Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δύο είναι τα μεγάλα γεγονότα του ΣΚ που έρχεται. Αφενός το συνέδριο της ΝΔ, αφετέρου η ελπίδα του πρωθυπουργού Κυριάκου να ξεχάσει για λίγες μέρες ο κόσμος τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του. Αυτό θα γίνει μόνο αν ο θεός της Γιουροβίζιον δώσει την πρωτιά στην Ελλάδα. Είναι σαν να βλέπω το σκηνικό. Σάββατο βράδυ να έχουν μαζευτεί όλοι στο Μαξίμου και να βλέπουν τον διαγωνισμό, να σταυροκοπιούνται και να φωνάζουν «Ακύλα, φέρτο»!

Τρία στα τρία

Τελικά ο δρόμος για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στρωμένος με … ροδοπέταλα! Μέσα σε μόλις δύο μέρες ήρθαν τρία απανωτά χτυπήματα. Πρώτον, παραιτήθηκε και αποχώρησε από το κόμμα η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, δεύτερον δέκα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με ανοιχτή τους επιστολή στην εφημερίδα «Δημοκρατία» προανήγγειλαν το κόμμα του … πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και τρίτον, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του – και παρόντος του κινέζου πρέσβη – αποδόμησε πλήρως την εξωτερική πολιτική του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι όλα αυτά παραμονές συνεδρίου!

Ο φόβος του κ. Δένδια

Τώρα ο μεγάλος τους φόβος είναι τι θα πει ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας από του βήματος του συνεδρίου, όταν θα μιλήσει αύριο το απόγευμα. Κι επειδή το … όνειρο το έχουν δει εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και φοβούνται ότι η ομιλία του κ. Δένδια θα «καπελώσει» το τριήμερο, γι΄ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει τρείς φορές – μία ομιλία κάθε μέρα – για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το «πάνω χέρι» στη δημοσιότητα.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο

Κι όχι μόνο αυτό. Χθες έβαλαν τον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη – γνωστό «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου – να αμφισβητήσει την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Κι όταν αυτός απειλήθηκε με μηνύσεις, τότε προσέτρεξε σε βοήθεια του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, να τον «ξελασπώσει»!

Άβυσσος

Κι όλα αυτά για ένα ακίνητο στο Ηράκλειο του οποίου το Δημόσιο ανανέωσε την σύμβαση δύο φορές επί της σημερινής κυβέρνησης. Αβυσος η ψυχή του απελπισμένου…. Βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο το timing. Το «στήσιμο» έγινε την παραμονή του συνεδρίου και το ακροατήριο του κ. Γεωργιάδη είναι οι … σύνεδροι – «μασαμπούκωσε» πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση για μία κυβέρνηση που έχει κάνει απευθείας αναθέσεις 12 δισ. ευρώ και την ψάχνει η Ευρωπαική Εισαγγελία σε ένα σωρό τομείς!

Ολες οι φυλές πλην …

Τώρα θέλω να σταθώ λίγο στην σύνθεση των υπογραφών που συνοδεύουν των κείμενο των πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μου εξηγούσαν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, οι πέντε εξ αυτών είναι σαμαρικοί, οι τρεις είναι καραμανλικοί και δύο είναι από τον κύκλο επιρροής του πρώην προέδρου του κόμματος, του κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη – ένας εξ αυτών είναι και κουμπάρος του. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε απευθυνθεί προ καιρού στον κ. Μεϊμαράκη ζητώντας του να είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου κι αυτός ευγενικά του αρνήθηκε. Μου είπαν επίσης ότι ο κ. Σαμαράς αγνοούσε την κίνηση των δέκα – αλλά την αποδέχθηκε ευχάριστα! Οσον αφορά τις ετοιμασίες του νέου κόμματος οι προετοιμασίες «τρέχουν», σε σημείο που εξετάζονται τα κατά τόπους ψηφοδέλτια….

Μέχρι 27 Αυγούστου

Εν τω μεταξύ μετά από την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από την ΔΕΘ, όπως αντιλαμβάνεστε κόμμα και κυβέρνηση βρίσκονται σε προεκλογικό mood. Όμως η ημερομηνία των εκλογών είναι ανοιχτή. Για να ξέρετε πάντως στο υπουργείο Εσωτερικών η πολιτική ηγεσία ζήτησε από τους υπαλλήλους να έχουν «ξεμπερδέψει» με τις καλοκαιρινές τους άδειες μέχρι τις 27 Αυγούστου. Πράγμα που σημαίνει ότι το «υπουργείο των εκλογών» μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου – αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θέλουν να είναι έτοιμοι κι εφόσον κρίνουν σκόπιμο να τις κάνουν σ΄ αυτή την ημερομηνία. Μετά από τις 27 Αυγούστου μπαίνουμε σε κρίσιμη περίοδο….

Κωνσταντίνου και Ελένης

Στις 21 Μαΐου όπως είναι γνωστό η κυρία Μαρία Καρυστιανού πρόκειται από την Θεσσαλονίκη να εξαγγείλει το νέο κόμμα και τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν. Όμως την ίδια μέρα αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη να συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση για την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κ. Σπήλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Όπως αντιλαμβάνεστε θα γίνει … «κόλαση» στη Βουλή! Και σε κάθε περίπτωση θα επιχειρηθεί να χαθεί το επικοινωνιακό momentum του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης θα παρίσταται ή θα στείλει «στο πόδι του» τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη για να «βγάλει το φίδι από την τρύπα» – μπορεί όμως να αναθέσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης και στον κ. Γεωργιάδη, σ΄αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει η … ψηφοφορία!

Η ψυχραιμία του … ενόχου!

Κι έρχεται κι η πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ηδη η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΑΔΕ κ. Χρήστος Ράμμος – όπως και κάθε δικαστής που σέβεται τον εαυτό του…. – σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο που οργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Αρβανίτης, αμφισβήτησε με έντονο τρόπο όλες τις τελευταίες νομικές κινήσεις στο εν λόγω θέμα. Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή- κάτι είναι κι αυτό! Κι πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης που κατέθεσε στον Αρειο Πάγο νέα στοιχεία για τις υποκλοπές και ζήτησε την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα, είναι στην αναμονή! Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου δεν πτοείται καθόλου απ΄ όλα αυτά. Την πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα την … απορρίψει! Τελεία και παύλα! Κι έχει πλάκα ο ευρωπαίος επίτροπος που ήρθε στην Αθήνα και βρήκε ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί – το άλλο με τον Τοτό το ξέρει;

Αληθεύει;

Μιας και μιλάμε για τις υποκλοπές πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που εμπλέκουν έναν σοβαρό -όπως μαθαίνω από το επαγγελματικό του περιβάλλον- επιστήμονα, τον κ. Στέλιο Κουτνατζή, γ.γ. του πρωθυπουργού με κάποιες ίντριγκες που ούτε να τις σκέφτομαι δεν θέλω. Λένε, τα δημοσιεύματα, ότι ο κ. Κουτνατζής απεργάζεται σχέδιο -με τη βοήθεια ανώτατου δικαστικού που δεν κατονομάζεται- απαλλαγής του Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων στις υποκλοπές, μέσω μιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που θα προβλέπει χρηματική ποινή και μόνο για τέτοιες καταδίκες, σαν αυτές του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Αντιλαμβάνεται όλος ο νομικός-συνταγματικός κόσμος πως αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα σηκωθούν και οι πέτρες και θα βαράνε όπου βρουν… Διάψευση ωστόσο για το δημοσίευμα της «Εστίας» που έγραψε σχετικά (το αναπαρήγαγαν και κάποιοι ιστότοποι) δεν έχει υπάρξει. Ίδωμεν.