«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.
Στο σκάνδαλο των υποκλοπών και το κοινό κέντρο που φαίνεται να υπήρξε μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Predator αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
Η κυρία Αποστολάκη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «πάνω από 25 άτομα ήταν κοινοί στόχοι του Predator και της ΕΥΠ», κάτι που προέκυψε από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του κ. Μενουδάκου.
Όπως σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «η σύνδεση των δύο συστημάτων παρακολούθησης ήταν προφανής», κάνοντας αναφορά στα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αλλά και στο υλικό που αποκάλυψε το in με τα διαφημιστικά φυλλάδια της Intellexa για το παράνομο λογισμικό και τους πιθανούς αγοραστές του που θα μπορούσαν να είναι μόνο κυβερνήσεις ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
«Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, προκύπτει και κατατέθηκε στο δικαστήριο, ήταν άνθρωποι που πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη, αναφερόμενη σε ένα ακόμα στοιχείο σύνδεσης των δύο ομάδων παρακολούθησης.
Η συνέντευξη Δημητριάδη και το «πατριωτικό καθήκον»
Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη και τα όσα υποστήριξε ο ανιψιός και πρώην συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε: «Είναι προφανές ότι έχει μία πολύ προσωπική αντίληψη για το πατριωτικό καθήκον. Μία αντίληψη που προφανώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δημοκρατική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας αλλά και με το Σύνταγμα».
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί και η συστηματική καταστρατήγηση ατομικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα του άρθρου 19 του Συντάγματος, δεν είναι πατριωτικό καθήκον. Η ανάληψη όμως της πολιτικής ευθύνης από τον κ. Δημητριάδη στη συνέντευξή του είναι κάτι που δεν εξαντλείται στον κ. Δημητριάδη» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Ο κ. Δημητριάδης ήταν εντολοδόχος του επικεφαλής της κυβέρνησης και είχε τοποθετηθεί σε αυτήν τη θέση ευθύνης με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου» κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη.
