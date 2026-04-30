Δεκαπεντάχρονος κατηγορείται ότι χάκαρε το γαλλικό δημόσιο, έκλεψε τα έγγραφα εκατομμυρίων πολιτών

Η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα για έναν 15χρονο που θεωρείται ύποπτος για την υποκλοπή και την απόπειρα πώλησης διπλωμάτων οδήγησης και άλλων εγγράφων που αφορούσαν εκατομμύρια πολίτες.

Ο έφηβος, του οποίου τα στοιχεία δεν ανακοινώθηκαν, βρίσκεται υπό κράτηση από τις 25 Απριλίου λόγω ενδείξεων ότι είναι ο χάκερ με το ψευδώνυμο «breach3d», ο οποίος προσπάθησε να πουλήσει στον σκοτεινό ιστό 12 με 18 εκατομμύρια γραμμές κλεμμένων δεδομένων.

Στη Γαλλία, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και υποκλοπή δημοσίων εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης έως επτά ετών και πρόστιμο έως 300.000 ευρώ.

Τα δεδομένα υποκλάπηκαν από την υπηρεσία ANTS (Agence Nationale des Titres Securises), στην οποία αποθηκεύονται δεδομένα όπως αριθμοί διπλωμάτων οδήγησης, αριθμοί ταυτοτήτων, διαβατηρίων και πινακίδων οχημάτων.

Η ΑΝΤS διαχειρίζεται επίσης την εφαρμογή ελέγχου ηλικίας που εμποδίζει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ανίχνευσε «ύποπτη δραστηριότητα» στο δίκτυό της στις 13 Απριλίου και αργότερα επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα που βρέθηκαν στον σκοτεινό ιστό ήταν γνήσια.

Στις 22 Απριλίου, εννέα μέρες μετά την υποκλοπή, η ANTS έστειλε email σε εκατομμύρια Γάλλους για να τους ενημερώσει για την υποκλοπή και να τους προειδοποιήσει να επιδείξουν προσοχή αν λάβουν ύποπτα τηλεφωνήματα ή email.

Η κυβερνοεπίθεση, σχολιάζει το Reuters, εγείρει ανησυχία για την αποθήκευση όλων των δεδομένων των πολιτών σε μια κεντρική υπηρεσία.