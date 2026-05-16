Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Λεπτό προς λεπτό ο μεγάλος τελικός
Ενημερωθείτε μέσα από το in για τις εξελίξεις στον μεγάλο τελικό της Εurovision
- Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
- Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο – Άνοιξε τρύπα με βάθος μισού μέτρου
- Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η μεγάλη ώρα του τελικού της Eurovision 2026 είναι γεγονός και τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης στρέφονται στη Βιέννη για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή της φετινής διοργάνωσης.
Ο Akylas, ο οποίος έχει κάνει ολόκληρη την Ευρώπη να τραγουδά «Ferto» και βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης θα ανέβει στη σκηνή έκτος, ενώ η Κύπρος με το «Jalla» της Αντιγόνης στην 21η θέση.
Τον τελικό ανοίγει η Δανία, μια χώρα εκ των φαβορί, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία. Από τα υπόλοιπα φαβορί, η Αυστραλία στην 8η, η Βουλγαρία στη 12η θέση, η Γαλλία στην 15η θέση, η Φινλανδία στη 17η θέση, η Ιταλία στην 22η θέση και η Ρουμανία στην 24η θέση.
Υπενθυμίζεται πως το αποτέλεσμα κρίνουν κατά 50% εθνικές κριτικές επιτροπές (οι οποίες έχουν ψηφίσει από το βράδυ της Παρασκευής) και κατά 50% το τηλεοπτικό κοινό.
Στη σκηνή της Eurovision επίσης αναμένεται να ανέβουν κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές του παρελθόντος οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).
Δείτε live τον μεγάλο τελικό της Eurovision
- Χολ ενόψει Final Four: «Νιώθουμε καλά, να παίξουμε το μπάσκετ μας»
- Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
- «Πώς νίκησα το NATO ως Ρώσος στρατηγός – Δεν πρόλαβε να ρίξει τουφεκιά»
- ΑΕΚ: Με Βάργκα κόντρα στον Ολυμπιακό, εκτός αποστολής ο Στρακόσα (pic)
- Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
- «Καραμπόλα» τριών αυτοκίνητων και δύο μοτοσικλετών στην Πατησίων – Δύο άτομα στο νοσοκομείο
- Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Λεπτό προς λεπτό ο μεγάλος τελικός
- Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε 86-96: Εύκολη νίκη πριν το Final Four
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις