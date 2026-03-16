Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε τα «κλειδιά» για την Φενέρμπαχτσε στο ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
- Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
- O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μιλάει για την αναμέτρηση.
Ο Λιθουανός τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να περιορίσει την κίνηση της μπάλας των ερυθρόλευκων.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους:
«Αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, σε σκληρή έδρα και απέναντι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να κάνει το ομαδικό του παιχνίδι, να μην χάνουμε τους αντιπάλους παίκτες στα κοψίματα, να περιορίσουμε την κίνηση της μπάλας και φυσικά να δώσουμε προσοχή στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ και του Βεζένκοφ».
Από πλευράς παικτών, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, είπε: «Απλώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποιους παίκτες. Πρέπει να μείνουμε έτοιμοι. Ο επόμενος παίκτης που θα βγει μπροστά ανέβει θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς και νιώθω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο παιχνιδιού και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, θα είμαστε σε καλή θέση».
- Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»
- ΠΑΟΚ: Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
- Το μήνυμα του Φουρνιέ για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (pic)
- Ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στο ΟΑΚΑ για τη σεζόν 2026-27
- Ο Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή με τη Ρεάλ: «Όποιος δεν το πιστεύει, μένει σπίτι του»
- Παπανικολάου: «Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός»
- Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία
- Μπαρτζώκας: «Nα μείνουμε στις πρώτες θέσεις της Euroleague» – Τι είπε για το περιστατικό με τον Πανιώνιο
