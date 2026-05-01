Εσείς θα βλέπατε την ταινία «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία»;
Culture Live 01 Μαΐου 2026, 19:50

Εσείς θα βλέπατε την ταινία «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία»;

Οι τίτλοι ξένων ταινιών αλλάζουν συχνά από χώρα σε χώρα – και κάποιες φορές μια ταινία αποκτά όνομα πιο συγκεκριμένο από το πρωτότυπο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ένας τίτλος μπορεί να κάνει μια ταινία να μοιάζει μυστηριώδης, κομψή ή εμβληματική. Μπορεί όμως και να μπερδέψει όποιον δεν γνωρίζει ήδη το περιεχόμενό της. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, με χιουμοριστική υπερβολή, στην περίπτωση του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: ένας τίτλος διάσημος για το δυτικό κοινό, αλλά όχι απαραίτητα αυτονόητος για κάθε αγορά.

Στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τον Guardian, το πρόβλημα λύθηκε με τον πιο απλό τρόπο. Η ταινία φέρεται να κυκλοφορεί ως «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» — ένας τίτλος που αφήνει στην άκρη το λογοπαίγνιο, τον «διάβολο» και την πολιτισμική αναφορά, για να πει στον θεατή αμέσως τι πρόκειται να δει: μια ιστορία γύρω από τη μόδα, την πολυτέλεια και, φυσικά, μια συνέχεια.

Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η γοητεία αυτών των αλλαγών. Σε άλλες χώρες, οι τίτλοι δεν προσπαθούν πάντα να κρατήσουν το ύφος του πρωτότυπου. Συχνά γίνονται πιο άμεσοι, πιο παράξενοι ή απλώς πιο αστείοι. Από τον «Bad Santa» που στην Τσεχία έγινε «Ο Άγιος Βασίλης είναι διεστραμμένος», μέχρι το «Pretty Woman» που στην Κίνα αποδόθηκε ως «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία», οι ξένες αγορές έχουν κατά καιρούς χαρίσει σε γνωστές ταινίες τίτλους που δύσκολα ξεχνιούνται.

Βέβαια, ακόμη και το «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» δεν είναι τέλειο. Δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς γυναίκα αγαπά τα είδη πολυτελείας, αφού αυτό θα μπορούσε να ισχύει για περισσότερες από μία ηρωίδες. Και, με την ίδια λογική, θα μπορούσε να σταθεί πάνω από δεκάδες άλλες ταινίες, από το «Breakfast at Tiffany’s» και το «Confessions of a Shopaholic» μέχρι το «Sex and the City», το «The Bling Ring» ή τη «Μαρία Αντουανέτα». Αλλά αυτό μάλλον δεν χαλάει τη γοητεία του. Αντιθέτως, την κάνει ακόμη καλύτερη.

Από τον «κακό Άγιο Βασίλη» στον «διεστραμμένο Άγιο Βασίλη»

Το «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 2» αξίζει άνετα μια θέση στη μεγάλη κατηγορία των ταινιών που απέκτησαν καλύτερο τίτλο σε άλλη γλώσσα. Και η κατηγορία αυτή είναι εντυπωσιακά πλούσια. Πολλές ταινίες, για διάφορους λόγους, κυκλοφόρησαν με διαφορετικό όνομα σε άλλες αγορές. Συχνά, ο νέος τίτλος ήταν πιο άμεσος, πιο αστείος ή απλώς πιο αποτελεσματικός.

Το «Bad Santa», για παράδειγμα, λέει αρκετά, αλλά όχι τα πάντα. Είναι ο Άγιος Βασίλης «κακός» επειδή είναι ανήθικος; Επειδή είναι ανίκανος; Επειδή απλώς δεν κάνει σωστά τη δουλειά του; Η Τσεχία, σύμφωνα με το άρθρο, έλυσε την ασάφεια με έναν τίτλο που μεταφράζεται ως «Ο Άγιος Βασίλης είναι διεστραμμένος». Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο παρεξήγησης. Ξέρεις ακριβώς τι είδους ταινία πας να δεις.

Η Γερμανία έχει επίσης παράδοση στις εύστοχες –ή έστω απολαυστικά παράξενες– μετονομασίες. Το «Annie Hall» έγινε «Η νευρωτική της πόλης», ενώ το «Airplane!» μετατράπηκε σε «Το απίστευτο ταξίδι με ένα τρελό αεροπλάνο». Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Die Hard With a Vengeance», που αποδόθηκε ως «Πέθανε αργά, τώρα περισσότερο από ποτέ» –ένας τίτλος που, όπως σχολιάζει ο Στιούαρτ Χέριτεϊτ, μοιάζει περισσότερο με διαφήμιση τράπεζας για στεγαστικά δάνεια στην εποχή της Covid παρά με τίτλο ταινίας.

Η Ασία και οι τίτλοι που δεν αφήνουν τίποτα στη φαντασία

Αν όμως υπάρχει μια περιοχή όπου οι εναλλακτικοί τίτλοι αποκτούν πραγματικά διαστάσεις μικρής τέχνης, αυτή είναι η Ασία. Στην Κίνα, το «Deep Impact» έγινε «Μεγάλη σύγκρουση ουρανού και γης», το «Knocked Up» έγινε «Μία νύχτα, μεγάλη κοιλιά», ενώ το «Pretty Woman» κυκλοφόρησε με τον αφοπλιστικό τίτλο «Θα παντρευτώ μια πόρνη για να κάνω οικονομία».

Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι επιλογές ήταν αλάνθαστες. Η μετονομασία του «The Full Monty» σε «Έξι γυμνά γουρούνια» ίσως να δημιούργησε λάθος προσδοκίες σε όσους περίμεναν όντως γυμνά γουρούνια. Παρ’ όλα αυτά, δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι τέτοιοι τίτλοι έχουν κάτι το ακαταμάχητο: είναι κυριολεκτικοί, παράλογοι και απολύτως αξιομνημόνευτοι.

Όταν ο τίτλος προδίδει την ταινία

Υπάρχει, ωστόσο, και το σημείο όπου η υπερβολική σαφήνεια γίνεται πρόβλημα. Το «Thelma and Louise» μπορεί να είναι ένας γενικός τίτλος – ποια είναι η Θέλμα και η Λουίζ και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν; – αλλά παραμένει σαφώς προτιμότερος από τον πλήρη μεξικανικό τίτλο, ο οποίος περιλαμβάνει υπότιτλο που μεταφράζεται ως «Ένα απρόσμενο τέλος».

Εκεί πια η περιγραφή αγγίζει το spoiler. Είναι σαν να μετονόμαζε κανείς την «Έκτη Αίσθηση» σε «Το αγόρι που έβλεπε φαντάσματα» ή τους «Συνήθεις Ύποπτους» σε «Ο Κέβιν Σπέισι ήταν ο Κάιζερ Σόζε από την αρχή». Κάποια πράγματα καλό είναι να τα ανακαλύπτει ο θεατής μόνος του.

Ο μύθος του «Mr Kiss Kiss Bang Bang»

Αξίζει επίσης να ξεκαθαριστεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα, που όμως δεν είναι ακριβώς αληθινό. Για χρόνια κυκλοφορούσε η ιστορία ότι σε ορισμένες χώρες οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ ήταν γνωστές ως «Mr Kiss Kiss Bang Bang». Ο μύθος ήταν εύκολο να πιάσει, γιατί δύσκολα βρίσκει κανείς πιο σύντομη και εύστοχη περιγραφή του 007.

Στην πραγματικότητα, όμως, καμία ταινία του Μποντ δεν είχε αυτόν τον τίτλο. Η φράση επινοήθηκε από έναν Ιταλό δημοσιογράφο που έγραψε για τον χαρακτήρα το 1962. Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε αρκετά δυνατή ώστε να δώσει τίτλο σε τραγούδι του σάουντρακ του «Thunderball» και, αργότερα, στην ταινία «Kiss Kiss Bang Bang» του 2005 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

YouTube thumbnail

Κάποιες φορές, οι αγγλικοί τίτλοι τα κάνουν χειρότερα

Το παιχνίδι, βέβαια, δεν λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι αγγλόφωνες αγορές πήραν έναν τίτλο με ενδιαφέρον και τον φόρτωσαν με περιττή σοβαροφάνεια. Το «La Vie d’Adèle», για παράδειγμα, έγινε «Blue Is the Warmest Colour», ένας τίτλος που ακούγεται σαν ατάκα που θα ψιθύριζε η Νικόλ Κίντμαν σε μια ακατανόητη διαφήμιση αρώματος.

Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη σουηδική ρομαντική κομεντί του 1998 «Show Me Love». Ο αγγλικός τίτλος μοιάζει εντελώς γενικός, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο πρωτότυπος ήταν πολύ πιο αιχμηρός και συγκεκριμένος: «Fucking Åmål».

Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας να επιστρέψει και τρίτη φορά

Προς το παρόν, πάντως, ο βιετναμέζικος τίτλος του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» αξίζει τον μικρό του θρίαμβο. Είναι απλός, ξεκάθαρος και αφοπλιστικά λειτουργικός. Αν η ταινία βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να υπάρξει και τρίτο μέρος, ίσως η πιο τίμια λύση να είναι η προφανής: «Η γυναίκα που αγαπά τα είδη πολυτελείας 3».

Τουλάχιστον έτσι κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν ήξερε τι πάει να δει.

Business
Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Επικαιρότητα
Τραμπ: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία – Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη νέα πρόταση

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία – Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη νέα πρόταση

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Σύνταξη
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει
Μέση Ανατολή 01.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Σύνταξη
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Σύνταξη
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Αναταράξεις 01.05.26

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Σύνταξη
Ο Γκουαρδιόλα προτίμησε να δει αγώνα Γ’ κατηγορίας αντί τη ματσάρα Παρί – Μπάγερν! – Πώς το εξήγησε
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Γκουαρδιόλα είδε αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα: Παρί - Μπάγερν - Πώς το εξήγησε

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε διάθεση για χιούμορ, εξηγώντας στους δημοσιογράφους γιατί προτίμησε να παρακολουθήσει ματς της Γ' Αγγλίας, παρά το επικό τη ματσάρα των 9 γκολ Παρί – Μπάγερν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του
Ελλάδα 01.05.26

«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του

Ο δικηγόρος του 89χρονου άσκησε έντονη κριτική στη στάση της κόρης του ηλικιωμένου, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται»..

Σύνταξη
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Σύνταξη
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

