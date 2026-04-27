Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το πρώτο παιχνίδι των play offs της Euroleague κόντρα στη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στις δυσκολίες της σειράς, αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να φτάσουν στη νίκη.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού σχολίασε και την ανάδειξη του σε MVP, ενώ στάθηκε και στα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ για το βραβείο.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση».

Για το γιατί αφήνει πίσω το βραβείο του MVP: «Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την regular season: «Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για τη Μονακό: «Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι νέα μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει 3 νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: «Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης: «Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».