Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
Βόλεϊ 13 Μαΐου 2026, 13:21

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Αμερικανή διαγώνιο, Τέιλορ Μπάνιστερ.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Τέιλορ Μπάνιστερ!

Πρόκειται για μια προσθήκη από το «πάνω ράφι» για την ομάδα, με την 26χρονη Αμερικανή διαγώνια να έρχεται στο Λιμάνι για να κάνει τη διαφορά.

Η Μπάνιστερ αγωνίστηκε στο  κολεγιακό πρωτάθλημα, με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα (2017-21), ξεχώρισε για μια τετραετία στην Ουγγαρία με την Βάσας όπου κατέκτησε μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα, ενώ αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την Μπάνιστερ:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τέιλορ Μπάνιστερ. Η Αμερικανίδα διαγώνια (7/9/1999, 1,96μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Τέιλορ Μπάνιστερ θεωρείται μία από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή. Μετά το κολεγιακό πρωτάθλημα, με το Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα (2017-21), ξεχώρισε για μια τετραετία στην Ουγγαρία, με την Βάσας, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα, ενώ αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια σε όλες τις διοργανώσεις. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Πολωνία, με τη φανέλα της Ρεζόφ, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις (καλύτερη σέρβερ του πρωταθλήματος Πολωνίας).

Η δήλωση της Τέιλορ Μπάνιστερ: «Νιώθω υπέροχα που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Είμαι τόσο χαρούμενη και ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Στόχος μου είναι, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια! Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι να βελτιωθώ σε επιθετικό επίπεδο. Ο προηγούμενος προπονητής μου γνωρίζει τον Ολυμπιακό και είχε μόνο καλά λόγια να πει. Γνωρίζω, ότι υπάρχουν πολλά αθλήματα που εκπροσωπούν τον Ολυμπιακό και ότι η πόλη υποστηρίζει πολύ το άθλημα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους φιλάθλους μας για την υποστήριξη. Ελπίζω να σας δω όλους σύντομα στα παιχνίδια».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Ρεζόφ (Πολωνία)

2021-25 Βάσας (Ουγγαρία)

2017-21 Πανεπιστήμιο Λουιζιάνα (ΗΠΑ)

Τίτλοι:

4 Πρωταθλήματα Ουγγαρίας

4 Κύπελλα Ουγγαρίας

1 MEVZA

1 MEVZA Super Cup

1 Super Cup Πολωνίας

Ατομικά βραβεία:

Καλύτερη σέρβερ του πρωταθλήματος Πολωνίας (2025-26)

Καλύτερο σκόρερ του MEVZA Super Cup (2024-25)

MVP του MEVZA Super Cup (2024-25)

Καλύτερη επιθετικός του MEVZA Super Cup (2024-25)

Καλύτερη διαγώνιος του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2024-25)

MVP του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2023-24)

Καλύτερη σέρβερ του Κυπέλλου Ουγγαρίας (2023-24)

MVP του πρωταθλήματος Ουγγαρίας (2022-23)

MVP του Κυπέλλου Ουγγαρίας (2022-23)»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτόν;

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Super League: Live η 5η αγωνιστική των playoffs 5-8

«Αυτή θα είναι η επόμενη ομάδα του Πίτερς»
Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Άλεκ Πίτες συνεχίζονται, με τους Ισπανούν να γράφουν για τον πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 126-97 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 5 των ημιτελικών της Δύσης, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί μια εμφάνιση για τα βιβλία της Ιστορίας του NBA.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επι

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

