευρώ). Και οι δύο είναι πολύ πιο ψηλά από την Δανία και την Σουηδία, οι οποίες βρίσκονται λίγο πάνω από τα 50.000 ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται έκτη από τον… πάτο, μεταξύ 31 χωρών.

Στην Ιρλανδία (64.000) και την Τουρκία (63.200), οι εργαζόμενοι λαμβάνουν καθαρά λιγότερο από τα δύο τρίτα του ακαθάριστου ετήσιου μισθού τους των 100.000 ευρώ. Η Σλοβακία (67.855) και η Ουγγαρία (66.500) βρίσκονται ελαφρώς υψηλότερα, με διαφορά περίπου 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Ανατολική έναντι Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι εργαζόμενοι διατηρούν γενικά μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου ετήσιου μισθού των 100.000 ευρώ. Αυτές οι χώρες έχουν συχνά πιο ομοιόμορφα συστήματα φόρου εισοδήματος, χαμηλότερους ανώτατους συντελεστές ή ανώτατα όρια στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Η Δυτική και η Βόρεια Ευρώπη τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερο καθαρό εισόδημα σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Ολλανδία πληρώνουν περισσότερα λόγω του προοδευτικού φόρου εισοδήματος, των κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων και άλλων επιβαρύνσεων.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φόροι μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάταξη.

Πώς συγκρίνεται το ποσό των 100.000 ευρώ με τους μέσους μισθούς;

Ενώ τα 100.000 ευρώ αποτελούν ένα αξιοπρεπές ακαθάριστο μισθό σε ορισμένες χώρες, είναι πάνω από το μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2025, η Ελβετία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο μέσος μισθός για ένα άγαμο άτομο χωρίς παιδιά υπερβαίνει αυτό το επίπεδο, φτάνοντας τα 107.487 ευρώ ετησίως.

Εντός της ΕΕ, το Λουξεμβούργο έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό, στα 77.844 ευρώ τον χρόνο. Δεκατρία από τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν μέσους μισθούς κάτω των 50.000 ευρώ, με την Σλοβακία να έχει τον χαμηλότερο, στα 19.590 ευρώ.

Ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα υψηλότερα εισοδήματα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη και ακολουθούν περιφερειακές τάσεις.

Οι χώρες της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ευρώπης έχουν γενικά τους υψηλότερους ανώτατους οριακούς συντελεστές, οι οποίοι κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 45% και 60%.

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, τείνουν να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές.

Στην Ελλάδα, ο ανώτατος οριακός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανέρχεται στο 44%. Αυτός ο συντελεστής εφαρμόζεται στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ τόσο για μισθωτούς και συνταξιούχους, όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες.