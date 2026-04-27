sports betsson
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»
Euroleague 27 Απριλίου 2026, 12:51

Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ ενόψει του Game 1 του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό για τα play offs της Euroleague.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Spotlight

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το πρώτο παιχνίδι των play offs της Euroleague κόντρα στη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στις δυσκολίες της σειράς, αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να φτάσουν στη νίκη.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού σχολίασε και την ανάδειξη του σε MVP, ενώ στάθηκε και στα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ για το βραβείο.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση».

Για το γιατί αφήνει πίσω το βραβείο του MVP: «Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την regular season: «Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για τη Μονακό: «Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι νέα μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει 3 νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: «Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης: «Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».

Headlines:
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
Euroleague 25.04.26

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)

Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Σύνταξη
Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Σύνταξη
Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Σύνταξη
Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Σύνταξη
«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Σύνταξη
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Σύνταξη
Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies