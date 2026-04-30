«Αναλύει αντιπάλους στις 4 τα ξημερώματα» – Αυτό είναι το «μυστικό» του Σάρας

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ένα απ’ τα πιο «hot» ονόματα των ευρωπαϊκών πάγκων και κοουτσάρει για λογαριασμό της Φενέρμπατχσε, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε τρία τρόπαια συμπεριλαμβανομένης και της Euroleague. Για να καταφέρει κάτι τέτοιο «ξόδεψε» πάρα πολλές ώρες, αναλύοντας τα plays των αντιπάλων και ψάχνοντας λύσεις για να τα αντιμετωπίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα έκανε στις τέσσερις το πρωί.

Το επιβεβαιώνει, άλλωστε, και ο ίδιος του ο πατέρας. Ο Λίνας Γιασικεβίτσιους παραχώρησε συνέντευξη στους συμπατριώτες του στο BasketNews και τα όσα είχε να πει, σχετικά με το πώς είναι να περνάει κανείς τις μέρες του στο ίδιο σπίτι με τον Σάρας, ήταν πολύ ενδιαφέροντα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λίνας Γιασικεβίτσιους:

«Συχνά βρίσκομαι στο σπίτι του Σαρούνας. Στις 4 το πρωί περπατάς μέσα στο σπίτι, βλέπεις ένα φως αναμμένο στο σαλόνι και ο Σαρούνας είναι στον υπολογιστή. Είναι σα να τσακώνεται με κάποιον, και τελικά αποδεικνύεται ότι προετοιμάζεται για τους αγώνες και κάνει την ανάλυσή του», είπε ο… μπαμπάς Γιασικεβίτσιους.

«Κάθεται εκεί και γράφει, με τεράστια τετράδια γεμάτα σημειώσεις. Οι βοηθοί προπονητές κάνουν scouting, αλλά το κάνει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ο Σαρούνας λέει σε έναν assistant να κάνει κάτι και… τελείωσε. Κάνει και τη δική του ανάλυση και από όλο το υλικό που συγκεντρώνεται επιλέγει αυτό που θεωρεί καλύτερο. Πρόκειται για τεράστιο όγκο δουλειάς», πρόσθεσε ο πατέρας του Σάρας.

Σε ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση του τεχνικού της Φενέρμπαχτσε προς τους παίκτες, ο Λίνας Γιασικεβίτσιους είπε ότι «μερικές φορές τα νεύρα του δεν αντέχουν. Είναι δύσκολο σε κάποιες στιγμές. Για παράδειγμα, αν ένας παίκτης χάσει ένα σουτ, ο Σαρούνας δεν θυμώνει ποτέ απλώς για το άστοχο σουτ. Αλλά αν δεν δείξει προσπάθεια στην άμυνα ή αν, αντί να εκτελέσει ένα σύστημα, απλώς πετάξει τη μπάλα, τότε νευριάζει. Δεν συμπαθεί τέτοιους αθλητές…

Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί είτε μόνο στην άμυνα είτε μόνο στην επίθεση, αλλά ο Σαρούνας εκτιμά πραγματικά αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιους παίκτες σήμερα», ξεκαθάρισε ο Λίνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν το έχει κρύψει ποτέ. Πηγαίνει στο γήπεδο των «Κόκκινων Διαβόλων» μαζί με τον γιό του και παρακολουθούν αγώνες. Ο πατέρας του, βάσει αυτού, τόνισε επίσης ότι ο παλαίμαχος γκαρντ δεν ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το μπάσκετ. Ο αθλητισμός σε γενικότερα πλαίσια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

«Ο Σαρούνας βλέπει πάρα πολύ αθλητισμό. Είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ και, για παράδειγμα, έχει “ποδοσφαιρικές μέρες” στο σπίτι όπου λέει: “σήμερα θα παίξουμε, σήμερα θα κερδίσουμε”. Αλλά όπως είπα, ο Σαρούνας παρακολουθεί τα πάντα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα δούλευε τόσο πολύ. Είναι όλο… δουλειά, δουλειά και δουλειά!», κατέληξε ο Λίνας Γιασικεβίτσιους, αναφορικά με τη ζωή του γιού του Σαρούνας.