ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτη η πειρατική ενέργεια του Ισραήλ κατά του Global Sumud Flotilla

Την ενέργεια των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας πως αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί «τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα», συμπληρώνοντας πως «η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία».

Ακόμη, υπογραμμίζει πως «ο . Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια η νέα επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης.

Παρ’ ότι η παράνομη επιχείρηση, επίθεσης σε πλοία και απαγωγής επιβαινόντων, έλαβε χώρα εντός των ορίων έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία επίσημη αντίδραση από τις ελληνικές αρχές. Ο κ. Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει ξανά, διά της σιωπής του, ότι αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καλεί τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Γιατί η ειρήνη, η ασφάλεια και η προστασία των αμάχων δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές, ούτε η τήρηση του διεθνούς δικαίου α λα καρτ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού, και στηρίζει τις σχετικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων ακτιβιστών του Διεθνούς Στόλου».