13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Τσουκαλάς: Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαΐου 2026, 14:11

Τσουκαλάς: Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ

«Οι λύσεις δεν είναι στο παρελθόν. Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση και τα προβλήματα της κοινωνίας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Ο πληθωρισμός έχει ανέβει σωρευτικά κατά 19,6% στην εξαετία, έχει καταπιεί τις αυξήσεις στο μέσο μισθό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επισήμανε ότι «η αγοραστική δύναμη παραμένει καθηλωμένη».

Όπως ανέφερε, μάλιστα, «η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και ενώ η χώρα εμφανίζει έστω υποτυπωδώς ρυθμό ανάπτυξης, αυτό να μη φτάνει στους πολίτες», για να υπογραμμίσει πως «ο κόσμος θέλει μία καθημερινότητα αισιοδοξίας και όχι μία ρουτίνα μιζέριας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε, δε, την κατάσταση «στην ακρίβεια, στα καρτέλ, στις μειωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στους πλειστηριασμούς», τονίζοντας ότι «γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες πράξεις και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε και στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 7η θέση από το τέλος στην απορρόφηση κονδυλίων για την αγορά, με ποσοστό 48%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται σε ποσοστό 62%».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά»

Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε κριτική και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το ζήτημα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, υπενθυμίζοντας ότι, «από τον Οκτώβριο του 2024, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι πλησιάζει η ώρα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά» και παρατήρησε πως «δύο χρόνια μετά επανέρχεται με την ίδια υπόσχεση, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι αυτό θα συμβεί μόλις γίνει κυβέρνηση. Έχουμε ήδη καταθέσει σχετική τροπολογία. Εμείς δεν είμαστε η Νέα Δημοκρατία να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία», υπογράμμισε.

«Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, ας τη δώσουν άλλοι»

Ερωτηθείς για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Εμείς δεν θέλουμε μία συζήτηση, που θα γυρίσει στο χθες».

«Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον», εξήγησε και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει «συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και το στεγαστικό».

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την «ένταση» που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρώ κι εγώ εμβρόντητος τα αυξημένα ντεσιμπέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ» και ξεκαθάρισε ότι «εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη και χρειάζεται πολιτική αλλαγή», ενώ έθεσε το ερώτημα «ποιο κόμμα μπορεί πραγματικά να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει ψήφους και από πολίτες που την επέλεξαν στο παρελθόν».

«Αν σήμερα υπάρχει διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη, γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια», προσέθεσε.

«Πολύ άστοχη η δήλωση Αναστασίου για τον Τσίπρα»

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα και ξεκαθάρισε πως «η δήλωση περί ‘τριχών’ προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση».

Τέλος, ερωτωθείς για την κριτική που ασκείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8% και σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μία τελείως διαφορετική αυξημένη δυναμική. Όταν ασκείται κριτική στην αντιπολίτευση από τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή αφορά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως οι πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη και όχι τα πρόσωπα από μόνα τους».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Πολιτική 13.05.26

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ - Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σύνταξη
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

