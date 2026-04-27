Οικονομικές Ειδήσεις 27 Απριλίου 2026, 19:38

Fuel Pass: Πότε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το Fuel Pass – Τα ποσά της επιδότησης

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ θα παραμείνει έως τις 30 Απριλίου του 2026 η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Η αίτηση για το Fuel Pass

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN)

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024 έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης. Τα όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνουν τα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή μισθωτή (leasing), που διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Σημειώνεται ότι η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων.

Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του οχήματος:

  • Για αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση
  • Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση
  • Για μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση
  • Για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής που τους εξυπηρετεί, ενισχύοντας την ευελιξία και την άμεση αξιοποίηση της επιδότησης.

Πετρελαϊκή κρίση: Οι παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έτοιμες για ανατιμήσεις

Αραγτσί: Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις – Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου, λέει ο Λευκός Οίκος

Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» -  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Εξεταστική για υποκλοπές - Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις για εργασία σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»
Ινφαντίνο (πρόεδρος FIFA): «Έκανα αιτήσεις σε Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία και απορρίφθηκαν»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο σε ομιλία του στο Miami Dade College, και αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία αποκάλυψε ότι αρχικά τόσο η UEFA όσο και η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχαν απορρίψει τις αιτήσεις του για δουλειά.

Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου
Ο Θεοδόσης Μούγιος πίσω από τον… Zhukov – Καταδίκη ενός χρόνου για το γαλάζιο τρολ του Διαδικτύου

Στενός συνεργάτης της ΝΔ αποδεικνύεται πως ήταν ο κάτοχος του ψηφιακού προφίλ Georgy Zhukov. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συκοφαντική δυσφήμηση. Πλούσιο το... ποινικό και κομματικό παρελθόν του. «Για μια φορά ακόμη, ένα Δικαστήριο τολμά να ρίχνει φως στις σκοτεινές διαδρομές της κατασκευής της αλήθειας και της προσπάθειας χειραγώγησης μιας κοινωνίας εξαρτημένης από το ψέμα», δηλώνει στο in η δικηγόρος Αννα Κουρτοβικ που του υπέβαλε μήνυση.

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Μίλαν: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Λούκα Μόντριτς

O Λούκα Μόντριτς στάθηκε άτυχος στο κυριακάτικο (26/4) ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, καθώς τραυματίστηκε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in
Σε σχηματισμό μετώπου «εμπόδιο στην παρακμή» καλεί ο Ανδρουλάκης – Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο in

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει» την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών στο αρχείο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απάντησε στα ερωτήματα του in για τις επόμενες κινήσεις και τα θεσμικά «όπλα» που θα χρησιμοποιήσει.

Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία
Κόντρα σε στερεότυπα και γενοκτονία - Tα κορίτσια της Γάζας γιατρεύουν τα τραύματα τους με πυγμαχία

Για τα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες του «Gaza Boxing Women», το άθλημά τους συμβολίζει τόσο την αντίσταση τους ενάντια στη γενοκτονία όσο και την αποφασιστικότητα να ζουν με τους δικούς τους όρους.

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον
Βρετανία: Ο Στάρμερ ενώπιον πιθανής κοινοβουλευτικής έρευνας για την υπόθεση Μάντελσον

Οποιαδήποτε τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το πολιτικό μέλλον του Στάρμερ, η θητεία του οποίου στην Ντάουνινγκ Στριτ αμαυρώνεται από την υπόθεση Μάντελσον.

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού
Μουρτζούκου: Τη μητέρα του Παναγιωτάκη κατονόμασε ως δολοφόνο – Σοκάρουν οι εικόνες με την κακοποίηση του μωρού

Η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας πως για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ευθύνεται η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

