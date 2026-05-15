Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές

 15 Μαΐου 2026, 08:00

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δύο είναι τα μεγάλα γεγονότα του ΣΚ που έρχεται. Αφενός το συνέδριο της ΝΔ, αφετέρου η ελπίδα του πρωθυπουργού Κυριάκου να ξεχάσει για λίγες μέρες ο κόσμος τα σκάνδαλα της κυβέρνησής του. Αυτό θα γίνει μόνο αν ο θεός της Γιουροβίζιον δώσει την πρωτιά στην Ελλάδα. Είναι σαν να βλέπω το σκηνικό. Σάββατο βράδυ να έχουν μαζευτεί όλοι στο Μαξίμου και να βλέπουν τον διαγωνισμό, να σταυροκοπιούνται και να φωνάζουν «Ακύλα, φέρτο»!

Τρία στα τρία

Τελικά ο δρόμος για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στρωμένος με … ροδοπέταλα! Μέσα σε μόλις δύο μέρες ήρθαν τρία απανωτά χτυπήματα. Πρώτον, παραιτήθηκε και αποχώρησε από το κόμμα η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, δεύτερον δέκα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με ανοιχτή τους επιστολή στην εφημερίδα «Δημοκρατία» προανήγγειλαν το κόμμα του … πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και τρίτον, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του – και παρόντος του κινέζου πρέσβη – αποδόμησε πλήρως την εξωτερική πολιτική του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι όλα αυτά παραμονές συνεδρίου!

Ο φόβος του κ. Δένδια

Τώρα ο μεγάλος τους φόβος είναι τι θα πει ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας από του βήματος του συνεδρίου, όταν θα μιλήσει αύριο το απόγευμα. Κι επειδή το … όνειρο το έχουν δει εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και φοβούνται ότι η ομιλία του κ. Δένδια θα «καπελώσει» το τριήμερο, γι΄ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει τρείς φορές – μία ομιλία κάθε μέρα – για να εξασφαλίσει ότι θα έχει το «πάνω χέρι» στη δημοσιότητα.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο

Κι όχι μόνο αυτό. Χθες έβαλαν τον υπουργό Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη – γνωστό «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου – να αμφισβητήσει την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Κι όταν αυτός απειλήθηκε με μηνύσεις, τότε προσέτρεξε σε βοήθεια του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, να τον «ξελασπώσει»!

Άβυσσος

Κι όλα αυτά για ένα ακίνητο στο Ηράκλειο του οποίου το Δημόσιο ανανέωσε την σύμβαση δύο φορές επί της σημερινής κυβέρνησης. Αβυσος η ψυχή του απελπισμένου…. Βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο το timing. Το «στήσιμο» έγινε την παραμονή του συνεδρίου και το ακροατήριο του κ. Γεωργιάδη είναι οι … σύνεδροι – «μασαμπούκωσε» πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση για μία κυβέρνηση που έχει κάνει απευθείας αναθέσεις 12 δισ. ευρώ και την ψάχνει η Ευρωπαική Εισαγγελία σε ένα σωρό τομείς!

Ολες οι φυλές πλην …

Τώρα θέλω να σταθώ λίγο στην σύνθεση των υπογραφών που συνοδεύουν των κείμενο των πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μου εξηγούσαν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, οι πέντε εξ αυτών είναι σαμαρικοί, οι τρεις είναι καραμανλικοί και δύο είναι από τον κύκλο επιρροής του πρώην προέδρου του κόμματος, του κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη – ένας εξ αυτών είναι και κουμπάρος του. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε απευθυνθεί προ καιρού στον κ. Μεϊμαράκη ζητώντας του να είναι ο πρόεδρος του συνεδρίου κι αυτός ευγενικά του αρνήθηκε. Μου είπαν επίσης ότι ο κ. Σαμαράς αγνοούσε την κίνηση των δέκα – αλλά την αποδέχθηκε ευχάριστα! Οσον αφορά τις ετοιμασίες του νέου κόμματος οι προετοιμασίες «τρέχουν», σε σημείο που εξετάζονται τα κατά τόπους ψηφοδέλτια….

Μέχρι 27 Αυγούστου

Εν τω μεταξύ μετά από την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από την ΔΕΘ, όπως αντιλαμβάνεστε κόμμα και κυβέρνηση βρίσκονται σε προεκλογικό mood. Όμως η ημερομηνία των εκλογών είναι ανοιχτή. Για να ξέρετε πάντως στο υπουργείο Εσωτερικών η πολιτική ηγεσία ζήτησε από τους υπαλλήλους να έχουν «ξεμπερδέψει» με τις καλοκαιρινές τους άδειες μέχρι τις 27 Αυγούστου. Πράγμα που σημαίνει ότι το «υπουργείο των εκλογών» μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου – αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι θέλουν να είναι έτοιμοι κι εφόσον κρίνουν σκόπιμο να τις κάνουν σ΄ αυτή την ημερομηνία. Μετά από τις 27 Αυγούστου μπαίνουμε σε κρίσιμη περίοδο….

Κωνσταντίνου και Ελένης

Στις 21 Μαΐου όπως είναι γνωστό η κυρία Μαρία Καρυστιανού πρόκειται από την Θεσσαλονίκη να εξαγγείλει το νέο κόμμα και τα πρόσωπα που την περιστοιχίζουν. Όμως την ίδια μέρα αποφασίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη να συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση για την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κ. Σπήλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Όπως αντιλαμβάνεστε θα γίνει … «κόλαση» στη Βουλή! Και σε κάθε περίπτωση θα επιχειρηθεί να χαθεί το επικοινωνιακό momentum του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης θα παρίσταται ή θα στείλει «στο πόδι του» τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη για να «βγάλει το φίδι από την τρύπα» – μπορεί όμως να αναθέσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης και στον κ. Γεωργιάδη, σ΄αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει η … ψηφοφορία!

Η ψυχραιμία του … ενόχου!

Κι έρχεται κι η πρόταση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ηδη η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή. Ο πρώην πρόεδρος της ΑΑΔΕ κ. Χρήστος Ράμμος – όπως και κάθε δικαστής που σέβεται τον εαυτό του…. – σε ειδική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο που οργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας Αρβανίτης, αμφισβήτησε με έντονο τρόπο όλες τις τελευταίες νομικές κινήσεις στο εν λόγω θέμα. Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή- κάτι είναι κι αυτό! Κι πρώην υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης που κατέθεσε στον Αρειο Πάγο νέα στοιχεία για τις υποκλοπές και ζήτησε την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα, είναι στην αναμονή! Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου δεν πτοείται καθόλου απ΄ όλα αυτά. Την πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα την … απορρίψει! Τελεία και παύλα! Κι έχει πλάκα ο ευρωπαίος επίτροπος που ήρθε στην Αθήνα και βρήκε ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί – το άλλο με τον Τοτό το ξέρει;

Αληθεύει;

Μιας και μιλάμε για τις υποκλοπές πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που εμπλέκουν έναν σοβαρό -όπως μαθαίνω από το επαγγελματικό του περιβάλλον- επιστήμονα, τον κ. Στέλιο Κουτνατζή, γ.γ. του πρωθυπουργού με κάποιες ίντριγκες που ούτε να τις σκέφτομαι δεν θέλω. Λένε, τα δημοσιεύματα, ότι ο κ. Κουτνατζής απεργάζεται σχέδιο -με τη βοήθεια ανώτατου δικαστικού που δεν κατονομάζεται- απαλλαγής του Ντίλιαν και των λοιπών καταδικασθέντων στις υποκλοπές, μέσω μιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που θα προβλέπει χρηματική ποινή και μόνο για τέτοιες καταδίκες, σαν αυτές του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Αντιλαμβάνεται όλος ο νομικός-συνταγματικός κόσμος πως αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα σηκωθούν και οι πέτρες και θα βαράνε όπου βρουν… Διάψευση ωστόσο για το δημοσίευμα της «Εστίας» που έγραψε σχετικά (το αναπαρήγαγαν και κάποιοι ιστότοποι) δεν έχει υπάρξει. Ίδωμεν.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Stream newspaper
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
in Confidential 27.04.26

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
in Confidential 23.04.26

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
in Confidential 22.04.26

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
in Confidential 21.04.26

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ρωσία: Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 15.05.26

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική Ρωσία

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΕΟΠΥΥ: Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για την απάτη
«Πρόβλημα το clawback» 15.05.26

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί στον ΕΟΠΥΥ, πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς
Κόσμος 15.05.26

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

