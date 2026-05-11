Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Παιδιά στη Βρετανία φορούν μούσια για να παρακάμψουν τους ελέγχους ηλικίας στα social media
Τεχνολογία 11 Μαΐου 2026, 14:52

Παιδιά στη Βρετανία φορούν μούσια για να παρακάμψουν τους ελέγχους ηλικίας στα social media

Η Βρετανία υποχρέωσε τις πλατφόρμες social media να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, όπως φαίνεται όμως οι έλεγχοι είναι «εύκολο να παρακαμφθούν».

H Βρετανία επέβαλε πρόσφατα ελέγχους ηλικίας για να εμποδίσει την είσοδο χρηστών κάτω των 12 ετών σε πλατφόρμες social media, όμως η ευρηματικότητα των παιδιών φαίνεται ότι ξεπερνά τα συστήματα ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, κάποιοι ανήλικοι ανεβάζουν ψεύτικες φωτογραφίες ή φορούν ψεύτικα μούσια για να φαίνονται μεγαλύτεροι, σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Internet Matters, η οποία πραγματοποιεί ετήσιες δημοσκοπήσεις για τη σχέση των νέων με το Διαδίκτυο.

Η τελευταία έρευνα, η οποία κάλυψε 1.270 άτομα 9 έως 167 ετών και τους γονείς τους, εξέτασε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων μετά τον περυσινό νόμο για τη διαδικτυακή ασφάλεια (Online Safety Act).

Ο νόμος δεν άλλαξε το όριο ηλικίας για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία παραμένει στα 13 έτη. Υποχρέωσε όμως τις εταιρείες να εφαρμόσουν «τεχνολογίες επιβεβαίωσης ή/και εκτίμησης ηλικίας με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα».

Το 17% των γονιών δήλωσε ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα

Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική από αυτή που σχεδιάζει να εφαρμόσει η Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες θα βασιστούν σε app που παρουσίασε πρόσφατα η Κομισιόν.

Στη Βρετανία, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων που λάνσαραν οι πλατφόρμες μάλλον δεν είναι πολύ υψηλή: το 46% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί «παρακάμπτονται εύκολα», έναντι μόλις 17% που λέει ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.

Για να ξεγελάσουν το σύστημα, κάποια παιδιά ανεβάζουν πλαστά έγγραφα, χρησιμοποιούν δίκτυα VPN ώστε να εμφανίζονται να βρίσκονται σε άλλη χώρα, ή παρουσιάζουν βίντεο με «άλλα πρόσωπα, ακόμα και χαρακτήρες, για να ξεγελάσουν την πλατφόρμα».

Ορισμένα παιδιά βέβαια δεν χρειάζεται να γίνουν τόσο εφευρετικά. Περίπου το 26% των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχτηκαν ότι επέτρεψαν στα παιδιά τους να παρακάμψουν τους περιορισμούς, με το 17% να δηλώνει ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές του Internet Matters, σχεδόν τα μισά παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι «έχουν βιώσει βλάβη στο διαδίκτυο» μέσα στον τελευταίο μήνα.

Παρόλα αυτά, ο νέος νόμος φαίνεται ότι φέρνει κάποια αποτελέσματα, αφού το 68% των παιδιών και το 67% των γονιών βλέπουν αύξηση των εργαλείων ασφάλειας, όπως τα εργαλεία αναφοράς ή φιλτραρίσματος επιβλαβούς περιεχομένου.

Επίσης, το 39% των γονιών και το  42% των παιδιών δήλωσαν πως το Διαδίκτυο γίνεται «πιο ασφαλές μέρος».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media σε ανηλίκους κάτω των 16, αναθέτοντας την επιβεβαίωση ηλικίας στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Τον Απρίλιο, έρευνα έδειξε ότι 7 στους δέκα ανηλίκους 12-15 ετών συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Θα κάνει σύσκεψη με στρατηγούς

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
ΗΠΑ 11.05.26

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

inStream - Ροή Ειδήσεων
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Κόσμος 11.05.26

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Προβλέψεις 11.05.26

Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο - Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
On Field 11.05.26

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11.05.26

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ελλάδα 11.05.26 Upd: 18:06

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό - Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 11.05.26

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Μπάσκετ 11.05.26

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

