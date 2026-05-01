newspaper
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Επικαιρότητα 01 Μαΐου 2026, 22:46

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έντονη κόντρα μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ «προκάλεσε» η κατάθεση στεφάνου από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε μέσω κοινωνικών δικτύων να σχολιάσει την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη και αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην Καισαριανή, κάνοντας αναφορά στην… έλευση του κόμματος Τσίπρα.

«Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις» ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, συνοδεύοντάς την από μια φωτογραφία με τους Ανδρουλάκη, Δουδωνή, Μάντζο και Χρηστίδη να κρατούν ένα κόκκινο γαρύφαλο.

Τσουκαλάς: Προσβάλλει τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών

Η ανάρτηση αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά. Όπως τόνισε στην απάντησή του ο κ. Τσουκαλάς, ο κ. Γεωργιάδης με τα όσα αναφέρει «προσβάλλει τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί».

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκης» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Η «ασθενής μνήμη» του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο παρελθόν τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής» σημείωσε για τον πρόεδρο του Κινήματος.

«Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός» υπογράμμισε για τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει» συμπλήρωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «που είχε επαινέσει το υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων» όπως σημειώνει, να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό και αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα
Wall Street Journal: Πιο ευέλικτη η αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Σύνταξη
Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

Σύνταξη
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Πόλο 01.05.26

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

Γεώργιος Μαζιάς
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Ανήθικη μεταστροφή; 01.05.26

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Άλλα Αθλήματα 01.05.26

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Κανείς εφησυχασμός 01.05.26

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Γεώργιος Μαζιάς
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Έξω από τμήμα 01.05.26

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies