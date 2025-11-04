«Καμίνι» ξανά το Καραϊσκάκη: Ανακοινώθηκε το sold out κόντρα στην Αϊντχόφεν (pic)
Ένα ακόμη sold out, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για φέτος, με το Καραϊσκάκη να είναι κατάμεστο στο ματς με την Αϊντχόφεν.
Τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του Ολυμπιακού αποδεικνύει έμπρακτα για μια ακόμα φορά ο κόσμος του πειραϊκού συλλόγου.
Όπως ανακοίνωσε μέσω των social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το αποψινό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι sold out και πλέον έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια VIP.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα μαγικά χαρτάκια για τη σπουδαία αναμέτρηση με την ολλανδική ομάδα και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια των Πειραιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης» τους τελευταίους μήνες.
Ο κόσμος της ομάδας του μεγάλου λιμανιού θα δημιουργήσει για μια ακόμα φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, πριν την έναρξη του παιχνιδιού θα υψωθεί στις κερκίδες ένα εντυπωσιακό κορεό, που θα κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.
Η σχετική ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»
