Έστειλε μήνυμα ο Σλούκας μετά την επέμβαση: «Μετράω αντίστροφα, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα»
Ο Κώστας Σλούκας έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επέμβαση στο γόνατό του
Το πρωί της Τρίτης (28/4) ο Κώστας Σλούκας χειρουργήθηκε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στο γόνατό του και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Έλληνας γκαρντ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση για τη σειρά με τη Βαλένθια, αλλά και για την επιστροφή του στη δράση με τον Παναθηναϊκό.
Η ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Σλούκας
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.
Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)
Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.
Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.
Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα.
Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε όλη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!
ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ όπως πάντα.
- Έστειλε μήνυμα ο Σλούκας μετά την επέμβαση: «Μετράω αντίστροφα, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα»
