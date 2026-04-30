Φάμελλος: Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να λύσει τα προβλήματα των αλιέων
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 13:55

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο αγωνίζεται για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να ασχοληθεί με τα προβλήματα των μικρομεσαίων, των μικρών και των πολύ μικρών επαγγελματιών, όπως οι αλιείς, ούτε έχει συνολικά στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη 28 Απριλίου με το με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων Ελλάδας.

«Θέλω να σας εκφράσω εκ των προτέρων τη στήριξη μου στα αιτήματα ενός κλάδου, ο οποίος είναι κρίσιμος πρώτα απ’ όλα για την αποκέντρωση, για την περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική οικονομία. Είναι σημαντικός για αυτό που λέμε “ελληνική ταυτότητα” και βέβαια για να έχουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα οι Έλληνες καταναλωτές στο τραπέζι τους» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο αγωνίζεται για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αναφερόμενος στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί, τις τροπολογίες που έχει καταθέσει, αλλά και την πρόταση να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ έχει προχωρήσει σε συνεχείς παρεμβάσεις με προτάσεις για την άμεση μείωση του κόστους των καυσίμων για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για τον μηχανισμό αποζημιώσεων για ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά, περιβαλλοντικές μεταβολές και ξενικά είδη, για την υπεραλίευση, για τη χρηματοδότηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλιέων και τις στρεβλώσεις που αποκλείουν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών, καθώς και για την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών για την πάταξη της παράνομης αλιείας.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

«Εμείς ζητάμε μια άλλη στρατηγική για την περιφέρεια της χώρας, αλλά ζητάμε και αλλαγή πολιτικής»

Επίσης, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει πάρει ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Εκτός από τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο ίδιος με τον Κύπριο Επίτροπο Αλιείας, Κωνσταντίνο Καδή, η ευρωομάδα του κόμματος έχει ζητήσει τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της μικρής και παραδοσιακής αλιείας, έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης ειδικών μέτρων στήριξης των μεσογειακών χωρών, της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, της ανάγκης χρηματοδότησης δράσεων αντιμετώπισης των ξενικών ειδών και της μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως στηρίζει την προσπάθεια των επαγγελματιών αλιέων για τη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης της παράκτιας αλιείας και αποκάλυψε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ετοιμάσει σχετική τροπολογία. Δεσμεύτηκε δε, για τη συνέχιση της στενής παρακολούθησης όλων των θεμάτων αλιείας σε συνεργασία με τους φορείς του.

«Εμείς ζητάμε μια άλλη στρατηγική για την περιφέρεια της χώρας, αλλά ζητάμε και αλλαγή πολιτικής. Οφείλω να σας πω ότι όσες πρωτοβουλίες κι αν έχουμε πάρει, βρίσκουμε ή κλειστές πόρτες ή κλειστά αυτιά. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε και ως κοινωνία την ευθύνη να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι Έλληνες αλιείς και η παράκτια αλιεία, δεν θα έχουμε ούτε ποιοτικά προϊόντα, ούτε προστασία των ιχθυοαποθεμάτων, ούτε προστασία των προστατευόμενων περιοχών, δεν θα έχουμε ζωή στην περιφέρεια και δεν θα λειτουργούν και οι τοπικές κοινωνίες συνολικά» τόνισε καταληκτικά..

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής πολιτικής Βασίλης Κόκκαλης, ο πρώην υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, το μέλος της ΚΕ Σοφία Ρίζου και το μέλος του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής Ναπολέων Καππάτος.

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα

Πρωτομαγιά: Ραγδαία αλλαγή του καιρού – Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

