Αμερικανικές πολιτείες ετοιμάζουν μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data center

Την ώρα που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει πρωτοφανείς επενδύσεις σε νέα data center, 12 αμερικανικές πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής μορατόριουμ στην κατασκευή νέων υποδομών, ανησυχώντας για επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την OpenAI και την Anthropic μέχρι την Google και την Amazon, οι γίγαντες της αμερικανικής τεχνολογίας έχουν προαναγγείλει δαπάνες 600 δισ. δολαρίων για νέα data center, ένα τσουνάμι επενδύσεων που τονώνει την αμερικανική οικονομία και θεωρείται το μεγαλύτερο από την εποχή της άνθησης των τηλεπικοινωνιών στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το πρόβλημα είναι ότι τα –όλο και μεγαλύτερα- data center απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού για τα συστήματα ψύξης και ρουφούν δεκάδες μεγαβάτ ή γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύ που θα αρκούσε για τις ανάγκης μιας μικρής πόλης.

Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ο ανεξάρτητος γεορουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, θεωρούν επίσης ότι ένα μορατόριουμ στα κέντρα δεδομένα θα επιβράδυνε τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και θα προσέφερε έτσι χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση των υπαρξιακών κινδύνων που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία.

Σχέδια για επιβολή μορατόριουμ στην κατασκευή μεγάλων data center εξετάζουν τώρα το Μέριλαντ, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, το Νιου Χάμπσαϊρ, η Μινεσότα, η Νέα Υόρκη, η Οκλαχόμα, η Νότια Καρολίνα, η Νότια Ντακότα, το Βερμόντ, η Βιρτζίνια και το Ουισκόνσιν, αναφέρει το Reuters.

Την Παρασκευή, πάντως, η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μέιν Τζάνετ Μιλς απέρριψε νομοσχέδιο που είχε εγκριθεί μια εβδομάδα νωρίτερα από το τοπικό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι ένα μορατόριουμ στα data center θα απειλούσε θέσεις εργασίας.

Η Μιλς δήλωσε σε επιστολή της ότι θα είχε υπογράψει το μορατόριουμ αν προέβλεπε εξαίρεση για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων των 550 εκατ. δολαρίων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην πόλη του Τζέι. Όπως είπε, το έργο θα προσφέρει δουλειά σε 800 εργαζομένους του κατασκευαστικού τομέα καθώς και 100 μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

«Ένα μορατόριουμ θα ήταν ενδεδειγμένο δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν τα τεράστια κέντρα δεδομένων στο περιβάλλον και στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η τελική εκδοχή αυτού του νομοσχεδίου δεν επιτρέπει ένα συγκεκριμένο έργο στην πόλη Τζέι, το οποίο απολαμβάνει ισχυρή τοπική υποστήριξη από την κοινότητα που το φιλοξενεί και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε η κυβερνήτης του Μέιν.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες για αύξηση των τιμών ενέργειας, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τον περασμένο μήνα τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να υπογράψουν εθελοντική δέσμευση ότι θα καλύπτουν μόνες τους το κόστος για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Στην περίπτωση του Μέιν, η ακύρωση του έργου στο Μέιν θα ερχόταν να ενισχύσει τις οικονομικές πιέσεις σε μια αγροτική περιοχή όπου κλείνουν πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά, η απόφαση της κυβερνήτη να απορρίψει το μορατόριουμ ήταν «απλά λανθασμένη» δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Μέλαντι Σακς, εισηγήτρια του νομοσχεδίου.

Όπως είπε, «αν και το βέτο [της κυβερνήτη] μπορεί να προστατεύσει το προτεινόμενο έργο κέντρου δεδομένων στο Τζέι, ενέχει σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις για όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, το ηλεκτρικό μας δίκτυο, το περιβάλλον και το κοινό ενεργειακό μας μέλλον».