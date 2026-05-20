«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Την διάκριση των εξουσιών και την αυτονομία της δικαστικής λειτουργίας έναντι της Βουλής των Ελλήνων, επικαλείται – ως φύλλο συκής;- ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για να προσπεράσει τον σκόπελο της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και να μη δώσει εξηγήσεις για την απόφασή του να θέσει το σκάνδαλο των υποκλοπών στο αρχείο.

Ο κ. Τζαβέλλας απέστειλε υπόμνημα στην επιτροπή όπου και μοιράστηκε στα μέλη της στην αρχή της συνεδρίασης και στην οποία αναφέρει: «η δυνατότητα της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας τη Βουλής να καλεί σε ακρόαση μεταξύ άλλων τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας όπως κρίθηκε με την επισυναπτόμενη ισχύουσα και σήμερα απόφαση της ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην οποία και αναφερόμαστε δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει πως «περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεως τους, καθώς και η δυνατότητα προβλέψεως τέτοιας διασταυρώσεως με κοινό νόμο πρέπει να προκύπτουν σαφώς από το Σύνταγμα” αλλά και πως: “ η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική».

Με Ανδρουλάκη η ακρόαση Δεμίρη

Ανεξάρτητα της επιλογής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικαλεστεί τη διάκριση των εξουσιών για να αποφύγει τη βάσανο της Βουλής και ασχέτως αν τηρεί την ίδια στάση και για την εκτελεστική εξουσία – η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Τον κ. Δεμίρη συνοδεύει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος (προβλέπεται από τον Κανονισμό) ενώ στην συνεδρίαση συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης που είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χωρίς ακόμα και σήμερα να είναι σε θέση να γνωρίζει τους λόγους της απόφασης αυτής.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας η Βουλή την Πέμπτη σε ειδική συνεδρίαση θα αποφασίσει την τύχη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής για τους κ.κ. Λιβανό και Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με μυστική ψηφοφορία με κάλπη (με υπαρκτό τον κίνδυνο διαρροών για την πλειοψηφία), ενώ την Παρασκευή θα τεθεί επί τάπητος η έτερη πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αυτή τη φορά για τις υποκλοπές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην επίμαχη συζήτηση η πλειοψηφία θα επικαλεστεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγους εθνικής άμυνας για να ανεβάσει τον πήχη της υπερψήφισης της πρότασης από τα 120 στα 151 “ναι” με σκοπό προφανώς να τον απορρίψει.

