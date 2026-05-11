Παιδιά στη Βρετανία φορούν μούσια για να παρακάμψουν τους ελέγχους ηλικίας στα social media

H Βρετανία επέβαλε πρόσφατα ελέγχους ηλικίας για να εμποδίσει την είσοδο χρηστών κάτω των 12 ετών σε πλατφόρμες social media, όμως η ευρηματικότητα των παιδιών φαίνεται ότι ξεπερνά τα συστήματα ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, κάποιοι ανήλικοι ανεβάζουν ψεύτικες φωτογραφίες ή φορούν ψεύτικα μούσια για να φαίνονται μεγαλύτεροι, σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης Internet Matters, η οποία πραγματοποιεί ετήσιες δημοσκοπήσεις για τη σχέση των νέων με το Διαδίκτυο.

Η τελευταία έρευνα, η οποία κάλυψε 1.270 άτομα 9 έως 167 ετών και τους γονείς τους, εξέτασε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων μετά τον περυσινό νόμο για τη διαδικτυακή ασφάλεια (Online Safety Act).

Ο νόμος δεν άλλαξε το όριο ηλικίας για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία παραμένει στα 13 έτη. Υποχρέωσε όμως τις εταιρείες να εφαρμόσουν «τεχνολογίες επιβεβαίωσης ή/και εκτίμησης ηλικίας με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα».

Το 17% των γονιών δήλωσε ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα

Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική από αυτή που σχεδιάζει να εφαρμόσει η Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες θα βασιστούν σε app που παρουσίασε πρόσφατα η Κομισιόν.

Στη Βρετανία, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων που λάνσαραν οι πλατφόρμες μάλλον δεν είναι πολύ υψηλή: το 46% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι περιορισμοί «παρακάμπτονται εύκολα», έναντι μόλις 17% που λέει ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.

Για να ξεγελάσουν το σύστημα, κάποια παιδιά ανεβάζουν πλαστά έγγραφα, χρησιμοποιούν δίκτυα VPN ώστε να εμφανίζονται να βρίσκονται σε άλλη χώρα, ή παρουσιάζουν βίντεο με «άλλα πρόσωπα, ακόμα και χαρακτήρες, για να ξεγελάσουν την πλατφόρμα».

Ορισμένα παιδιά βέβαια δεν χρειάζεται να γίνουν τόσο εφευρετικά. Περίπου το 26% των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχτηκαν ότι επέτρεψαν στα παιδιά τους να παρακάμψουν τους περιορισμούς, με το 17% να δηλώνει ότι βοήθησε ενεργά το παιδί να ξεγελάσει το σύστημα.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές του Internet Matters, σχεδόν τα μισά παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι «έχουν βιώσει βλάβη στο διαδίκτυο» μέσα στον τελευταίο μήνα.

Παρόλα αυτά, ο νέος νόμος φαίνεται ότι φέρνει κάποια αποτελέσματα, αφού το 68% των παιδιών και το 67% των γονιών βλέπουν αύξηση των εργαλείων ασφάλειας, όπως τα εργαλεία αναφοράς ή φιλτραρίσματος επιβλαβούς περιεχομένου.

Επίσης, το 39% των γονιών και το 42% των παιδιών δήλωσαν πως το Διαδίκτυο γίνεται «πιο ασφαλές μέρος».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media σε ανηλίκους κάτω των 16, αναθέτοντας την επιβεβαίωση ηλικίας στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Τον Απρίλιο, έρευνα έδειξε ότι 7 στους δέκα ανηλίκους 12-15 ετών συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό.