Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

Eμπιστευτικά
 13 Μαΐου 2026, 08:00

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι το μόνο που θα πω προς το παρόν για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, την οποία είμαι σίγουρη ότι θα σπεύσουν όλοι με περίσσια υποκρισίας και επικίνδυνη ευκολία να αναλύσουν και να πουν την αποψάρα τους είναι τούτο: Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα! Να το βουλώσουμε για λίγο και να αναλογιστούμε, γιατί σε κάθε καθρέφτη… εικονίζεται ένας ένοχος ή συνένοχος. Εξαιρώ μόνο τα βρέφη!

Πάμε στα πιο βατά θέματα.

Όχι δεν φούσκωσα

Δεν θέλω να ‘μαι μίζερη αλλά δεν μπορώ και τις υπερβολές. Γιατί καλέ μου άνθρωπε να φουσκώσω από εθνική περηφάνεια που πέρασε ο Akylas στον τελικό της Eurovision και δη με αυτό το «προϊόν» γιατί τραγούδι δεν το λες; Γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε λίγο στο μέτρο να ζήσουμε πιο ήρεμα και κυρίως πιο ουσιαστικά τα χρόνια που χρεώθηκε ο καθένας; Θα μου πεις όταν ο πρωθυπουργός βγαίνει την Εργατική Πρωτομαγιά και στο μήνυμα του κάνει αναφορά στο Ferto, έπρεπε να καταλάβω τη «γραμμή». Σε αυτά θα δίνουμε σημασία μπας και ξεχαστούν τα άλλα τα σημαντικά. Δεν έχει το κόμμα λεφτά καθόλου; Να στείλω μια επιταγή; Τι σκιτζήδες επικοινωνιολόγους έχουμε πάρει;

Οποιος σκάβει το λάκκο του Τσίπρα

… ο Γιούνκερ τον ρίχνει μέσα. Ομολογώ ότι δεν το έχω δει με προσοχή το ντοκιμαντερ του ΣΚΑΙ, του καναλιού που πάντα έχει μια ζεστή αγκαλιά για εμάς τους κατατρεγμένους πια δεξιούς. Ωστόσο, το αφήγημα του καταστροφικού 2015 που πρέπει οπωσδήποτε να αναστηθεί και να ενισχυθεί γιατί εκείνος ο πλεμπαίος –και ας είναι συμπαθής- έχει πάρει φόρα, για τον Τσίπρα λέω, δεν βλέπω να εξυπηρετείται. Γιατί δεν κάναμε παιδιά ένα μοντάζ στον κ. Γιούνκερ που βγήκε να μας πει ότι συμπαθεί και εκτιμά τον Τσίπρα γιατί έδωσε μάχη για την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού; Πού είναι η κωλοτούμπα και ότι τα ξεπούλησε όλα; Και αν ο Κυριάκος ήθελε να χτυπήσει και Καραμανλή -που τον εμπιστεύτηκε αφελώς όπως λέει ο Ζαν Κλοντ-, ας έσβηναν τα θετικά για τον Τσίπρα, παιδαριώδη λάθη.

Τρέχουν να τον φτάσουν…

Εντάξει, το εσωκομματικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία έκλεισε – μέχρι νεωτέρας! Κυρίως ενόψει των εκλογών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δοθείσης ευκαιρίας δεν θα «πέσουν ντουφεκιές». Επ΄ αυτού θέλω λίγο να σταθώ στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha και στην κάρτα που αναφέρεται η δημοφιλία των υπουργών. Ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας – που τον … «αγαπάει μετά πάθους» ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης – είναι μακράν πρώτος από τον δεύτερο – και νεόκοπο «πουλέν» του Μεγάρου Μαξίμου – υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο γενικό σύνολο των ερωτηθέντων. Όπως λένε κι οι παλιοί «πρέπει να φάει πολλά καρβέλια ακόμη» για να τον φτάσει. Και μην ξεχνάτε ότι ο κ. Δένδιας είναι «αναντάν μπαμπαντάν» νεοδημοκράτης – και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με κάθε ευκαιρία θυμίζει την πολιτική του αφετηρία από την … ΟΝΝΕΔ! Ο σχετικός συγκριτικός συνειρμός των νεοδημοκρατών παραπέμπει στην αφετηρία του κ. Πιερρακάκη….

Την ψυχραιμία σε … βάλιουμ

Επειδή όλα αυτά ο υπουργός Αμυνας τα γνωρίζει για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι σε φάση … ζεν, όταν δέχεται τις επιθέσεις από τον κ. Γεωργιάδη ή τις επιθετικές διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει την Παρασκευή – και που μάλλον την πρώτη μέρα θα μιλήσει κι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – όπως αντιλαμβάνεστε για πολλούς λόγους θα έχει ενδιαφέρον – ένα κατά τα άλλα αδιάφορο συνέδριο, όπως είναι τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτίστως και ευλόγως θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία του κ. Μητσοτάκη – που θα αφορά στον απολογισμό και στον στόχο των εκλογών.

Θα έχει «ματσάκι»;

Τα βλέμματα όλων όμως θα στραφούν στην ομιλία που θα κάνει ο κ. Δένδιας. Ολοι περιμένουν ουσιαστικά την «πολιτική διακήρυξη» του υπουργού Αμυνας. Η επόμενη ομιλία με ενδιαφέρον – για δύο λόγους: πρώτον, λόγω των προσωπικών του φιλοδοξιών και δεύτερον, ως «λαγού» του Μεγάρου Μαξίμου – θα είναι του κ. Γεωργιάδη. Το θεωρώ απίθανο – στην καλύτερη περίπτωση – να μην αφήσει «μπηχτές» για τον κ. Δένδια. Φυσικά ενδιαφέρον θα έχει η ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, που θα προσπαθήσει, με τον γνωστό ήπιο τόνο του, να απευθυνθεί στο κεντροδεξιό ακροατήριο του κόμματος. Όμως δεν θα είναι αδιάφορη και η τοποθέτηση του πρώην υπουργού – κι εσχάτως ανακληθείς … εξ εφέδρων – κ. Μάκη Βορίδη. Θα είναι ένα από τα … «υποστυλώματα» του κ. Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το τριήμερο θα είναι «γεμάτο».

Ο ανεψιός θα μείνει … εθελοντής!

Βέβαια ένας από τους … «κουμανταδόρους» του συνεδρίου θα και ο ανεψιός ο πρωθυπουργικός! Ως … «εθελοντής» λέγεται ότι ελέγχει την πλειοψηφία του συνεδρίου. Ο ίδιος στη κυριακάτικη «συνέντευξη» του δήλωσε πως δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες – κομματικές όμως; Θα είναι δηλαδή μέλος της νέας Πολιτικής Επιτροπής; Θα του το επιτρέψει ο θείος μετά από τα μηνύματα που του έστειλε την Κυριακή; Η θα είναι ένας απλός παράγοντας του κομματικού παρασκηνίου, που θα δουλεύει για την «επόμενη μέρα»; Κι αυτό το ρωτάω διότι προχθές η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείσα σχετικά τρεις φορές ανέφερε πως ο κ. Δημητριάδης «αποπέμφθηκε» από το Μέγαρο Μαξίμου. Και προσέξτε την αποκήρυξη δεν την έκανε πχ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, αν και ανήκε στην αρμοδιότητα του, διότι θα ήταν σα να «πυροβολούσε» τον ευεργέτη του. Την έκανε η κυρία Σδούκου από την πλευρά του κόμματος. Κάτι μου λέει πως ο κ. Δημητριάδης τελικά θα παραμείνει … «εθελοντής»!

Πολλά νεύρα

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν μόνο μεγάλη ανησυχία, αλλά έχουν και πολλά νεύρα. Πρωτίστως και κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι καιρός τώρα που «τρώγονται» με τις εταιρείες και τα ευρήματα τους. Ετσι ένα μεσαίο στέλεχος του κόμματος έκανε μια επιθετική ανάρτηση προς τις δημοσκοπικές εταιρείες. Κυρίως αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα των αναγωγών – που είναι αλήθεια πως είναι αρκούντως «γαλαντόμες» στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. «Σήκωσε το γάντι» ο κ. Στράτος Φαναράς της Metron Analysis κι επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως να σας επισημάνω πως ακόμη βρισκόμαστε στο προοίμιο μιας μεγάλης σύγκρουσης η οποία είναι μπροστά μας κι έχει μέλλον. Διότι ο εκλογικός χάρτης οσονούπω θα αλλάξει, με την είσοδο τριών νέων κομμάτων. Κι είμαι πραγματικά περίεργη να δω πως θα διαμορφωθούν τα – δημοσκοπικά – ποσοστά των κομμάτων….

Ο «θεριστής» του κ. Τσίπρα

Αυτός ο «θεριστής» θα είναι σημαδιακός για την κεντροαριστερά. Φαίνεται ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις του στις αρχές του Ιουνίου. Προχθές πάντως περίσσευαν τα χαμόγελα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι – την πρώτη ουσιαστικά πολιτική συγκέντρωση του υπό ίδρυση νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και παρά το γεγονός ότι παραβρίσκονταν αρκετοί βουλευτές – όχι όλοι… – που πρόκειται να τον ακολουθήσουν, το πάνελ έδωσε το στίγμα των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού. Νέα πρόσωπα άφθαρτα, που δεν έχουν καμία σχέση με τον «κομματικό σωλήνα»!

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;
Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

