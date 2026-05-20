«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες»: Νέοι και νέες προτείνουν όνομα για το κόμμα Τσίπρα – Ποιο ξεχωρίζει;

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται νέοι και νέες να του προτείνουν όνομα για το νέο κόμμα.

«Έπεσα μέσα;», αναρωτιέται ένας από τους νέους που είχε απαντήσει «Πυξίδα»

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και επισήμως τη δημιουργία του κόμματός του στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

«Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις», λέει η πρώτη κοπέλα που εμφανίζεται στο βίντεο. «Το Ορίζοντας θα μ’ άρεσε», σημειώνει η ίδια.

«Ιθάκη» και «Η Συνέχεια» είναι οι δύο επόμενες προτάσεις.

«Το Laura ήταν καλό πάντως», λέει μια κοπέλα, κάνοντας αναφορά στην Λάουρα Κοβέσι, την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, που μίλησε ξεκάθαρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρέθηκε στο στόχαστρο υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα Πορεία», είναι άλλες δύο προτάσεις. «Νέα Προοδευτική Αριστερά, κάπου εκεί πάει ο νους μου», λέει ένας νέος.

«Ελπίδα Ξανά», προτείνει μια κοπέλα.

«Πυξίδα» λένε αρκετοί από όσους εμφανίζονται στο βίντεο.

«Πορεία» ή «Σταθμός», προτείνει μια άλλη κοπέλα. «Επιστροφή», λέει η επόμενη.

«Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο θα το ονομάσει Ζωή», λέει χιουμοριστικά μια άλλη κοπέλα (σ.σ. που προφανώς ονομάζεται έτσι), ενώ στη συνέχεια επιχειρεί να βρει λέξεις που να ξεκινούν από τα γράμματα του… ακρωνύμιου του κόμματος: «Ζητώ Ώρα Ήλιο».

Η γκριμάτσα της στη συνέχεια είναι όλα τα λεφτά…

«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις προτάσεις των νέων.

Δείτε το βίντεο με τις προτάσεις για το όνομα του κόμματος Τσίπρα: