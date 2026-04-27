Αμερικανικές πολιτείες ετοιμάζουν μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data center
AI 27 Απριλίου 2026, 16:29

Αμερικανικές πολιτείες ετοιμάζουν μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data center

Τα data center μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομίσ, επιβαρύνουν όμως το περιβάλλον και οδηγούν σε αύξηση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Την ώρα που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει πρωτοφανείς επενδύσεις σε νέα data center, 12 αμερικανικές πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής μορατόριουμ στην κατασκευή νέων υποδομών, ανησυχώντας για επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την OpenAI και την Anthropic μέχρι την Google και την Amazon, οι γίγαντες της αμερικανικής τεχνολογίας έχουν προαναγγείλει δαπάνες 600 δισ. δολαρίων για νέα data center, ένα τσουνάμι επενδύσεων που τονώνει την αμερικανική οικονομία και θεωρείται το μεγαλύτερο από την εποχή της άνθησης των τηλεπικοινωνιών στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το πρόβλημα είναι ότι τα –όλο και μεγαλύτερα- data center απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού για τα συστήματα ψύξης και ρουφούν δεκάδες μεγαβάτ ή γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύ που θα αρκούσε για τις ανάγκης μιας μικρής πόλης.

Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο ανεξάρτητος γεορουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, θεωρούν επίσης ότι ένα μορατόριουμ στα κέντρα δεδομένα θα επιβράδυνε τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και θα προσέφερε έτσι χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση των υπαρξιακών κινδύνων που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία.

Σχέδια για επιβολή μορατόριουμ στην κατασκευή μεγάλων data center εξετάζουν τώρα το Μέριλαντ, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, το Νιου Χάμπσαϊρ, η Μινεσότα, η Νέα Υόρκη, η Οκλαχόμα, η Νότια Καρολίνα, η Νότια Ντακότα, το Βερμόντ, η Βιρτζίνια και το Ουισκόνσιν, αναφέρει το Reuters.

Την Παρασκευή, πάντως, η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς απέρριψε νομοσχέδιο που είχε εγκριθεί μια εβδομάδα νωρίτερα από το τοπικό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι ένα μορατόριουμ στα data center θα απειλούσε θέσεις εργασίας.

Η κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς απέρριψε το μορατόριουμ για χάρη της τοπικής οικονομίας (Reuters)

Η Μιλς δήλωσε σε επιστολή της ότι θα είχε υπογράψει το μορατόριουμ αν προέβλεπε εξαίρεση για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων των 550 εκατ. δολαρίων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην πόλη του Τζέι. Όπως είπε, το έργο θα προσφέρει δουλειά σε 800 εργαζομένους του κατασκευαστικού τομέα καθώς και 100 μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

«Ένα μορατόριουμ θα ήταν  ενδεδειγμένο δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν τα τεράστια κέντρα δεδομένων στο περιβάλλον και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η τελική εκδοχή αυτού του νομοσχεδίου δεν επιτρέπει ένα συγκεκριμένο έργο στην πόλη Τζέι, το οποίο απολαμβάνει ισχυρή τοπική υποστήριξη από την κοινότητα που το φιλοξενεί και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε η κυβερνήτης του Μέιν.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες για αύξηση των τιμών ενέργειας, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τον περασμένο μήνα τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να υπογράψουν εθελοντική δέσμευση ότι θα καλύπτουν μόνες τους το κόστος για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Στην περίπτωση του Μέιν, η ακύρωση του έργου στο Μέιν θα ερχόταν να ενισχύσει τις οικονομικές πιέσεις σε μια αγροτική περιοχή όπου κλείνουν πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά, η απόφαση της κυβερνήτη να απορρίψει το μορατόριουμ ήταν «απλά λανθασμένη» δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Μέλαντι Σακς, εισηγήτρια του νομοσχεδίου.

Όπως είπε, «αν και το βέτο [της κυβερνήτη] μπορεί να προστατεύσει το προτεινόμενο έργο κέντρου δεδομένων στο Τζέι, ενέχει σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις για όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το ηλεκτρικό μας δίκτυο, το περιβάλλον και το κοινό ενεργειακό μας μέλλον».

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Περπάτημα: Λίγα βήματα είναι αρκετά για να βελτιωθεί η υγεία μας;

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα

Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

