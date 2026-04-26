Το μήνυμα του Ολυμπιακού για το βραβείο MVP του Βεζένκοφ

«Υπόκλιση, είναι μόνο η αρχή», ανέφερε ο Ολυμπιακός στο μήνυμά του για τον MVP της φετινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!

Ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών ήταν σαρωτικός στη regular season και στέφθηκε επάξια MVP, κάτι το οποίο είχε πετύχει ξανά και το 2022/23.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε στο μήνυμά της για τον Βεζένκοφ: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

