Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Τι λένε στις ΗΠΑ για τη χήρα του Κόμπι Μπράιαντ: «Είναι έγκυος και ξαναπαντρεύεται» (pic)
Μπάσκετ 11 Μαΐου 2026, 11:21

Τι λένε στις ΗΠΑ για τη χήρα του Κόμπι Μπράιαντ: «Είναι έγκυος και ξαναπαντρεύεται» (pic)

Θέση στις φήμες που τη θέλουν έγκυο και μάλιστα να ξαναπαντρεύεται πήρε η Βανέσα Μπράιαντ.

Η Βανέσα Μπράιαντ ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει τίποτα από τις αβάσιμες φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Η 43χρονη, σε ανάρτησή της, την Κυριακή το βράδυ στη σελίδα της στο Instagram διέψευσε τις φήμες ότι επρόκειτο να παντρευτεί άλλον άντρα περίπου έξι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. Επιπλέον, στην ανάρτησή της, διέψευσε επίσης τις φήμες για πιθανή εγκυμοσύνη.

«Μπορείτε επιτέλους να αποφασίσετε…», έγραψε η εμφανώς εκνευρισμένη Βανέσα στα Stories της. «Είμαι έγκυος για 100η φορά ή παντρεύομαι ξανά;».

Το δημοσίευμα για τη Βανέσα Μπράιαντ

Η Μπράιαντ αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο διάφορων φημών, με χρήστες των μέσων κοινωνονικής δικτύωσης να διαδίδουν τακτικά ψευδείς πληροφορίες για τη χήρα μητέρα. Οι φήμες εντάθηκαν τόσο πολύ το 2025, που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσω του Instagram της.

Τον Ιούνιο, δημοσίευσε ένα meme με την γνωστή τραγουδίστρια, Ριάνα, να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο με τη λεζάντα: «Εγώ, που φροντίζω την ηρεμία μου, δεν είμαι έγκυος και διασκεδάζω όλο το καλοκαίρι».

Τέσσερις μήνες αργότερα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της στο US Open με ένα αλκοολούχο ποτό στο χέρι. «Απολαμβάνω το Honey Deuce μου», έγραψε στη φωτογραφία. «Κρατήστε με ενήμερη για το πώς εξελίσσεται αυτή η φήμη για τη φανταστική εγκυμοσύνη. 24 χρόνια μετά… η ίδια φήμη».

Η Βανέσα και ο Κόμπι Μπράιαντ παντρεύτηκαν το 2001. Είχαν τέσσερις κόρες, τη Ναταλία, τη Μπιάνκα, την Κάπρι και την αείμνηστη Τζιάνα, η οποία έχασε τη ζωή της στο ατύχημα με ελικόπτερο το 2020, στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της, Κόμπι Μπράιαντ.

Κόσμος
Ποδόσφαιρο 11.05.26

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Ποδόσφαιρο 11.05.26

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

