Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Διεθνής Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 12:38

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην ΕΕ καταγράφουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, κατά σχεδόν 4 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Και αυτό, προτού καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο στις αρχές του 2026, που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και στην πράξη φέρνει τους εργαζομένους αντιμέτωπους με ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση ωραρίου δεδομένου ότι αν αρνηθούν θα πρέπει να το αιτιολογήσουν.

Στην Ελλάδα οι άνδρες εργάζονταν κατά μέσο όρο 41,8 ώρες την εβδομάδα – από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την πλήρη και μερική απασχόληση στην ΕΕ το 2025 (ηλικίες 20-64), η Ελλάδα κατέγραψε μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Στον αντίποδα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία, οι οποίοι φαίνεται να δουλεύουν κατά μέσο όρο σχεδόν οκτώ ώρες την εβδομάδα λιγότερο από εμάς (31,9).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση του μέσου όρου στην ΕΕ κατά μία ώρα σε σύγκριση με το 2015, αντικατοπτρίζοντας μια σταδιακή τάση προς λιγότερες ώρες εργασίας. Εκτός από την Ολλανδία, τις λιγότερες συγκριτικά ώρες εργασίας στην ΕΕ εμφανίζουν η Δανία, η Γερμανία (και οι δύο 33,9) και η Αυστρία (34,0).

Ωστόσο, η χώρα μας παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τη Βουλγαρία, την Πολωνία (και οι δύο 38,7) και τη Λιθουανία (38,4). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες αυτές αφορούν τις πραγματικές ώρες εργασίας, δηλαδή αυτές που καταγράφηκαν την εβδομάδα της έρευνας και όχι το σύνηθες ωράριο.

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ και ανάμεσα σε επαγγέλματα, φύλο και μορφή απασχόλησης, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν κατά μέσο όρο 41,8 ώρες την εβδομάδα, μία από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, και οι γυναίκες 38,8 ώρες. Την ίδια ώρα, οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζονται να εργάζονται σημαντικά περισσότερες ώρες από τους μισθωτούς.

Κατανομή ωρών

Τα επαγγέλματα με τις περισσότερες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στην ΕΕ ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (42,0 ώρες πραγματικής εργασίας). Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, οι απασχολούμενοι στην ΕΕ δήλωσαν τον ακόλουθο μέσο όρο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στην κύρια απασχόλησή τους.

  • Το 9,9% δεν εργάστηκε καθόλου στην κύρια απασχόλησή του
  • Το 7,2% εργάστηκε μεταξύ 0,5 και 19,5 ωρών
  • Το 6,6% εργάστηκε μεταξύ 20 και 24,5 ωρών
  • Το 3,4% εργάστηκε μεταξύ 25 και 29,5 ωρών
  • Το 9,2% εργάστηκε μεταξύ 30 και 34,5 ωρών
  • Το 16,4% εργάστηκε μεταξύ 35 και 39,5 ωρών
  • Το 37,6% εργάστηκε μεταξύ 40 και 44,5 ωρών
  • 4,0% εργάστηκε μεταξύ 45 και 49,5 ωρών
  • 5,8% εργάστηκε 50 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα

Το εύρος των 40,0 – 44,5 πραγματικών ωρών εργασίας την εβδομάδα αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχολουμένων στις περισσότερες χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Βουλγαρία (82,8%), τη Λετονία (77,1%) και τη Ρουμανία (75,5%). Εξαιρέσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργαζόταν κατά μέσο όρο μεταξύ 35,0 και 39,5 ώρες την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η Eurostat, παρατηρείται μεγάλη σύγκλιση μεταξύ των πραγματικών και των συνήθων ωρών εργασίας (κανονικού ωραρίου), αν και οι πραγματικές ώρες εργασίας τείνουν να είναι λιγότερες από τις συνήθεις. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι συνήθεις ώρες εργασίας δεν επηρεάζονται από τις απουσίες από την εργασία, ενώ οι πραγματικές ώρες εργασίας κατά την εβδομάδα αναφοράς επηρεάζονται από διακοπές, αναρρωτικές άδειες ή άλλου είδους απουσίες.

Μεταξύ των μισθωτών, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόταν μεταξύ 40,0 και 44,5 ωρών την εβδομάδα (38,4 %), ενώ μόνο το 6,4 % εργαζόταν 45,0 ώρες ή περισσότερες. Αντιθέτως, μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, καταγράφηκαν ίσα ποσοστά (32,2 %) τόσο για την κατηγορία των 40,0 – 44,5 ωρών όσο και για την κατηγορία των 45,0 ωρών ή περισσότερων.

Τάσεις ανά φύλο

Ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ παρουσίαζε διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών το 2025. Οι άνδρες εργάζονταν κατά μέσο όρο 39,4 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες 37,6 ώρες.

Για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας καταγράφηκε στη Σλοβενία (39,2 ώρες), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (39,1 ώρες), τη Λετονία και την Πολωνία (και οι δύο 38,9 ώρες). Οι μικρότερες μέσες εβδομάδες εργασίας για τις γυναίκες παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (35,0 ώρες), τη Φινλανδία (35,6 ώρες), την Ιρλανδία (35,9 ώρες) και το Βέλγιο (36,4 ώρες).

Για τους άνδρες, μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μέση εβδομάδα εργασίας 40 ωρών ή περισσότερο το 2025: η Ελλάδα (41,8 ώρες), η Πολωνία (40,6 ώρες), η Σλοβενία (40,2 ώρες) και η Κύπρος (40,0 ώρες). Οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάζονταν τις λιγότερες ώρες την εβδομάδα στη Φινλανδία και την Ολλανδία (και στις δύο 38,4 ώρες), ακολουθούμενες από την Ουγγαρία και τη Σουηδία (και στις δύο 38,5 ώρες).

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (τρεις ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα) παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (41,8 και 38,8, αντιστοίχως) στην Ιρλανδία (39,9 έναντι 35,9)  και στην Ολλανδία (38,4 έναντι 35,0). Τις μικρότερες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτω των 0,5 ωρών την εβδομάδα, κατέγραψαν η Λετονία και η Βουλγαρία.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που απασχολούνταν με μερική απασχόληση εργάζονταν κατά μέσο όρο για παρόμοιο αριθμό ωρών την εβδομάδα (21,7 ώρες για τους άνδρες και 21,9 ώρες για τις γυναίκες). Ωστόσο, σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες που εργάζονταν με μερική απασχόληση κατέγραφαν μεγαλύτερο μέσο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από τους άνδρες της ίδιας κατηγορίας.

Η Δανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνταν με μερική απασχόληση, με τις γυναίκες να εργάζονται κατά μέσο όρο 21,3 ώρες την εβδομάδα έναντι 18,0 ωρών για τους άνδρες. Στον αντίποδα, η Λετονία ήταν μία από τις λίγες χώρες όπου οι άνδρες που απασχολούνταν με μερική απασχόληση εργάζονταν περισσότερες ώρες από τις γυναίκες, με μέσο όρο 21,3 ώρες την εβδομάδα έναντι 20,7 ωρών για τις γυναίκες.

Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα

Η μέση διάρκεια της εβδομάδας εργασίας, μετρούμενη σε πραγματικές ώρες εργασίας, παρουσίαζε διακυμάνσεις μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (41,2 ώρες), ακολουθούμενες από τους τομείς της εξόρυξης (38,9 ώρες) και των κατασκευών (38,6 ώρες).

Αντίθετα, οι συντομότερες μέσες εβδομάδες εργασίας παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (27,1 ώρες), στην εκπαίδευση (31,8 ώρες) και στις τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή (32,7 ώρες).

Μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων που ταξινομούνται σύμφωνα με το ISCO-08, οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση εβδομάδα εργασίας στην ΕΕ το 2025, με 42,0 πραγματικές ώρες εργασίας την εβδομάδα, ακολουθούμενοι από τους διευθυντές (40,6 ώρες) και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων (39,4 ώρες).

Αντιθέτως, οι μικρότερες μέσες εβδομάδες εργασίας παρατηρήθηκαν μεταξύ των ανειδίκευτων εργαζομένων (31,8 ώρες), των εργαζομένων γραφείου (34,0 ώρες) και των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (34,5 ώρες).

Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (εργοδότες) κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο συνήθους εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην κύρια απασχόλησή τους, με 46,4 ώρες, ακολουθούμενοι από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς υπαλλήλους (γνωστούς και ως «εργαζόμενοι για λογαριασμό τους») με 39,7 ώρες. Συγκριτικά, οι μισθωτοί εργάζονταν κατά μέσο όρο 36,6 ώρες την εβδομάδα.

Οι μεγαλύτερες μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους εργοδότες καταγράφηκαν στη Γαλλία (50,0 ώρες), το Βέλγιο (49,8 ώρες) και την Ελλάδα (49,2 ώρες). Το Βέλγιο παρουσίασε επίσης τη μεγαλύτερη διαφορά στις συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μεταξύ των μισθωτών (35,2 ώρες) και των εργαζομένων για λογαριασμό τους (43,2 ώρες).

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν περισσότερες συνήθεις ώρες την εβδομάδα από τους μισθωτούς το 2025. Ωστόσο, η αντίθετη τάση παρατηρήθηκε στην Κύπρο, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, όπου οι μισθωτοί εργάζονταν σημαντικά περισσότερες ώρες από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό.

Οι μεγαλύτερες διαφορές καταγράφηκαν στην Κύπρο και τη Λετονία, όπου οι μισθωτοί εργάζονταν κατά μέσο όρο 5,5 και 4,5 ώρες την εβδομάδα περισσότερο, αντιστοίχως, από τους αυτοαπασχολούμενους.

Μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους καταγράφηκε στην Ελλάδα (46,3 ώρες την εβδομάδα), το Βέλγιο (43,2 ώρες), την Ισπανία (43,1 ώρες) και την Πολωνία (43,0 ώρες). Για τους μισθωτούς, οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Κύπρο και τη Ρουμανία (και στις δύο 40,1 ώρες την εβδομάδα).

Σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ, οι μισθωτοί εργάζονταν κατά μέσο όρο λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα (σύνηθες ωράριο). Οι μικρότερες μέσες τιμές καταγράφηκαν στην Ολλανδία (32,1 ώρες), τη Δανία (34,1 ώρες) και τη Γερμανία (34,6 ώρες).

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

