sports betsson
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»
Euroleague 16 Μαρτίου 2026, 16:14

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε τα «κλειδιά» για την Φενέρμπαχτσε στο ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μιλάει για την αναμέτρηση.

Ο Λιθουανός τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να περιορίσει την κίνηση της μπάλας των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους:

«Αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, σε σκληρή έδρα και απέναντι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να κάνει το ομαδικό του παιχνίδι, να μην χάνουμε τους αντιπάλους παίκτες στα κοψίματα, να περιορίσουμε την κίνηση της μπάλας και φυσικά να δώσουμε προσοχή στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ και του Βεζένκοφ».

Από πλευράς παικτών, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, είπε: «Απλώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποιους παίκτες. Πρέπει να μείνουμε έτοιμοι. Ο επόμενος παίκτης που θα βγει μπροστά ανέβει θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς και νιώθω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο παιχνιδιού και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, θα είμαστε σε καλή θέση».

Headlines:
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο