Ο κύβος ερρίφθη για Μαρτίνες – Η Λίβερπουλ έτοιμη για το μεγάλο «μπαμ»

Έτοιμη να συνεχίσει σε ρυθμούς περσινού καλοκαιριού, σε ότι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, είναι η Λίβερπουλ με τα τελευταία δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου να εστιάζουν στην προσπάθεια των «κόκκινων» γι’ απόκτηση τερματοφύλακα.

Ο Άλισον θ’ αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του λιμανιού στο φινάλε της φετινής σεζόν, παρά το ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο και όλα δείχνουν πως η Λίβερπουλ ετοιμάζει «μπαμ» με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο Αργεντίνος γκολκίπερ της Άστον Βίλα είναι ο βασικός στόχος των ιθυνόντων της Λίβερπουλ για «διάδοχος» του Άλισον και τ’ αγγλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι οι «κόκκινοι» θα κάνουν τις επόμενες μέρες μια εξαιρετική πρόταση στους «χωριάτες» για την απόκτηση του 33χρονου γκολκίπερ.

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ για τρία ακόμα χρόνια αλλά η Βίλα σκέφτεται την πώληση του παίκτη, προκειμένου να φέρει σε μια ισορροπία τα οικονομικά της δεδομένα.

Σε ότι έχει να κάνει με τον παίκτη, ο Μαρτίνες θέλει να πάρει μεταγραφή και το όνομα του είχε άλλωστε «παίξει» σε πολλά μεταγραφικά σενάρια το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τελικά έμεινε στο Βίλα Παρκ.

Κανείς μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του λατινοαμερικάνου γκολκίπερ, αλλά δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία με την Βίλα.

🔴🧤 Liverpool 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 We can reveal 𝘦𝘹𝘢𝘤𝘵𝘭𝘺 what FSG have decided on a potential move to replace Alisson with Aston Villa’s Emiliano Martinez ⤵️@GraemeBailey | #LFC #AVFChttps://t.co/YijmI3Nm5D #transfernews — TEAMtalk (@TEAMtalk) May 11, 2026

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τους «χωριάτες» αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για την Λίβερπουλ, καθώς οι reds έχουν την οικονομική δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις του διεθνούς τερματοφύλακα.

Το ζήτημα για την Λίβερπουλ είναι να πειστεί η Βίλα και να δώσει το οκέι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Οι «κόκκινοι» κοίταξαν αρκετές περιπτώσεις τερματοφυλάκων, αλλά κατέληξαν στον Μαρτίνες γιατί θεωρούν πως η εμπειρία που έχει ο λατινοαμερικάνος πορτιέρε στην Πρέμιερ Λιγκ, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρουσία του στο Άνφιλντ.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, καθώς η Λίβερπουλ θέλει να «κλείσει» το μέτωπο απόκτησης γκολκίπερ, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Άλισον, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας θ’ αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην ομάδα του λιμανιού και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Γιουβέντους.

Η ιταλική ομάδα θα δώσει ένα ποσό στην Λίβερπουλ και ο Άλισον θα μετακομίσει στο Τορίνο, καθώς είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από την Αγγλία.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο έμπειρος γκολκίπερ είχε προτάσεις από αγγλικές ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά απάντησε αρνητικά.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Λίβερπουλ δεν σκοπεύει να δώσει την θέση του βασικού γκολκίπερ στον Γκεόργκι Μαμαρντασβίλι και ο Γεωργιανός θα είναι το Νο2 στο Άνφιλντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.