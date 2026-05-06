H Apple θα αποζημιώσει αγοραστές για τις διαφημίσεις «ανύπαρκτων» λειτουργιών ΑΙ

Να καταβάλει σε ορισμένους αγοραστές iPhone συνολικά 250 εκατομμύρια δολάρια συμφώνησε η Apple για να τερματίσει μια αγωγή που κατηγορούσε την εταιρεία ότι παραπλανούσε τους ανθρώπους σχετικά με νέες δυνατότητες και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Σε έναν διακανονισμό που κατατέθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, η Apple δεν παραδέχτηκε κανένα αδίκημα, αλλά συμφώνησε σε διακανονισμό που θα επιλύσει αξιώσεις σε μια μεγάλη ενοποιημένη ομαδική αγωγή που κατατέθηκε πέρυσι, σύμφωνα με το BBC.

Κατηγόρησε την εταιρεία για ψευδή διαφήμιση σχετικά με τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στο iPhone, τις οποίες η εταιρεία ονόμασε Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένης μιας βελτιωμένης έκδοσης του φωνητικού βοηθού Siri.

Η Apple θα πληρώσει μεταξύ 25 και 95 δολαρίων σε άτομα στις ΗΠΑ που αγόρασαν ένα iPhone 15 και ένα iPhone 16 μεταξύ Ιουνίου 2024 και Μαρτίου 2025.

Μια εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο BBC ότι η αγωγή επικεντρώθηκε στη «διαθεσιμότητα δύο πρόσθετων χαρακτηριστικών» σε μια σειρά από πολλά που κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Apple Intelligence.

«Επιλύσαμε αυτό το ζήτημα για να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στο να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύτερα, παρέχοντας τα πιο καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους χρήστες μας», είπε.

Τα ψεματάκια της Apple

Σε μια αναθεωρημένη καταγγελία που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα για την ενοποιημένη κατηγορία αγοραστών iPhone, οι δικηγόροι δήλωσαν ότι το μάρκετινγκ της Apple γύρω από νέες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης ισοδυναμούσε με ψευδή διαφήμιση.

«Η Apple προώθησε δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν υπήρχαν τότε, δεν υπάρχουν τώρα και δεν θα υπάρχουν για δύο ή περισσότερα χρόνια, αν υπάρξουν ποτέ, ενώ παράλληλα τις προωθούσε ως πρωτοποριακή καινοτομία», έγραψαν οι δικηγόροι.

Πρόσθεσαν ότι η δημιουργός του iPhone ανέλαβε αυτήν την εκστρατεία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη ειδικά σε μια προσπάθεια να προλάβει έναν αγώνα δρόμου των Big Tech για νέες τεχνολογίες που προωθείται από νέες εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ έχει επικριθεί όλα αυτά τα χρόνια επειδή δεν ήταν αρκετά καινοτόμος με τα προϊόντα της εταιρείας.

Αλλά το μάρκετινγκ της Apple Intelligence ως ικανής να προσφέρει στους πελάτες iPhone μια νέα, καλύτερη έκδοση του Siri που θα το μετέτρεπε από μια «περιορισμένη φωνητική διεπαφή σε έναν πλήρως ανεπτυγμένο προσωπικό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης» φέρεται να ήταν ψευδές.

«Το iPhone 16 παραδόθηκε στους καταναλωτές χωρίς το “Apple Intelligence” και το Enhanced Siri δεν ήρθε ποτέ», έγραψαν οι δικηγόροι.

Πηγή: OT.gr