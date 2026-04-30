ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτη η πειρατική ενέργεια του Ισραήλ κατά του Global Sumud Flotilla
«Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
- Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
- Βίντεο ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Ο δράστης του επιτέθηκε με κατσαβίδι
- Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του
- Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Την ενέργεια των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας πως αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια».
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί «τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα», συμπληρώνοντας πως «η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία».
Ακόμη, υπογραμμίζει πως «ο . Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:
«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη, πειρατική ενέργεια η νέα επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης.
Παρ’ ότι η παράνομη επιχείρηση, επίθεσης σε πλοία και απαγωγής επιβαινόντων, έλαβε χώρα εντός των ορίων έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία επίσημη αντίδραση από τις ελληνικές αρχές. Ο κ. Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει ξανά, διά της σιωπής του, ότι αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καλεί τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να πάψει η κυβέρνηση του Ισραήλ να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως έχουν προτείνει η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος απέναντι στην Ιστορία. Η σιωπή και η ανοχή του ισοδυναμούν με συνενοχή. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει άμεσα τη στάση παθητικής παρακολούθησης και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της τήρησης του διεθνούς δικαίου, αξιοποιώντας τη θέση της στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Γιατί η ειρήνη, η ασφάλεια και η προστασία των αμάχων δεν μπορούν να είναι επιλεκτικές, ούτε η τήρηση του διεθνούς δικαίου α λα καρτ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του αγωνιζόμενου παλαιστινιακού λαού, και στηρίζει τις σχετικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων ακτιβιστών του Διεθνούς Στόλου».
- Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
- Φως στο Τούνελ: Δύο ανεξιχνίαστα μυστήρια που ζητούν απαντήσεις
- Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι
- Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
- Τι είναι ο ΟΠΕΚ και πώς επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου;
- Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
- Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
- Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
