Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η 11η συνεδρίαση της Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας [JICE], πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026, στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η JICE επανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην εφαρμογή των Συμφωνημένων Πρακτικών των προηγούμενων Συνόδων της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026.