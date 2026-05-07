Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη εσωκομματικά στιγμή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στο Μαξίμου να απλώνεται πάνω από πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ να εξακολουθεί να βράζει, στη σημερινή συνεδρίασή της ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να τα κρύψει όλα αυτά πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης, την οποία ρίχνει τώρα στην εσωκομματική αρένα προκειμένου να καθορίσει την ατζέντα και να στερήσει χώρο από την κριτική των βουλευτών του.

Βασική στόχευση του μεγάρου Μαξίμου, είναι η σημερινή έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, να παρουσιαστεί ως ένα γεγονός «ιστορικής σημασίας», έτσι ώστε να εμφανιστεί το πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεδρίασης ως ακατάλληλο για την έντονη έκφραση της εσωκομματικής δυσαρέσκειας και όσοι βουλευτές τολμήσουν να διατυπώσουν σκληρή κριτική, να υποδειχτούν ως κατώτεροι των περιστάσεων.

Ήδη άλλωστε έχουν προηγηθεί «ζυμώσεις» από το Μαξίμου προς τους «γαλάζιους» βουλευτές, με στόχο η σημερινή συνεδρίαση να κινηθεί σε χαμηλούς τόνους, την ώρα που στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές, μεταξύ των οποίων τοποθετήσεις αναμένονται και από την πλευρά των 5 (Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Ιωάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης) που υπέγραφαν το κοινό άρθρο στα «ΝΕΑ» με τα ανοιχτά πυρά στο «επιτελικό κράτος». Στους ομιλητές αναμένεται επίσης να βρεθούν και βουλευτές που ήρθησαν οι ασυλίες τους λόγω εμπλοκής τους στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που οι χειρισμοί του Μαξίμου στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν προκαλέσει οργή στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η ομιλία Μητσοτάκη

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο της τακτικής που θα ακολουθήσει σήμερα το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για μια συνεδρίαση με «ιστορική σημασία», ενώ στο ίδιο πλαίσιο οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον μιλούν για μια «βαθιά θεσμική ομιλία» του πρωθυπουργού σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με επίκεντρο την Συνταγματική Αναθεώρηση, στην οποία, μεταξύ άλλων, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα δώσει και το περίγραμμα των καθηκόντων της Κ.Ο. ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, του Συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου και του εκλογικού έτους που (σ.σ. εάν δεν γίνουν πρόωρες εκλογές) είναι το 2027.

Όσο, δε, για την πρόταση που θα παρουσιαστεί σήμερα στη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές μιλούν για βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία αποτελεί σύνθεση των διάφορων σκέψεων που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός δημόσια σε διάφορες χρονικές στιγμές και των προτάσεων που έχουν καταθέσει περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ.

Καρότο και μαστίγιο

Και όσον αφορά την ίδια την αντιμετώπιση των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, η προσπάθεια «μασάζ» συνεχίζεται με κυβερνητικές πηγές να λένε ότι «στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς στη ΝΔ, γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η ΝΔ μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο».

Όμως το «μασάζ» συνοδεύεται και από την επιβολή των, λεγόμενων στην κυβέρνηση, «κόκκινων γραμμών», σε μία λογική δηλαδή καρότου και μαστίγιου. Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε μεν (ΣΚΑΪ) ότι πρέπει «να μη βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα. Κάθε τι που θα πει ο κάθε βουλευτής πρέπει να τα ακούσουμε με προσοχή, γιατί αν δεν ήταν οι βουλευτές δεν θα στηριζόταν η κυβέρνηση», για να προσθέσει ωστόσο: «Αλλά, στο τέλος της ημέρας αυτό να βγάλει το συμπέρασμα που πρέπει».

Και στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε «λάθος» τον διαχωρισμό μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών υπουργών, τον οποίο κάνουν πολλοί βουλευτές του κόμματος, ενώ μία μέρα πριν, είχε πει (OPEN) ότι «όσο απαγορεύεται στη Νέα Δημοκρατία η οποιαδήποτε φίμωση απόψεων, τόσο επικίνδυνο είναι να πυροβολήσουμε τα πόδια μας».

Η διαδικασία

Σημειώνεται, τέλος, ότι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα ξεκινήσει, όπως συνηθίζεται, με τις ομιλίες του γενικού γραμματέα της Κ.Ο., Μάξιμου Χαρακόπουλου και του πρωθυπουργού και στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Κι έπειτα θα λάβουν το λόγο (από 5 λεπτά ο καθένας) οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, με το Μαξίμου να αναμένει με άγχος τις τοποθετήσεις των δυσαρεστημένων.