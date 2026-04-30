Το χιόνι στα ελληνικά βουνά μειώθηκε στο μισό – Η λειψυδρία επιδεινώνεται
Περιβάλλον 30 Απριλίου 2026, 12:17

Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων αποκαλύπτει δραματικές αλλαγές στα βουνά τα τελευταία 40 χρόνια. Η Ελλάδα χάνει έναν σημαντικό απόθεμα νερού.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα τελευταία 40 χρόνια η χιονοκάλυψη στα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας έχει μειωθεί κατά σχεδόν 60%, μια συνέπεια της κλιματικής αλλαγής που απειλεί να επιδεινώσει τη λειψυδρία τους θερμούς μήνες, προειδοποιεί μελέτη του Κέμπιτζ με ελληνική συμμετοχή.

Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, τοπογραφικούς χάρτες, μετρήσεις της θερμοκρασίας και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η ανάλυση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα χάνει χιόνι ταχύτερα από άλλες, καλύτερα μελετημένες οροσειρές όπως τα Πυρηναία και οι Άλπεις.

Σε αντίθεση με το νερό της βροχής που κυλά και χάνεται, το χιόνι παραμένει στις βουνοκορφές μέχρι την άνοιξη. Το αργό λιώσιμό του κρατά ζωντανά τα ποτάμια και τις λίμνες, ανανεώνει τα υπόγεια ύδατα,καλύπτει τις ανάγκες για άρδευση και ύδρευση και κινεί τις υδροηλεκτρικές γεννήτριες.

Η απώλειά του δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει τη λειψυδρία που ήδη φέρνει η κλιματική αλλαγή.

«Το χιόνι είναι σαν ένα φυσικό αποθεματικό» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο επικεφαλής της μελέτης Κωνσταντής Αλεξόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητηρίου Ελλάδος. «Είναι σαν να βάζεις χρήματα σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό αντί να τα ξοδεύεις αμέσως. Και επειδή το νερό λιώνει αργά αντί να χάνεται όπως η βροχή, είναι εξαιρετικά πολύτιμο» είπε.

Ο Όλυμπς σε εικόνα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 την Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Το χιόνι παρέμενε στο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας (Meteo)

Η ανάλυση που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Cryosphere εξετάζει δέκα βουνά με υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων:  Όλυμπος, Φαλακρό, Τζουμέρκα, Οροσειρά της Βόρειας Πίνδου, Χελμός, Ζήρεια, Γράμμος, Βόρα (Καϊμάκτσαλαν), Γκιώνα και Βαρδούσια Όρη.

Για να εξετάσουν τις μεταβολές της χιονοκάλυψης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εικόνες δορυφόρων της NASA και της ESA για την περίοδο 1984-2025. Επειδή όμως υπάρχουν ημέρες που τα σύννεφα καλύπτουν τα βουνά, η ομάδα ανέπτυξε έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να καλύψει τα κενά. Ο αλγόριθμος είχε εκπαιδευτεί με δεδομένα από τις Άλπεις και τα Πυρηναία για να προβλέπει τη χιονοκάλυψη με βάση τη θερμοκρασία, το υψόμετρο και τη χιονόπτωση προηγούμενων ετών.

Ο επικεφαλής της μελέτης Κωνσταντής Αλεξόπουλος

Οι ερευνητές παρήγαγαν έτσι καθημερινούς χάρτες της χιονοκάλυψης με ανάλυση 100 μέτρων. Και όπως διαπίστωσαν, η μείωση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών έφτανε το 58%, πολύ έξω από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η δραματική απώλεια δεν οφείλεται σε μείωση της κατακρήμνισης, δηλαδή της ποσότητας νερού που πέφτει ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι, αλλά στην αύξηση της θερμοκρασίας. Επιπλέον, η περίοδος των χιονοπτώσεων ξεκινά αργότερα και τελειώνει νωρίτερα μέσα στο έτος σε σχέση με παλαιότερα.

Η χιονοκάλυψη στα Βαρδούσια, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων, τον Φεβρουάριο του 2025. Στο βάθος διακρίνεται η λίμνη του Μόρνου (Konstantinos Sofikitis / Hellenic Mountain Observatory)

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος της ερευνητικής ομάδας, τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας φτάνει τους 2 βαθμούς.

«Ενώ η βροχή έχει μία σταθερή τάση αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, με καλές και κακές χρονιές, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας το χιόνι ανεβαίνει σε μεγαλύτερο υψόμετρο και άρα περιορίζεται χωρικά. Έτσι, σε υψόμετρα που παλαιότερα και χιόνιζε και είχαμε χιονοκάλυψη, τώρα είναι είτε βροχή είτε χιόνι που λιώνει όμως πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα αυτή να περιορίζεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα» είπε ο κ. Λαβουβάρδος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως σημείωσαν οι ερευνητές, η παρατηρούμενη μείωση επιταχύνθηκε από τις αρχές του αιώνα και ειδικά την τελευταία δεκαετία.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Σύνταξη
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Σύνταξη
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Ακρόαση στο Κογκρέσο 30.04.26

Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Σύνταξη
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Σύνταξη
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

