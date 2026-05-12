Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»

Λοιπόν, αυτό που περιμέναμε όλοι να συμβεί, μόλις πραγματοποιήθηκε: ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, δίνοντας μια εκπληκτική ερμηνεία, με ποπ διάθεση και κέφι, διεκδικώντας επάξια το εισιτήριο του για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο επίσημος λογαριασμός του διαγωνισμού στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο από το act του τραγουδιστή, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Με στόχο να πετύχει υψηλή βαθμολογία στον αποψινό ημιτελικό, ιδού ο Akylas από την Ελλάδα!».

«Οι υπόλοιποι μπορείτε να γυρίσετε στα σπίτια σας»

Το κοινό φάνηκε να ενθουσιάζεται με την εμφάνιση του Akyla, το οποίο παρέσυρε στους χορευτικούς ρυθμούς του «FERTO», το οποίο ωστόσο, έχει και μια κοινωνική χρεία, με στοίχους που καυτηριάζουν τη δίψα για χρήμα και δόξα.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιαιτέρως θετικά, με έναν χρήστη του Instagram να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Mία άλλη χρήστρια σχολίασε: «Οι υπόλοιποι μπορείτε να γυρίσετε στα σπίτια σας».

Στον α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τον φετινό νικητή της Eurovision. Άραγε, θα αποδειχθούν οι προβλέψεις τους αληθινές;

Θα σηκώσει ο Akylas από την Αθήνα την κούπα;

Για να δούμε.