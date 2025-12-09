Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

«Καυτές» θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη εν γένει από την κλιματική αλλαγή, καθώς ολοένα και περισσότεροι θα είναι οι καύσωνες που θα πλήττουν τα ευρωπαϊκά εδάφη μέχρι και το 2100.

Στην 7η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη ευπάθειας σε καύσωνα βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς θα βιώνει κατά μέσο όρο 2 καύσωνες ετησίως, διάρκειας 20 ημερών με μέσες θερμοκρασίες 36,92°C, σύμφωνα με νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation.

Η Ελλάδα θα βιώσει 2 ετήσιους καύσωνες με μέσες θερμοκρασίες 36,92 °C

«Σαρώνει» η κλιματική αλλαγή

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα κλιματικής μοντελοποίησης, τη συχνότητα των καυσώνων και τις μέσες θερμοκρασίες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να κατατάξει ποιες 10 χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Βασικές μετρήσεις της μελέτης περιλαμβάνουν την ετήσια συχνότητα καύσωνα, τη σωρευτική διάρκεια (σε ημέρες) και τη μέση θερμοκρασία καύσωνα (°C). Αυτοί οι δείκτες συνδυάστηκαν για να προκύψει μια συνολική βαθμολογία καύσωνα για να κατατάξει τις ευρωπαϊκές χώρες που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο από καύσωνες για το 2100.

Η Ελλάδα έχει βαθμολογία ευπάθειας στον καύσωνα 58,38, μπροστά από χώρες όπως η Ουκρανία (57,58), η Γεωργία (49,97), αλλά και η Ιταλία (43,03). Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Γαλλία (100) στην πρώτη θέση, τη Ρωσία (79,92), τη Ρουμανία (65,99), Μολδαβία (64,93), Βουλγαρία (60,56) και Τουρκία (58,70).

Η Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται ως ένα απροσδόκητο θερμό σημείο καύσωνα, με τη Ρουμανία (3η, βαθμολογία 65,99) να ηγείται μιας περιφερειακής ομάδας που περιλαμβάνει τη Μολδαβία (4η, βαθμολογία 64,93) και τη Βουλγαρία (5η, βαθμολογία 60,56).

Η 7η θέση της Ελλάδας

«Η 7η θέση της Ελλάδας αποκαλύπτει μια σημαντική πληροφορία σχετικά με την ευπάθεια στις καύσωνες. Παρά το γεγονός ότι έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια καύσωνα με 20 συνολικά ημέρες, η Ελλάδα κατατάσσεται στη μέση των ευρωπαϊκών χωρών λόγω της χαμηλότερης έντασης της θερμοκρασίας σε σύγκριση με τις καύσωνες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία», διευκρίνισε ο Gerrit Jan Reinders, Διευθύνων Σύμβουλος και ειδικός σε κλιματικά δεδομένα στην Reinders Corporation.

«Αν και αυτές οι προβλέψεις αφορούν το 2100, ήδη παρατηρούμε σαφή προειδοποιητικά σημάδια σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται. Η πρώτη χιονόπτωση στο όρος Φούτζι έφτασε 21 ημέρες αργότερα από τον μέσο όρο φέτος, ενώ η Ισλανδία κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία κουνουπιών στο έδαφός της».

Η Ελλάδα θα βιώσει 2 ετήσιους καύσωνες με μέσες θερμοκρασίες 36,92 °C. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι βαθμολογίες ευπάθειας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν. Η σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια στην Ελλάδα αντισταθμίζεται από τις χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες (36,92 °C) σε σύγκριση με χώρες όπως η Ρωσία (37,99 °C), η Μολδαβία (37,10 °C) και η Τουρκία (37,76 °C).

«Αυτό αποδεικνύει ότι η σοβαρότητα των καυσώνων δεν καθορίζεται από έναν μόνο δείκτη, αλλά από το συνδυασμό της συχνότητας, της διάρκειας και της έντασης της θερμοκρασίας», πρόσθεσε ο Reinders.

