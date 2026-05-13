Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Διπλωματία 13 Μαΐου 2026, 12:30

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Η 11η συνεδρίαση της Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας [JICE], πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026, στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η JICE επανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην εφαρμογή των Συμφωνημένων Πρακτικών των προηγούμενων Συνόδων της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Vita.gr
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Κόσμος
Καθ' οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Πολιτική 27.04.26

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;
«Έγινε αρνάκι;» 13.05.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;

Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Ισότητα 13.05.26

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
«Δικαίωση» 13.05.26

Ο Χίος καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου - Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη

Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 13.05.26

Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης - Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της

Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Φωτογραφίες και βίντεο 13.05.26

Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα της Μη Δίωξης» 13.05.26

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

