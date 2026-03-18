Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε με 104-87 από τον Ολυμπιακό και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ιδιαίτερα σκληρός με τον εαυτό του μετά το ματς, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ευθύνη της εύκολης ήττας στο ΣΕΦ.

«Προφανώς δεν προετοίμασα καθόλου την ομάδα», ήταν μία από τις ατάκες του Σάρας ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε στην τρομερή εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ (36 πόντοι με 9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ασίστ σε 23:25): «Σούταρε έντεκα δίποντα και εννέα τρίποντα. Αυτό δείχνει ότι έγινε πολύ κακή δουλειά από τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε στην προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση», ήταν η απάντησή του σε σχετική ερώτηση, βγάζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του στη… σέντρα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Προφανώς ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Όσο για τη δική μας εμφάνιση, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω. Είναι σαν να πέρασαν αυτές οι δύο μέρες και να μην καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς δεν προετοίμασα καθόλου την ομάδα.

Αν δει κανείς τα νούμερα… Ο Φουρνιέ είχε 11 προσπάθειες, ο Βεζένκοφ 11 προσπάθειες, μιλάμε μόνο για δίποντα. Ουσιαστικά όλοι οι βασικοί παίκτες σούταραν. Ίσως με εξαίρεση τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν ήταν σε καλή βραδιά. Τρεις παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού μοίρασαν μαζί 10 ασίστ.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν προετοίμασα την ομάδα. Ίσως και η ίδια η ομάδα να μην πίστεψε ότι μπορούσε να κερδίσει, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όμως αυτή δεν είναι καλή εικόνα για εμάς. Είναι μακράν η χειρότερη αμυντική εμφάνισή μας, σε όλη τη σεζόν».