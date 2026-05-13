Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι το μόνο που θα πω προς το παρόν για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, την οποία είμαι σίγουρη ότι θα σπεύσουν όλοι με περίσσια υποκρισίας και επικίνδυνη ευκολία να αναλύσουν και να πουν την αποψάρα τους είναι τούτο: Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα! Να το βουλώσουμε για λίγο και να αναλογιστούμε, γιατί σε κάθε καθρέφτη… εικονίζεται ένας ένοχος ή συνένοχος. Εξαιρώ μόνο τα βρέφη!

Πάμε στα πιο βατά θέματα.

Όχι δεν φούσκωσα

Δεν θέλω να ‘μαι μίζερη αλλά δεν μπορώ και τις υπερβολές. Γιατί καλέ μου άνθρωπε να φουσκώσω από εθνική περηφάνεια που πέρασε ο Akylas στον τελικό της Eurovision και δη με αυτό το «προϊόν» γιατί τραγούδι δεν το λες; Γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε λίγο στο μέτρο να ζήσουμε πιο ήρεμα και κυρίως πιο ουσιαστικά τα χρόνια που χρεώθηκε ο καθένας; Θα μου πεις όταν ο πρωθυπουργός βγαίνει την Εργατική Πρωτομαγιά και στο μήνυμα του κάνει αναφορά στο Ferto, έπρεπε να καταλάβω τη «γραμμή». Σε αυτά θα δίνουμε σημασία μπας και ξεχαστούν τα άλλα τα σημαντικά. Δεν έχει το κόμμα λεφτά καθόλου; Να στείλω μια επιταγή; Τι σκιτζήδες επικοινωνιολόγους έχουμε πάρει;

Οποιος σκάβει το λάκκο του Τσίπρα

… ο Γιούνκερ τον ρίχνει μέσα. Ομολογώ ότι δεν το έχω δει με προσοχή το ντοκιμαντερ του ΣΚΑΙ, του καναλιού που πάντα έχει μια ζεστή αγκαλιά για εμάς τους κατατρεγμένους πια δεξιούς. Ωστόσο, το αφήγημα του καταστροφικού 2015 που πρέπει οπωσδήποτε να αναστηθεί και να ενισχυθεί γιατί εκείνος ο πλεμπαίος –και ας είναι συμπαθής- έχει πάρει φόρα, για τον Τσίπρα λέω, δεν βλέπω να εξυπηρετείται. Γιατί δεν κάναμε παιδιά ένα μοντάζ στον κ. Γιούνκερ που βγήκε να μας πει ότι συμπαθεί και εκτιμά τον Τσίπρα γιατί έδωσε μάχη για την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού; Πού είναι η κωλοτούμπα και ότι τα ξεπούλησε όλα; Και αν ο Κυριάκος ήθελε να χτυπήσει και Καραμανλή -που τον εμπιστεύτηκε αφελώς όπως λέει ο Ζαν Κλοντ-, ας έσβηναν τα θετικά για τον Τσίπρα, παιδαριώδη λάθη.

Τρέχουν να τον φτάσουν…

Εντάξει, το εσωκομματικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία έκλεισε – μέχρι νεωτέρας! Κυρίως ενόψει των εκλογών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δοθείσης ευκαιρίας δεν θα «πέσουν ντουφεκιές». Επ΄ αυτού θέλω λίγο να σταθώ στη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha και στην κάρτα που αναφέρεται η δημοφιλία των υπουργών. Ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας – που τον … «αγαπάει μετά πάθους» ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης – είναι μακράν πρώτος από τον δεύτερο – και νεόκοπο «πουλέν» του Μεγάρου Μαξίμου – υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο γενικό σύνολο των ερωτηθέντων. Όπως λένε κι οι παλιοί «πρέπει να φάει πολλά καρβέλια ακόμη» για να τον φτάσει. Και μην ξεχνάτε ότι ο κ. Δένδιας είναι «αναντάν μπαμπαντάν» νεοδημοκράτης – και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με κάθε ευκαιρία θυμίζει την πολιτική του αφετηρία από την … ΟΝΝΕΔ! Ο σχετικός συγκριτικός συνειρμός των νεοδημοκρατών παραπέμπει στην αφετηρία του κ. Πιερρακάκη….

Την ψυχραιμία σε … βάλιουμ

Επειδή όλα αυτά ο υπουργός Αμυνας τα γνωρίζει για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι σε φάση … ζεν, όταν δέχεται τις επιθέσεις από τον κ. Γεωργιάδη ή τις επιθετικές διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα βέβαια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει την Παρασκευή – και που μάλλον την πρώτη μέρα θα μιλήσει κι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – όπως αντιλαμβάνεστε για πολλούς λόγους θα έχει ενδιαφέρον – ένα κατά τα άλλα αδιάφορο συνέδριο, όπως είναι τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτίστως και ευλόγως θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία του κ. Μητσοτάκη – που θα αφορά στον απολογισμό και στον στόχο των εκλογών.

Θα έχει «ματσάκι»;

Τα βλέμματα όλων όμως θα στραφούν στην ομιλία που θα κάνει ο κ. Δένδιας. Ολοι περιμένουν ουσιαστικά την «πολιτική διακήρυξη» του υπουργού Αμυνας. Η επόμενη ομιλία με ενδιαφέρον – για δύο λόγους: πρώτον, λόγω των προσωπικών του φιλοδοξιών και δεύτερον, ως «λαγού» του Μεγάρου Μαξίμου – θα είναι του κ. Γεωργιάδη. Το θεωρώ απίθανο – στην καλύτερη περίπτωση – να μην αφήσει «μπηχτές» για τον κ. Δένδια. Φυσικά ενδιαφέρον θα έχει η ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, που θα προσπαθήσει, με τον γνωστό ήπιο τόνο του, να απευθυνθεί στο κεντροδεξιό ακροατήριο του κόμματος. Όμως δεν θα είναι αδιάφορη και η τοποθέτηση του πρώην υπουργού – κι εσχάτως ανακληθείς … εξ εφέδρων – κ. Μάκη Βορίδη. Θα είναι ένα από τα … «υποστυλώματα» του κ. Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το τριήμερο θα είναι «γεμάτο».

Ο ανεψιός θα μείνει … εθελοντής!

Βέβαια ένας από τους … «κουμανταδόρους» του συνεδρίου θα και ο ανεψιός ο πρωθυπουργικός! Ως … «εθελοντής» λέγεται ότι ελέγχει την πλειοψηφία του συνεδρίου. Ο ίδιος στη κυριακάτικη «συνέντευξη» του δήλωσε πως δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες – κομματικές όμως; Θα είναι δηλαδή μέλος της νέας Πολιτικής Επιτροπής; Θα του το επιτρέψει ο θείος μετά από τα μηνύματα που του έστειλε την Κυριακή; Η θα είναι ένας απλός παράγοντας του κομματικού παρασκηνίου, που θα δουλεύει για την «επόμενη μέρα»; Κι αυτό το ρωτάω διότι προχθές η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείσα σχετικά τρεις φορές ανέφερε πως ο κ. Δημητριάδης «αποπέμφθηκε» από το Μέγαρο Μαξίμου. Και προσέξτε την αποκήρυξη δεν την έκανε πχ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, αν και ανήκε στην αρμοδιότητα του, διότι θα ήταν σα να «πυροβολούσε» τον ευεργέτη του. Την έκανε η κυρία Σδούκου από την πλευρά του κόμματος. Κάτι μου λέει πως ο κ. Δημητριάδης τελικά θα παραμείνει … «εθελοντής»!

Πολλά νεύρα

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν μόνο μεγάλη ανησυχία, αλλά έχουν και πολλά νεύρα. Πρωτίστως και κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι καιρός τώρα που «τρώγονται» με τις εταιρείες και τα ευρήματα τους. Ετσι ένα μεσαίο στέλεχος του κόμματος έκανε μια επιθετική ανάρτηση προς τις δημοσκοπικές εταιρείες. Κυρίως αυτό που τους ενοχλεί είναι το θέμα των αναγωγών – που είναι αλήθεια πως είναι αρκούντως «γαλαντόμες» στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. «Σήκωσε το γάντι» ο κ. Στράτος Φαναράς της Metron Analysis κι επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως να σας επισημάνω πως ακόμη βρισκόμαστε στο προοίμιο μιας μεγάλης σύγκρουσης η οποία είναι μπροστά μας κι έχει μέλλον. Διότι ο εκλογικός χάρτης οσονούπω θα αλλάξει, με την είσοδο τριών νέων κομμάτων. Κι είμαι πραγματικά περίεργη να δω πως θα διαμορφωθούν τα – δημοσκοπικά – ποσοστά των κομμάτων….

Ο «θεριστής» του κ. Τσίπρα

Αυτός ο «θεριστής» θα είναι σημαδιακός για την κεντροαριστερά. Φαίνεται ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τις ανακοινώσεις του στις αρχές του Ιουνίου. Προχθές πάντως περίσσευαν τα χαμόγελα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι – την πρώτη ουσιαστικά πολιτική συγκέντρωση του υπό ίδρυση νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και παρά το γεγονός ότι παραβρίσκονταν αρκετοί βουλευτές – όχι όλοι… – που πρόκειται να τον ακολουθήσουν, το πάνελ έδωσε το στίγμα των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού. Νέα πρόσωπα άφθαρτα, που δεν έχουν καμία σχέση με τον «κομματικό σωλήνα»!