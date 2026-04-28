Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Eμπιστευτικά
 28 Απριλίου 2026, 08:00

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ξεκινώ με παράφραση παροιμίας «Ξέρεις να κάνεις υποκλοπές; Ναι. Ξέρεις να κρυφτείς; Όχι. Τότε μην κάνεις υποκλοπές». Γιατί η κεραμίδα της αρχειοθέτησης χθες από τον Αρειο Πάγο δείχνει ότι τελικά δεν ξέρουν, ή έχουν πανικοβληθεί τόσο που και να ήξεραν το ξεχνούν ή ο κόσμος ξύπνησε και οι συνταγές δεν πετυχαίνουν πια. Ούτε μια έρευνα έστω για τα μάτια του κόσμου; Και φταίνε μετά οι πολίτες και οι ειδικοί που μιλούν για θεσμική κρίση που απειλεί τον κοινωνικό δεσμό διαλύοντας τη συνοχή; Να βάλουμε την ένδειξη ακατάλληλο για ανηλίκους στις ειδήσεις, γιατί αν εθιστούν σε αυτά που βλέπουν ο χρόνος της Ελλάδας θα φρενάρει στην «εποχή των τεράτων».

Εκτροπή!

«Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα» έλεγε πριν από την δικτατορία του 1967 ο μακαρίτης ο Ηλίας Ηλιού, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης χθες – ευφυώς ποιώντας – ανακοίνωσε πως θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά από την ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρχειοθέτησε την έρευνα για κατασκοπεία – όπως προέκυψε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις – μεταξύ αυτών και τον Ταλ Ντίλιαν – σε 126 χρόνια φυλακή! Αλλά κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δήλωσε με νόημα πως ότι αρχειοθετείται μπορεί να επανέλθει.

Χωρίς υποκλοπές και … δικογραφίες!

Προκειμένου να μείνουν «γαντζωμένοι» στην εξουσία, οι άνθρωποι δεν έχουν φρένο, ήταν το σχόλιο πολλών, και δεξιών! Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει σε εκλογές, κλείνοντας με διάφορους νομικούς ακροβατισμούς το σκάνδαλο των υποκλοπών για να «καταπραΰνει» την οργή του απόστρατου συνταγματάρχη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ντίλιαν. Μην ξεχνάτε ότι ο εκβιασμός του Ντιλιαν στον πρωθυπουργό έγινε σε δημόσια θέα! Είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει με το εφετείο τον Δεκέμβριο. Ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά εγώ περιμένω να δω…. Και παράλληλα να μου το θυμηθείτε αντίστοιχους ακροβατισμούς θα κάνουν και για το θέμα των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – διότι δεν αντέχουν άλλες δικογραφίες. Κινδυνεύουν το σύνθημα των εκλογών να είναι «να φύγουν οι κλέφτες»! Είναι αυτό που φοβούνται όσο τίποτ΄ άλλο….

Θα τους βρει;

Ο κ. Ανδρουλάκης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ζήτησε από τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνδράμουν στην πρόταση του για την σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τις υποκλοπές. Πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ψήφους για να συσταθεί. Εχω την εντύπωση ότι μάλλον θα κατορθώσει να τους βρει….

Αντανακλαστικά και … άμυνα!

Όμως πολιτικά μιλώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευφυώς – όπως προείπα – εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δείξει ότι είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην αντιπολίτευση. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την απόφαση, είναι προφανές ότι τον πρώτο λόγο τον έχει το ΠΑΣΟΚ, ως εκ της θέσεως του και των αντανακλαστικών που επέδειξε…. Κι έχει κι άλλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να είναι «στην τσίτα». Εντός των επόμενων εβδομάδων φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την δημιουργία του νέου κόμματος. Κι ως εκ τούτου η κεντροαριστερά θα είναι πεδίο διεκδίκησης…. Ετσι οι δημοσκόποι θα σταματήσουν να μετρούν την «δυνητική ψήφο» και θα μετράνε κανονικά το νέο κόμμα. Και μία τεχνική παράμετρος: η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων θα αποκτήσει ακόμη έναν διεκδικητή – αυτό δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία οι δημοσκόποι δίνουν ένα «μπαμπάτσικο» ποσοστό στην αναγωγή. Ετσι δεν είναι; Από το 23% στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται ξαφνικά στο 30% με την αναγωγή των αναποφάσιστων!

Φοβάται το ειδικό δικαστήριο

Είπε ένα ακόμη ωραίο χθες ο κ. Ανδρουλάκης – να κοπεί ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό βέβαια στις παρούσες συνθήκες ακούγεται ως … ανέκδοτο! Μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να διευθετήσει στα τέλη του Ιουνίου ο κ. Μητσοτάκης είναι να διορίσει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου για να έχει την … «πλάτη του φυλαγμένη». Διότι έχει απειληθεί από την αντιπολίτευση. Και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον κ. Τσίπρα πως έρχονται … ειδικά δικαστήρια! Μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους! Σκεφτείτε πως το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ και το ύψος των διαγωνισμών με τη συμμετοχή μίας μόνο εταιρείας σε 8 δισ. ευρώ. Συνολικά 20 δισ. ευρώ χρήζουν οικονομικής έρευνας. Καταλαβαίνετε τι έχει να βγει…. Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο και «τακτοποιεί» τις ηγεσίες του ανώτατου δικαστηρίου. Τόσο απλά….

Η έκπληξη του κ. Ράμμου

Εξαιρετική όμως ήταν και η αντίδραση του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ του κ. Χρήστου Ράμμου – το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ότι μπορούσε για να του κάνει την ζωή δύσκολη και να τον διώξει τελικά. Όταν το έμαθε δήλωσε «Μένω άφωνος»! Να σας θυμίσω ότι ο κ. Ράμμος είχε πρωταγωνιστήσει θεσμικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου!

Οι ελπίδες στον Μακρόν

Εχει πλάκα το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρεί – κατά τις διαρροές – ότι η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα, θα την κεφαλαιοποιήσει στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμάστε τον «κάθετο διάδρομο» της ενέργειας με την επίσκεψη στην Αθήνα τριών υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ; Πάλι τα ίδια όνειρα έκαναν – αλλά ήταν μόνο … όνειρα! Τώρα περιμένουν από τον Μακρόν και διαρρέουν μάλιστα ότι μπορεί να έχει «τσιμπήσει» και μία – μιάμιση μονάδα! Η ουσία είναι πως έχουν «καθίσει» στο 23% και μετά βίας «ξεκολλάνε»….

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

in Confidential 27.04.26

Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 23.04.26

Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»

Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 22.04.26

Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;

Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 21.04.26

Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί

Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 20.04.26

Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών

Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 17.04.26

Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 16.04.26

Με ανοιχτές τις πληγές στην αξιοπρέπεια, στην τσέπη και στην κοινή λογική, ο Μητσοτάκης θα παραδώσει μάθημα στη Βουλή για κράτος δικαίου, υποκλοπές και θεσμική τομή

Ο κακός χαμός αναμένεται να γίνει σήμερα με αφορμή τη κουβέντα για το κράτος Δικαίου. Πως η υπόθεση Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα

Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
