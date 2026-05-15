Διεθνής Οικονομία 15 Μαΐου 2026, 13:59

ΗΑΕ: Επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από το Ιράν, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζάιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι (ADMO), διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το ADMO δεν αποκάλυψε το αρχικό χρονοδιάγραμμα για το έργο

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ έδωσε οδηγία στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει το έργο του Αγωγού Ανατολής-Δύσης στη διάρκεια συνόδου εκτελεστικής επιτροπής, πρόσθεσε το ADMO, διευκρινίζοντας ότι ο αγωγός αυτός είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

Το ADMO δεν αποκάλυψε το αρχικό χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Μέσω του υπάρχοντος Αγωγού Αργού Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), που είναι επίσης γνωστός ως ο αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα, μπορούν να μεταφερθούν έως και 1,8 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και αυτός αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας καθώς η χώρα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις απευθείας εξαγωγές από την ακτή του Κόλπου του Ομάν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από τα Στενά του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν.

Το στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν έχει στην πράξη αποκλειστεί από το Ιράν σε απάντηση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, στραγγαλίζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου που μεταφέρονται υπό κανονικές συνθήκες στην Ασία και αλλού.

Το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το στενό για τις μεταφορές.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν λόγω της διατάραξης των προμηθειών, ωθώντας κυβερνήσεις να προβλέπουν παροχή καυσίμων με δελτίο και ενισχύοντας τους φόβους για οικονομική ύφεση καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Πόλεμος στην εστίαση
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Ναύπακτος: Παράσυρση πεζού από οδηγό δικύκλου – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι
Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

