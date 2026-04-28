Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ξεκινώ με παράφραση παροιμίας «Ξέρεις να κάνεις υποκλοπές; Ναι. Ξέρεις να κρυφτείς; Όχι. Τότε μην κάνεις υποκλοπές». Γιατί η κεραμίδα της αρχειοθέτησης χθες από τον Αρειο Πάγο δείχνει ότι τελικά δεν ξέρουν, ή έχουν πανικοβληθεί τόσο που και να ήξεραν το ξεχνούν ή ο κόσμος ξύπνησε και οι συνταγές δεν πετυχαίνουν πια. Ούτε μια έρευνα έστω για τα μάτια του κόσμου; Και φταίνε μετά οι πολίτες και οι ειδικοί που μιλούν για θεσμική κρίση που απειλεί τον κοινωνικό δεσμό διαλύοντας τη συνοχή; Να βάλουμε την ένδειξη ακατάλληλο για ανηλίκους στις ειδήσεις, γιατί αν εθιστούν σε αυτά που βλέπουν ο χρόνος της Ελλάδας θα φρενάρει στην «εποχή των τεράτων».

Εκτροπή!

«Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα» έλεγε πριν από την δικτατορία του 1967 ο μακαρίτης ο Ηλίας Ηλιού, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΔΑ. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης χθες – ευφυώς ποιώντας – ανακοίνωσε πως θα εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά από την ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρχειοθέτησε την έρευνα για κατασκοπεία – όπως προέκυψε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις – μεταξύ αυτών και τον Ταλ Ντίλιαν – σε 126 χρόνια φυλακή! Αλλά κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας δήλωσε με νόημα πως ότι αρχειοθετείται μπορεί να επανέλθει.

Χωρίς υποκλοπές και … δικογραφίες!

Προκειμένου να μείνουν «γαντζωμένοι» στην εξουσία, οι άνθρωποι δεν έχουν φρένο, ήταν το σχόλιο πολλών, και δεξιών! Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει σε εκλογές, κλείνοντας με διάφορους νομικούς ακροβατισμούς το σκάνδαλο των υποκλοπών για να «καταπραΰνει» την οργή του απόστρατου συνταγματάρχη των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ντίλιαν. Μην ξεχνάτε ότι ο εκβιασμός του Ντιλιαν στον πρωθυπουργό έγινε σε δημόσια θέα! Είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει με το εφετείο τον Δεκέμβριο. Ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά εγώ περιμένω να δω…. Και παράλληλα να μου το θυμηθείτε αντίστοιχους ακροβατισμούς θα κάνουν και για το θέμα των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – διότι δεν αντέχουν άλλες δικογραφίες. Κινδυνεύουν το σύνθημα των εκλογών να είναι «να φύγουν οι κλέφτες»! Είναι αυτό που φοβούνται όσο τίποτ΄ άλλο….

Θα τους βρει;

Ο κ. Ανδρουλάκης στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ζήτησε από τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνδράμουν στην πρόταση του για την σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τις υποκλοπές. Πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ψήφους για να συσταθεί. Εχω την εντύπωση ότι μάλλον θα κατορθώσει να τους βρει….

Αντανακλαστικά και … άμυνα!

Όμως πολιτικά μιλώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευφυώς – όπως προείπα – εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δείξει ότι είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην αντιπολίτευση. Παρά το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την απόφαση, είναι προφανές ότι τον πρώτο λόγο τον έχει το ΠΑΣΟΚ, ως εκ της θέσεως του και των αντανακλαστικών που επέδειξε…. Κι έχει κι άλλο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να είναι «στην τσίτα». Εντός των επόμενων εβδομάδων φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την δημιουργία του νέου κόμματος. Κι ως εκ τούτου η κεντροαριστερά θα είναι πεδίο διεκδίκησης…. Ετσι οι δημοσκόποι θα σταματήσουν να μετρούν την «δυνητική ψήφο» και θα μετράνε κανονικά το νέο κόμμα. Και μία τεχνική παράμετρος: η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων θα αποκτήσει ακόμη έναν διεκδικητή – αυτό δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία οι δημοσκόποι δίνουν ένα «μπαμπάτσικο» ποσοστό στην αναγωγή. Ετσι δεν είναι; Από το 23% στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται ξαφνικά στο 30% με την αναγωγή των αναποφάσιστων!

Φοβάται το ειδικό δικαστήριο

Είπε ένα ακόμη ωραίο χθες ο κ. Ανδρουλάκης – να κοπεί ο «ομφάλιος λώρος» μεταξύ της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτό βέβαια στις παρούσες συνθήκες ακούγεται ως … ανέκδοτο! Μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να διευθετήσει στα τέλη του Ιουνίου ο κ. Μητσοτάκης είναι να διορίσει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου για να έχει την … «πλάτη του φυλαγμένη». Διότι έχει απειληθεί από την αντιπολίτευση. Και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τον κ. Τσίπρα πως έρχονται … ειδικά δικαστήρια! Μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους! Σκεφτείτε πως το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ και το ύψος των διαγωνισμών με τη συμμετοχή μίας μόνο εταιρείας σε 8 δισ. ευρώ. Συνολικά 20 δισ. ευρώ χρήζουν οικονομικής έρευνας. Καταλαβαίνετε τι έχει να βγει…. Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο και «τακτοποιεί» τις ηγεσίες του ανώτατου δικαστηρίου. Τόσο απλά….

Η έκπληξη του κ. Ράμμου

Εξαιρετική όμως ήταν και η αντίδραση του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ του κ. Χρήστου Ράμμου – το Μέγαρο Μαξίμου έκανε ότι μπορούσε για να του κάνει την ζωή δύσκολη και να τον διώξει τελικά. Όταν το έμαθε δήλωσε «Μένω άφωνος»! Να σας θυμίσω ότι ο κ. Ράμμος είχε πρωταγωνιστήσει θεσμικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου!

Οι ελπίδες στον Μακρόν

Εχει πλάκα το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρεί – κατά τις διαρροές – ότι η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα, θα την κεφαλαιοποιήσει στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θυμάστε τον «κάθετο διάδρομο» της ενέργειας με την επίσκεψη στην Αθήνα τριών υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ; Πάλι τα ίδια όνειρα έκαναν – αλλά ήταν μόνο … όνειρα! Τώρα περιμένουν από τον Μακρόν και διαρρέουν μάλιστα ότι μπορεί να έχει «τσιμπήσει» και μία – μιάμιση μονάδα! Η ουσία είναι πως έχουν «καθίσει» στο 23% και μετά βίας «ξεκολλάνε»….