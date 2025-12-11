«Απάτητα βουνά» ο Πάρνωνας και τα Τζουμέρκα

Την ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά» ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (International Mountain Day)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, προστίθενται 2 νέες περιοχές στο ειδικό αυτό καθεστώς προστασίας ο Πάρνωνας και η κορυφή Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη, γνωστά και ως Τζουμέρκα.

Παράλληλα, με την ίδια Υπουργική Απόφαση, παρατείνονται οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της Περιοχής Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) σε 3 βουνά: Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και Χατζή στη Θεσσαλία.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί συνολικά 11 σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για «απάτητα βουνά», μερικές εκ των οποίων έχουν πλέον ρυθμιστεί μέσω των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Οι ΠΑΔ είναι οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες έχουν έκταση άνω του 1 τετρ. χιλιομέτρου και απέχουν πάνω από 1 χλμ. από τον πλησιέστερο δρόμο, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί στην περιοχή και οροθετείται συγκεκριμένη περιοχή άνευ δρόμων.

Η ΥΑ για τα απάτητα βουνά κατοχυρώνει θεσμικά ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας απαγορεύοντας την κατασκευή νέων υποδομών, όπως δρόμοι και ανεμογεννήτριες. Στοχεύει στην ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, την αναχαίτιση της κατάτμησης των φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας που απαντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 2003 για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των βουνών ως πηγών νερού, τροφής, ενέργειας και βιοποικιλότητας, καθώς και να προωθήσει την προστασία τους από απειλές όπως η κλιματική αλλαγή και η αποδάσωση.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα βουνά είναι φυσικός πλούτος της Πατρίδας μας που οφείλουμε να προστατεύουμε. Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης προοπτικής των τοπικών ορεινών κοινοτήτων, που διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη συμβαδίζει με τον σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας. Η πρωτοβουλία ‘’Απάτητα Βουνά’’ αποτελεί ένα πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης απέναντι στη φύση και τις μελλοντικές γενιές. Εντάσσοντας νέες περιοχές στο καθεστώς αυτό και παρατείνοντας την προστασία υφιστάμενων, ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες και διαφυλάσσουμε τα ορεινά οικοσυστήματα. Στόχος μας να παραμείνουν τα βουνά μας ζωντανά, προστατευμένα και βιώσιμα, να συνεχίσουν να αποτελούν πηγή νερού, ζωής, γνώσης και φυσικής ομορφιάς για ολόκληρη τη χώρα.»