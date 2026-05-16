Η μεγάλη ώρα του τελικού της Eurovision 2026 είναι γεγονός και τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης στρέφονται στη Βιέννη για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή της φετινής διοργάνωσης.

Ο Akylas, ο οποίος έχει κάνει ολόκληρη την Ευρώπη να τραγουδά «Ferto» και βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης θα ανέβει στη σκηνή έκτος, ενώ η Κύπρος με το «Jalla» της Αντιγόνης στην 21η θέση.

Τον τελικό ανοίγει η Δανία, μια χώρα εκ των φαβορί, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία. Από τα υπόλοιπα φαβορί, η Αυστραλία στην 8η, η Βουλγαρία στη 12η θέση, η Γαλλία στην 15η θέση, η Φινλανδία στη 17η θέση, η Ιταλία στην 22η θέση και η Ρουμανία στην 24η θέση.

Υπενθυμίζεται πως το αποτέλεσμα κρίνουν κατά 50% εθνικές κριτικές επιτροπές (οι οποίες έχουν ψηφίσει από το βράδυ της Παρασκευής) και κατά 50% το τηλεοπτικό κοινό.

Στη σκηνή της Eurovision επίσης αναμένεται να ανέβουν κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές του παρελθόντος οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).

