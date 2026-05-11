Τι λένε στις ΗΠΑ για τη χήρα του Κόμπι Μπράιαντ: «Είναι έγκυος και ξαναπαντρεύεται» (pic)

Η Βανέσα Μπράιαντ ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει τίποτα από τις αβάσιμες φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Η 43χρονη, σε ανάρτησή της, την Κυριακή το βράδυ στη σελίδα της στο Instagram διέψευσε τις φήμες ότι επρόκειτο να παντρευτεί άλλον άντρα περίπου έξι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. Επιπλέον, στην ανάρτησή της, διέψευσε επίσης τις φήμες για πιθανή εγκυμοσύνη.

«Μπορείτε επιτέλους να αποφασίσετε…», έγραψε η εμφανώς εκνευρισμένη Βανέσα στα Stories της. «Είμαι έγκυος για 100η φορά ή παντρεύομαι ξανά;».

Το δημοσίευμα για τη Βανέσα Μπράιαντ

Η Μπράιαντ αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο διάφορων φημών, με χρήστες των μέσων κοινωνονικής δικτύωσης να διαδίδουν τακτικά ψευδείς πληροφορίες για τη χήρα μητέρα. Οι φήμες εντάθηκαν τόσο πολύ το 2025, που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσω του Instagram της.

Τον Ιούνιο, δημοσίευσε ένα meme με την γνωστή τραγουδίστρια, Ριάνα, να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο με τη λεζάντα: «Εγώ, που φροντίζω την ηρεμία μου, δεν είμαι έγκυος και διασκεδάζω όλο το καλοκαίρι».

Τέσσερις μήνες αργότερα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της στο US Open με ένα αλκοολούχο ποτό στο χέρι. «Απολαμβάνω το Honey Deuce μου», έγραψε στη φωτογραφία. «Κρατήστε με ενήμερη για το πώς εξελίσσεται αυτή η φήμη για τη φανταστική εγκυμοσύνη. 24 χρόνια μετά… η ίδια φήμη».

Η Βανέσα και ο Κόμπι Μπράιαντ παντρεύτηκαν το 2001. Είχαν τέσσερις κόρες, τη Ναταλία, τη Μπιάνκα, την Κάπρι και την αείμνηστη Τζιάνα, η οποία έχασε τη ζωή της στο ατύχημα με ελικόπτερο το 2020, στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της, Κόμπι Μπράιαντ.