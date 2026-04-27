Το «κόλπο γκρόσο» της Ρεάλ, η επιστροφή του Παζ και το… λογιστικό αριστούργημα του Πέρεθ

Κάποια στιγμή θα γινόταν. Οι λόγοι, θα εξηγηθούν παρακάτω. Αν και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει πίσω το «παιδί» της. Η ενεργοποίηση της ρήτρας επαναγοράς του Νίκο Παζ από την Κόμο δεν αποτελεί απλώς μια μεταγραφική κίνηση ενόψει του καλοκαιριού του 2026, αλλά ένα σεμινάριο σύγχρονης ποδοσφαιρικής διοίκησης. Ένας «οδηγός» προς όλους, για το πώς βοηθάς τους παίκτες σου να εξελιχθούν και παράλληλα δεν τους χάνεις!

Πίσω από τα λαμπερά φώτα του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η υπόθεση του Αργεντινού μέσου αποκαλύπτει τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο η «Βασίλισσα» ελέγχει την αγορά, συνδυάζοντας την οικονομική ευρωστία με το μακρόπνοο αγωνιστικό όραμα. Δεν είναι μυστικό. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν τσιγκουνεύεται να πληρώσει. Αλλά πλέον, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο Διότι έχει ανάγει σε επιστήμη την παραχώρηση ταλέντων από την «La Fábrica», διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του μέλλοντός τους.

Η συμφωνία με την ιταλική Κόμο το καλοκαίρι του 2024 είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Το 2024 ο Παζ παραχωρείται στην Κόμο με ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία, ξεκάθαρη: η Ρεάλ διατηρεί το 50% σε περίπτωση πώλησης του παίκτη σε τρίτη ομάδα, αποτρέποντας ουσιαστικά την Κόμο από το να τον παραχωρήσει αλλού χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αλλά παράλληλα βάζει ρήτρα Επαναγοράς (σ.σ. για το 2026), με το ποσό να έχει «κλειδώσει» στα 9.000.000 € για το φετινό καλοκαίρι (σ.σ. 10-11 εκατ. για το 2027).

Και όλα αυτά, για έναν παίκτη που στην ελεύθερη αγορά, κοστολογείται με πάνω από 60-70 εκατομμύρια!

Με απλά μαθηματικά, η Ρεάλ πούλησε τον Πας για 6.000.000 € και τον αγοράζει πίσω με μια αστεία αύξηση τιμής της τάξης του 50%. Ουσιαστικά, το κλαμπ «πλήρωσε» στην Κόμο ένα καθαρό ενοίκιο μόλις 3 εκατομμυρίων για να λειτουργήσει ως ένα κέντρο υψηλής εξέλιξης του παίκτη για δύο χρόνια. Εξασφάλισε έναν διεθνή μέσο αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, δαπανώντας ουσιαστικά ψίχουλα για τα δεδομένα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΑΜΠΡΕΓΑΣ

Στην Ιταλία, ο Νίκο Παζ δεν βρήκε απλώς χρόνο συμμετοχής. Βρήκε τον ιδανικό μέντορα στο πρόσωπο του Σεσκ Φάμπρεγας. Υπό την καθοδήγηση του Ισπανού τεχνικού, μετεξελίχθηκε από ένα ακατέργαστο ταλέντο στον απόλυτο ιθύνοντα νου της μεσαίας γραμμής της Κόμο. Ο Αργεντινός καταγράφει φέτος 13 γκολ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε τροχιά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έμαθε να διαχειρίζεται τη σκληράδα και την τακτική αυστηρότητα της Serie A, βελτιώνοντας κατακόρυφα την ταχύτητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Όλα αυτά, επιβεβαιώνουν το προφανές. Ότι η επιστροφή του στο Μπερναμπέου, δεν εδράζεται μόνο στον οικονομικό οπορτουνισμό. Έρχεται να θεραπεύσει μια δομική ανορθογραφία στο ρόστερ της Ρεάλ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, η Ρεάλ, αν και διέθετε περίσσευμα αθλητικότητας στη μεσαία της γραμμή και εξτρέμ παγκόσμιας κλάσης, συχνά έδειχνε να στερείται κάθετης δημιουργικότητας στον άξονα.

Ο Παζ είναι ένα σύγχρονο «8άρι» ή «10άρι» και μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που έλειπε στους Μαδριλένους. Διαθέτει την οξυδέρκεια να περάσει την μπάλα μέσα από την «τρύπα της βελόνας», αλλά και μεγάλη γκάμα στο να βρίσκει δίχτυα. Με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως έναν εκ των κορυφαίων εκτελεστών στατικών φάσεων στην Ευρώπη. Και πολλά άλλα ακόμη.