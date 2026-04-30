Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026: Τι θα δούμε σε Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μικρή Επίδαυρο και Πειραιώς 260
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Μιχαήλ Μαρμαρινός ανακοίνωσε το πρόγραμμα για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Την Τετάρτη 29 Απριλίου, στην Πειραιώς 260 ανακοινώθηκε το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου 2026.
Στις φετινές εκδηλώσεις και δράσεις έμφαση θα δοθεί στην Πειραιώς 260, που συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας ως βασικός πυρήνας της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του θεσμού.
Το πρόγραμμα στον συγκεκριμένο χώρο ανοίγει στις 29 Μαΐου, με μια συμβολική έναρξη – έκπληξη, ενώ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια της θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Γιώργο Λούκο, εμπνευστή και ιδρυτή του προγράμματος της Πειραιώς 260.
Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός τόνισε ότι το Φεστιβάλ είναι ένας εθνικός θεσμός που προσφέρει και ανανεώνει κάθε χρόνο μία μοναδική δυνατότητα: να φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με την πιο τρέχουσα ταραχή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο.
Τι θα δούμε φέτος
38 παραστάσεις στην Πειραιώς 260, Εορτασμούς Αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο που θα ανοίξει τις πόρτες του μόνο για τον Ιούνιο, παραστάσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί στην Επίδαυρο, αλλά και 7 παραγωγές, στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου.
Στο φετινό, ολόφρεσκο πρόγραμμα το οποίο υπογραμμίζει τον σεβασμό στο Αρχαίο Θέατρο και στους αρχαίους μύθους, ξεχωρίζουν επίσης οι νέες ενότητες όπως το Άφτερ με τα μεταμεσονύκτια πάρτι που μετατρέπουν την Πειραιώς 260 σε ένα micro-συναυλιακό χώρο, οι μεταμεσονύχτιες κινηματογραφημένες παραστάσεις, η εισαγωγή Αραβικών φωνών και δημιουργών, κ.ά.
Πειραιώς 260: είκοσι χρόνια – Εορτασμοί
Ανάμεσα στους εξέχοντες διεθνούς φήμης προσκεκλημένους που λαμπρύνουν την Πειραιώς 260, θα δούμε τον Γερμανό Χάινερ Γκέμπελς σε την πολυεπίπεδη σκηνική σύνθεση «Σλήμαν ΙΙΙ», την Ισπανίδα, γνώριμη πια στη φεστιβαλική κοινότητα, Ανχέλικα Λίντελ, το Βέλγο Μίλο Ράου, την αγαπημένη Βραζιλιάνα Κριστιάν Ζαταϊ, τη διάσημη Κινέζικη ομάδα χορού Tao Dance Theater, τον Ιρλανδό χορογράφο Μάικλ Κίγκαν-Ντόλαν, τον Κορεάτη Τζάχα Κουμ, τον Ιάπωνα Κούρο Τανίνο, τη Σουηδή Τζέμα Χάνσον Καρμπόνε, τον Βέλγο Γιαν Λάουερς, την Ιταλίδα χορογράφο Γκλόρια Ντορλιγκούτσο και την Αμερικανίδα συνάδερφό της Ντέμπορα Χέι.
Αναλυτικά:
Heiner Goebbels
Σλήμαν III
29 – 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου
Ictus Ensemble – Suzanne Vega – Collegium Vocale Gent
Einstein on the Beach
Βασισμένο σε μια ιδέα του Robert Wilson και του Philip Glass
30 Μαΐου
Afsaneh Mahian
The Child
της Ναγκμέ Σαμινί
1 & 2 Ιουνίου
Γιάννης Μαυριτσάκης
GRAUTS
6 & 7 Ιουνίου
Αλεξία Παραμύθα
CARCOMA
Βασισμένο στη νουβέλα Σαράκι
της Λάιλα Μαρτίνεθ
5 Ιουνίου
Γιάννης Διδασκάλου
όμικρονγιώτα
6 Ιουνίου
Άρης Κακλέας
Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι
Διασκευή του ομώνυμου έργου του Πέτερ Χάντκε
7 Ιουνίου
Αρίστη Τσέλου
Πώς κατοικώ
8 Ιουνίου
Πάνος Ηλιόπουλος
Τούνελ
Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα
του Φρίντριχ Ντύρενματ
9 Ιουνίου
Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)
Το παραμύθι των λύκων
10 Ιουνίου
Στεφανία Γουλιώτη
Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ
Βασισμένο στο διήγημα του Δημήτρη Χατζή
8 – 11 Ιουνίου
Teaċ Daṁsa – Michael Keegan Dolan
MÁM
10 & 11 Ιουνίου
Ηλίας Γιαννακάκης
2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου
13 Ιουνίου
Τροχόσπιτο
Καλλιτεχνική επιμέλεια Όλια Λαζαρίδου
13 Ιουνίου
Γιώργος Βαλαής
Stores
Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία
14 & 15 Ιουνίου
Nicoline van Harskamp
Προσωδία
14 & 15 Ιουνίου
Ορέστης Καραμανλής
TEMPI
57 καρδιακοί παλμοί & ηλεκτρονικά
16 Ιουνίου
Jaha Koo
Haribo Kimchi
16 & 17 Ιουνίου
Nadar Ensemble – Michael Beil
Hide to show
20 & 21 Ιουνίου
Amir Sabra – Ata Khatab
Badke(remix)
20 & 21 Ιουνίου
6ο Athens Festival Urban Dance Contest
Hip Hop & All Style Battles
20 & 21 Ιουνίου
Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου
NOD
21 & 22 Ιουνίου
Αλέξανδρος Μιστριώτης
Η Ζ’ Επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας
22 – 24 Ιουνίου
Εύα Στεφανή
Πρόγονοι
23 Ιουνίου
Frauke Aulbert
Voice Lab – Post Internet Dance Edition
Μια μετα-ψηφιακή περφόρμανς για τη φωνή,
τον εαυτό και τα ψηφιακά ίχνη στην αναλογική ζωή.
24 Ιουνίου
Kurō Tanino
Sleeping Fires
27 & 28 Ιουνίου
Angélica Liddell
Seppuku. The Funeral of Mishima or the Pleasure of Dying
28 – 30 Ιουνίου
Manos Tsangaris
Reinventing the wheel
28 Ιουνίου
Quatuor Diotima
Έργα Απέργη, Τζώρτζη και Λίγκετι
Αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη
28 Ιουνίου
Θέμης Πάνου – Βίλια Χατζοπούλου
Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα
30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου
Armin Hokmi
Shiraz
1 & 2 Ιουλίου
Milo Rau – NTGent
Medea’s Children
4 & 5 Ιουλίου
Gemma Hansson Carbone
Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας
του Δημήτρη Δημητριάδη
4 & 5 Ιουλίου
Galan Trio
Raw Portraits
5 Ιουλίου
Needcompany – Jan Lauwers – Maarten Seghers
Lee Miller in Hitler’s Bathtub
Μια τραγική καντάτα
7 & 8 Ιουλίου
Φώτης Νικολάου
Ο διάδρομος
8 & 9 Ιουλίου
Lina Majdalanie – Rabih Mroué
Four Walls and a Roof
12 & 13 Ιουλίου
Gloria Dorliguzzo
Butchers
12 & 13 Ιουλίου
TAO Dance Theater
16 & 17
12 & 13 Ιουλίου
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης – Γεωργία Μαυραγάνη
Γη της Επαγγελίας
14 & 15 Ιουλίου
Mohamed El Khatib
Ending in Beauty
17 & 18 Ιουλίου
Deborah Hay
σημείο Deborah Hay
No Time to Fly / As Holy Sites Go
17 & 18 Ιουλίου
Λένα Κιτσοπούλου
Βάκχες
20 – 22 Ιουλίου
Maria Hassabi
Us
22 & 23 Ιουλίου
Ζωή Ευσταθίου
When Did Silence Get This Loud?
22 – 24 Ιουλίου
Πάνος Μαλακτός
Brightest Heroine
22 – 24 Ιουλίου
Χριστιάνα Κοσιάρη
Τα κόλλυβα
22 – 24 Ιουλίου
Christiane Jatahy
A TRIAL
Βασισμένο στο έργο Ένας εχθρός του λαού
του Χένρικ Ίψεν
26 & 27 Ιουλίου
Objects of Common Interest
Εικαστική εγκατάσταση
29 Μαΐου – 27 Ιουλίου
Sergey Khismatov
Video Ensemble
13 – 30 Ιουνίου
Calla Henkel – Max Pitegoff
THEATER
‘Εναστρος Ουρανός – Έναστρες νύχτες
16, 24 & 28 Ιουνίου
4, 8, 13, 21 & 24 Ιουλίου
Μεταμεσονύκτιες προβολές του εφήμερου της σκηνικής πράξης
Άφτερ
Επιμέλεια Δημήτρης Τσάκας, Ηρώ Νικολάου
Lecture – Performances
Πυγολαμπίδες
Κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα
Επιμέλεια Δημήτρης Παπανικολάου
Άλλοι Χώροι
‘ΕΞΟΔΟΣ’ (εκτός των Τειχών)
Γιώργος Βουρδαμής
Νοχαβελάνδη
Μαριλένα Κατρανίδου
Η Φαλακρή Τραγουδίστρια
–Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά–
Βασισμένο στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο
Θανάσης Κριτσάκης
Michel: Ασκήσεις θνητότητας
Αρχαία Αγορά
Γιώργος Δρίβας
Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Εορτές Αποχαιρετισμού
Víkingur Ólafsson
Έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ
The Avex Ensemble
Blade Runner Live
Σταύρος Ξαρχάκος
Στο παρόν
Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble – Βασίλης Κώστας
Ήπειρος
Συμμετέχουν οι Κώστας Τζίμας, Αντώνης Κυρίτσης και Πέτρος Χαλκιάς
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός
Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος Α΄
Σταμάτης Κραουνάκης
Λυσιστράτη
Μια ξεκαρδιστική όπερα
Estonian Philharmonic Chamber Choir – Tallinn Chamber Orchestra – Tõnu Kaljuste
Έργα Arvo Pärt
Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης – Raining Pleasure
Η Αμερική του Μάνου Χ – Μέρος B΄
Einstürzende Neubauten
Ωδή στην Avant Garde
Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη
Μοίρες
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου
Λεωνίδας Καβάκος – Ηλίας Λιβιεράτος
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
Έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ
Lykke Li
Στάθης Λιβαθινός
Ευριπίδη Εκάβη
Στη σκιά της Πολιτείας
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μιχάλ Νεστερόβιτς
Όγδοη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ
John Legend
Evening of Songs & Stories
Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου – Ασκληπείο
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Εθνική Λυρική Σκηνή
Κερουμπίνι Μήδεια
Χρήστος Θεοδωρίδης
Αισχύλου Πέρσες
Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» – Γιάβορ Γκάρντεφ
Ευριπίδη Βάκχες
Με τους The Tiger Lillies
Εθνικό Θέατρο – Δημήτρης Καραντζάς
Ευριπίδη Άλκηστις
Νίκος Καραθάνος
Ειρήνη
Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη
Εθνικό Θέατρο – Ελένη Ευθυμίου
Ευριπίδη Τρωάδες
Alan Lucien Øyen
Αντιγόνη
Εμπνευσμένο από το έργο του Σοφοκλή
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Αστέριος Πελτέκης
Αριστοφάνη Λυσιστράτη
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Θωμάς Μοσχόπουλος
Ευριπίδη Ίων
Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο
Μικροί Ιχνευτές
Εκθεσιακός Χώρος Φεστιβάλ
Περιοδική έκθεση
ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ
Στάδιο
Δημήτρης Καμαρωτός
(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση
Μια σκηνική εμπειρία σε αρχαιολογικό χώρο με μία ερμηνεύτρια και κουιντέτο εγχόρδων
Ζήσης Σέγκλιας
Oedipus Steps
Ασκληπείο
Αφηγηματική Αρχαιολογία
Πάροδος
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – Τα Μαθήματα
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Απ’ τη Μικρή Επίδαυρο στον κόσμο όλο
Ευριπίδης Λασκαρίδης
ΤΟΥΡΝΕ
Marta Górnicka
Mothers – A Song for Wartime
Κ. Βήτα
Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη
Θοδωρής Γκόνης
Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου
Κορνήλιος Σελαμσής – Χάρης Φραγκούλης
1961
Χαράλαμπος Γωγιός
CHOREKA
Galin Stoev
I-ONE
του Ιβάν Βιριπάγεφ
Οι παραγωγές που θα ξεχωρίσουν από τον καλοκαιρινό σχεδιασμό σε επίπεδο προσέλευσης και γενικότερης αποδοχής θα επαναληφθούν το φθινόπωρο από τις 15 Οκτωβρίου και για ένα δίμηνο, επεκτείνοντας την εμβέλεια και την επίδραση της φεστιβαλικής περιόδου.
