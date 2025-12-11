«Απάτητα βουνά» ο Πάρνωνας και τα Τζουμέρκα
Το πρόγραμμα «Απάτητα Βουνά» αυξάνονται στα 11 μετά την τελευταία υπουργική απόφαση.
- Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- Φρίκη: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Την ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά» ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (International Mountain Day)
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, προστίθενται 2 νέες περιοχές στο ειδικό αυτό καθεστώς προστασίας ο Πάρνωνας και η κορυφή Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη, γνωστά και ως Τζουμέρκα.
Παράλληλα, με την ίδια Υπουργική Απόφαση, παρατείνονται οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της Περιοχής Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) σε 3 βουνά: Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και Χατζή στη Θεσσαλία.
Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί συνολικά 11 σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για «απάτητα βουνά», μερικές εκ των οποίων έχουν πλέον ρυθμιστεί μέσω των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Οι ΠΑΔ είναι οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες έχουν έκταση άνω του 1 τετρ. χιλιομέτρου και απέχουν πάνω από 1 χλμ. από τον πλησιέστερο δρόμο, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί στην περιοχή και οροθετείται συγκεκριμένη περιοχή άνευ δρόμων.
Η ΥΑ για τα απάτητα βουνά κατοχυρώνει θεσμικά ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας απαγορεύοντας την κατασκευή νέων υποδομών, όπως δρόμοι και ανεμογεννήτριες. Στοχεύει στην ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, την αναχαίτιση της κατάτμησης των φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 2003 για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των βουνών ως πηγών νερού, τροφής, ενέργειας και βιοποικιλότητας, καθώς και να προωθήσει την προστασία τους από απειλές όπως η κλιματική αλλαγή και η αποδάσωση.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα βουνά είναι φυσικός πλούτος της Πατρίδας μας που οφείλουμε να προστατεύουμε. Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης προοπτικής των τοπικών ορεινών κοινοτήτων, που διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη συμβαδίζει με τον σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας. Η πρωτοβουλία ‘’Απάτητα Βουνά’’ αποτελεί ένα πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης απέναντι στη φύση και τις μελλοντικές γενιές. Εντάσσοντας νέες περιοχές στο καθεστώς αυτό και παρατείνοντας την προστασία υφιστάμενων, ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες και διαφυλάσσουμε τα ορεινά οικοσυστήματα. Στόχος μας να παραμείνουν τα βουνά μας ζωντανά, προστατευμένα και βιώσιμα, να συνεχίσουν να αποτελούν πηγή νερού, ζωής, γνώσης και φυσικής ομορφιάς για ολόκληρη τη χώρα.»
- Το «παραλήρημα» της ΑΙ απειλεί την ψυχική υγεία – Αμερικανοί εισαγγελείς προειδοποιούν τις Big Tech
- Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης
- Μοτοσικλετιστής παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό προσπαθώντας να διαφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο
- Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις