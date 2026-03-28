Ο Γιασικεβίτσιους νευρίασε με ρεπόρτερ: «Πηγαίνετε σε σχολή δημοσιογραφίας;» (vid)

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις Κάουνας με σκορ 82-92 στην Τουρκία, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα την Παρασκευή (27/3), σε μια περίοδο όπου η πίεση αυξάνεται, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε απόσταση… αναπνοής.

Και με την πίεση να αυξάνεται, ο Σάρας εκνευρίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφο μετά το τέλος του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός τεχνικός ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία την διάβαζε μέσα από το κινητό του.

Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca: «Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?»

Ο Λιθουανός τεχνικός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, διακόπτοντας τον ρεπόρτερ και σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία: «Είναι αυτό φυσιολογικό; Για αυτό πηγαίνετε σε σχολές δημοσιογραφίας;»