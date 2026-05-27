Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η σχέση των οπαδών του Ολυμπιακού με την ομάδα τους, είναι μοναδική και συνάμα συγκλονιστική καθώς ο κόσμος της ομάδας του λιμανιού είναι πάντα στο πλευρό του συλλόγου και στηρίζει με τον πλέον δυναμικό τρόπο τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ανανεωθεί περισσότερα από 7.000 εισιτήρια διαρκείας και πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως απομένουν οκτώ ακόμα ημέρες, στις οποίες έχουν δικαίωμα ανανέωσης οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν.

Αυτό που είναι συγκλονιστικό έχει να κάνει με την αγάπη που δένει τον κόσμο του Ολυμπιακού με την ομάδα του και στην ενημέρωση από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, μπορεί να «διαβάσει» κάποιος ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Ότι τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις την προσπάθεια του συλλόγου.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί ότι η διάθεση όλων των εισιτηρίων σε κάθε παιχνίδι δεν αποτελεί είδηση για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι… κανονικότητα.

Το γεμάτο Καραϊσκάκη είναι αναμφίβολα μια εικόνα που φανερώνει την δυναμική του συλλόγου αλλά και την πίστη των οπαδών του Ολυμπιακού στην υλοποίηση των μεγάλων στόχων που θέτει η ομάδα του λιμανιού.

Μην ξεχνάμε άλλωστε τις τεράστιες χαρές που έχουν χαρίσει οι πειραιώτες στον κόσμο τους με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League, τον Μάιο του 2024. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει βάζοντας στόχο την κατάκτηση ακόμα ψηλότερων κορυφών και ο κόσμος του δείχνει πως είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του λιμανιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε θέση να πετύχουν κάτι μοναδικό, κάτι που είναι αδύνατον για οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα και αφορά ένα μυθικό σερί sold out, ξεπερνώντας τις σούπερ επιδόσεις που έχουν στο συγκεκριμένο θέμα οι «ερυθρόλευκοι» τα δύο τελευταία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός μπορεί ακόμα και να κάνει sold out σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του την επόμενη σεζόν, γιατί υπάρχει ένα απίστευτο «δέσιμο» ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο της.

Η δύναμη που έχει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ανεπανάληπτη και μοναδική, κάτι που καταλαβαίνει εύκολα κάποιος και από τα συνεχόμενα sold out που ανακοίνωνε η ΠΑΕ κατά την διάρκεια και της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βροντοφωνάζει ξανά και ξανά πως είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας του λιμανιού, γράφοντας νέες σελίδες δόξας στην τεράστια ιστορία των «ερυθρόλευκων».