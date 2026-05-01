Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Έντονη κόντρα μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ «προκάλεσε» η κατάθεση στεφάνου από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε μέσω κοινωνικών δικτύων να σχολιάσει την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη και αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην Καισαριανή, κάνοντας αναφορά στην… έλευση του κόμματος Τσίπρα.

«Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις» ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, συνοδεύοντάς την από μια φωτογραφία με τους Ανδρουλάκη, Δουδωνή, Μάντζο και Χρηστίδη να κρατούν ένα κόκκινο γαρύφαλο.

Τσουκαλάς: Προσβάλλει τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών

Η ανάρτηση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά. Όπως τόνισε στην απάντησή του ο κ. Τσουκαλάς, ο κ. Γεωργιάδης με τα όσα αναφέρει «προσβάλλει τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί».

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκης» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Η «ασθενής μνήμη» του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο παρελθόν τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής» σημείωσε για τον πρόεδρο του Κινήματος.

«Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός» υπογράμμισε για τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει» συμπλήρωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «που είχε επαινέσει το υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων» όπως σημειώνει, να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό και αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του.