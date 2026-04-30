sports betsson
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αναλύει αντιπάλους στις 4 τα ξημερώματα» – Αυτό είναι το «μυστικό» του Σάρας
Euroleague 30 Απριλίου 2026, 12:22

Ο πατέρας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοιράστηκε ορισμένες απ’ τις εμπειρίες του, όσον αφορά την συνύπαρξη με τον γιό του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ένα απ’ τα πιο «hot» ονόματα των ευρωπαϊκών πάγκων και κοουτσάρει για λογαριασμό της Φενέρμπατχσε, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε τρία τρόπαια συμπεριλαμβανομένης και της Euroleague. Για να καταφέρει κάτι τέτοιο «ξόδεψε» πάρα πολλές ώρες, αναλύοντας τα plays των αντιπάλων και ψάχνοντας λύσεις για να τα αντιμετωπίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα έκανε στις τέσσερις το πρωί.

Το επιβεβαιώνει, άλλωστε, και ο ίδιος του ο πατέρας. Ο Λίνας Γιασικεβίτσιους παραχώρησε συνέντευξη στους συμπατριώτες του στο BasketNews και τα όσα είχε να πει, σχετικά με το πώς είναι να περνάει κανείς τις μέρες του στο ίδιο σπίτι με τον Σάρας, ήταν πολύ ενδιαφέροντα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Λίνας Γιασικεβίτσιους:

«Συχνά βρίσκομαι στο σπίτι του Σαρούνας. Στις 4 το πρωί περπατάς μέσα στο σπίτι, βλέπεις ένα φως αναμμένο στο σαλόνι και ο Σαρούνας είναι στον υπολογιστή. Είναι σα να τσακώνεται με κάποιον, και τελικά αποδεικνύεται ότι προετοιμάζεται για τους αγώνες και κάνει την ανάλυσή του», είπε ο… μπαμπάς Γιασικεβίτσιους.

«Κάθεται εκεί και γράφει, με τεράστια τετράδια γεμάτα σημειώσεις. Οι βοηθοί προπονητές κάνουν scouting, αλλά το κάνει και ο ίδιος. Δεν είναι ότι ο Σαρούνας λέει σε έναν assistant να κάνει κάτι και… τελείωσε. Κάνει και τη δική του ανάλυση και από όλο το υλικό που συγκεντρώνεται επιλέγει αυτό που θεωρεί καλύτερο. Πρόκειται για τεράστιο όγκο δουλειάς», πρόσθεσε ο πατέρας του Σάρας.

Σε ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση του τεχνικού της Φενέρμπαχτσε προς τους παίκτες, ο Λίνας Γιασικεβίτσιους είπε ότι «μερικές φορές τα νεύρα του δεν αντέχουν. Είναι δύσκολο σε κάποιες στιγμές. Για παράδειγμα, αν ένας παίκτης χάσει ένα σουτ, ο Σαρούνας δεν θυμώνει ποτέ απλώς για το άστοχο σουτ. Αλλά αν δεν δείξει προσπάθεια στην άμυνα ή αν, αντί να εκτελέσει ένα σύστημα, απλώς πετάξει τη μπάλα, τότε νευριάζει. Δεν συμπαθεί τέτοιους αθλητές…

Υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί είτε μόνο στην άμυνα είτε μόνο στην επίθεση, αλλά ο Σαρούνας εκτιμά πραγματικά αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιους παίκτες σήμερα», ξεκαθάρισε ο Λίνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν το έχει κρύψει ποτέ. Πηγαίνει στο γήπεδο των «Κόκκινων Διαβόλων» μαζί με τον γιό του και παρακολουθούν αγώνες. Ο πατέρας του, βάσει αυτού, τόνισε επίσης ότι ο παλαίμαχος γκαρντ δεν ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το μπάσκετ. Ο αθλητισμός σε γενικότερα πλαίσια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

«Ο Σαρούνας βλέπει πάρα πολύ αθλητισμό. Είναι οπαδός της Γιουνάιτεντ και, για παράδειγμα, έχει “ποδοσφαιρικές μέρες” στο σπίτι όπου λέει: “σήμερα θα παίξουμε, σήμερα θα κερδίσουμε”. Αλλά όπως είπα, ο Σαρούνας παρακολουθεί τα πάντα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα δούλευε τόσο πολύ. Είναι όλο… δουλειά, δουλειά και δουλειά!», κατέληξε ο Λίνας Γιασικεβίτσιους, αναφορικά με τη ζωή του γιού του Σαρούνας.

Headlines:
Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 29.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
Euroleague 29.04.26

«Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)

Χαμηλά τα κεφάλια και τη... μπάλα, θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως ανέφερε κατά την ομλία του στους παίκτες του Ολυμπιακού μετά το 1-0 επί της Μονακό στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Σύνταξη
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύνταξη
Σύνταξη
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Ακρόαση στο Κογκρέσο 30.04.26

Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Σύνταξη
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Σύνταξη
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies