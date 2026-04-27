sports betsson
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «κόλπο γκρόσο» της Ρεάλ, η επιστροφή του Παζ και το… λογιστικό αριστούργημα του Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 27 Απριλίου 2026, 08:29

Το «κόλπο γκρόσο» της Ρεάλ, η επιστροφή του Παζ και το… λογιστικό αριστούργημα του Πέρεθ

Ή αλλιώς, πώς να «παράξεις» έναν σούπερ σταρ 70 εκατομμυρίων, με κόστος μόλις 3.000.000 ευρώ!

Νικόλαος Κώτσης
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Κάποια στιγμή θα γινόταν. Οι λόγοι, θα εξηγηθούν παρακάτω. Αν και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει πίσω το «παιδί» της. Η ενεργοποίηση της ρήτρας επαναγοράς του Νίκο Παζ από την Κόμο δεν αποτελεί απλώς μια μεταγραφική κίνηση ενόψει του καλοκαιριού του 2026, αλλά ένα σεμινάριο σύγχρονης ποδοσφαιρικής διοίκησης. Ένας «οδηγός» προς όλους, για το πώς βοηθάς τους παίκτες σου να εξελιχθούν και παράλληλα δεν τους χάνεις!

Πίσω από τα λαμπερά φώτα του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η υπόθεση του Αργεντινού μέσου αποκαλύπτει τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο η «Βασίλισσα» ελέγχει την αγορά, συνδυάζοντας την οικονομική ευρωστία με το μακρόπνοο αγωνιστικό όραμα. Δεν είναι μυστικό. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν τσιγκουνεύεται να πληρώσει. Αλλά πλέον, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο Διότι έχει ανάγει σε επιστήμη την παραχώρηση ταλέντων από την «La Fábrica», διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του μέλλοντός τους.

Η συμφωνία με την ιταλική Κόμο το καλοκαίρι του 2024 είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Το 2024 ο Παζ παραχωρείται στην Κόμο με ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία, ξεκάθαρη: η Ρεάλ διατηρεί το 50% σε περίπτωση πώλησης του παίκτη σε τρίτη ομάδα, αποτρέποντας ουσιαστικά την Κόμο από το να τον παραχωρήσει αλλού χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αλλά παράλληλα βάζει ρήτρα Επαναγοράς (σ.σ. για το 2026), με το ποσό να έχει «κλειδώσει» στα 9.000.000 € για το φετινό καλοκαίρι (σ.σ. 10-11 εκατ. για το 2027).

Και όλα αυτά, για έναν παίκτη που στην ελεύθερη αγορά, κοστολογείται με πάνω από 60-70 εκατομμύρια!

Με απλά μαθηματικά, η Ρεάλ πούλησε τον Πας για 6.000.000 € και τον αγοράζει πίσω με μια αστεία αύξηση τιμής της τάξης του 50%. Ουσιαστικά, το κλαμπ «πλήρωσε» στην Κόμο ένα καθαρό ενοίκιο μόλις 3 εκατομμυρίων για να λειτουργήσει ως ένα κέντρο υψηλής εξέλιξης του παίκτη για δύο χρόνια. Εξασφάλισε έναν διεθνή μέσο αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, δαπανώντας ουσιαστικά ψίχουλα για τα δεδομένα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΑΜΠΡΕΓΑΣ
Στην Ιταλία, ο Νίκο Παζ δεν βρήκε απλώς χρόνο συμμετοχής. Βρήκε τον ιδανικό μέντορα στο πρόσωπο του Σεσκ Φάμπρεγας. Υπό την καθοδήγηση του Ισπανού τεχνικού, μετεξελίχθηκε από ένα ακατέργαστο ταλέντο στον απόλυτο ιθύνοντα νου της μεσαίας γραμμής της Κόμο. Ο Αργεντινός καταγράφει φέτος 13 γκολ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε τροχιά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έμαθε να διαχειρίζεται τη σκληράδα και την τακτική αυστηρότητα της Serie A, βελτιώνοντας κατακόρυφα την ταχύτητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Όλα αυτά, επιβεβαιώνουν το προφανές. Ότι η επιστροφή του στο Μπερναμπέου, δεν εδράζεται μόνο στον οικονομικό οπορτουνισμό. Έρχεται να θεραπεύσει μια δομική ανορθογραφία στο ρόστερ της Ρεάλ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, η Ρεάλ, αν και διέθετε περίσσευμα αθλητικότητας στη μεσαία της γραμμή και εξτρέμ παγκόσμιας κλάσης, συχνά έδειχνε να στερείται κάθετης δημιουργικότητας στον άξονα.

Ο Παζ είναι ένα σύγχρονο «8άρι» ή «10άρι» και μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που έλειπε στους Μαδριλένους. Διαθέτει την οξυδέρκεια να περάσει την μπάλα μέσα από την «τρύπα της βελόνας», αλλά και μεγάλη γκάμα στο να βρίσκει δίχτυα. Με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως έναν εκ των κορυφαίων εκτελεστών στατικών φάσεων στην Ευρώπη. Και πολλά άλλα ακόμη.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Νικόλαος Κώτσης
Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27.04.26

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26 Upd: 10:02

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για τα Τέμπη, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων.

Ρεπορτάζ Πάνος Τσίκαλας Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies