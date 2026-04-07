newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Απριλίου 2026, 07:37

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Spotlight

Η «βροχή» αιτήσεων για το Fuel Pass  έφερε αλλαγή σχεδίου από τις πρώτες ώρες, με το σύστημα να πιέζεται από τον όγκο των χρηστών και να ενεργοποιείται εκ νέου η υποβολή αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

H πλατφόρμα για το Fuel Pass «έτρεξε» με ρυθμό σχεδόν 600 αιτήσεων το λεπτό  από το άνοιγμά της, με το ενδιαφέρον να αποτυπώνεται άμεσα.

Το ανανεωμένο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass εισάγει χρονική κατανομή των δικαιούχων με κριτήριο το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους. Αυτή η μέθοδος στοχεύει στην ομαλή κατανομή της επισκεψιμότητας και την πρόληψη νέων τεχνικών δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την αρχική φάση.

Αντί της ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους πολίτες ταυτόχρονα, η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις σταδιακά, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε ομάδα δικαιούχων. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Μ. Τρίτη 7/4/2026 αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Μ.Τετάρτη 8/4/2026 η δυνατότητα θα αφορά όσους έχουν Α.Φ.Μ. που λήγει σε 4, 5, 6 και 7. Την Μ. Πέμπτη 9/4/2026 θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι με λήγοντα 8, 9 και 0.

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χωρίς περιορισμούς.

1. Τι είναι το Fuel Pass III;

Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass III;

Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3. Πόσα και ποια οχήματα είναι δυνατόν να δηλωθούν από έναν δικαιούχο του Fuel Pass III;

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

4. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι λήψης της επιδότησης Fuel Pass III;

Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

Στην περίπτωση επιλογής της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται προσοχή στο ότι:

α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.

5. Πόσο είναι το ύψος της επιδότησης Fuel Pass III;

α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) Πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

6. Πότε υποβάλλονται οι Αιτήσεις για το Fuel Pass III;

  • Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.

7. Πώς υποβάλω την Αίτηση Fuel Pass III;

Ι. Αυτοπρόσωπη Υποβολή Αιτήσεως από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Εφόσον υφίσταται ήδη ή ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτουμένου στο ΕΜΕπ, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτούμενος είναι τα εξής:

α. εισέρχεται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxis που διαθέτει,

β. εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ,

γ. επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο,

δ1. επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί Ή

δ2. συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας,

ε. επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω στην απάντηση της Ερώτησης 5,

στ1. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) Ή

στ2. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.

ΙΙ. Υποβολή Αιτήσεως σε δημόσιο Κ.Ε.Π.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, κατά την περίοδο υποβολής Αιτήσεων.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, της μοτοσυκλέτας- του μοτοποδηλάτου και επιβεβαιώνει ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του αιτουμένου ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας προς πίστωση του σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου φυσικού προσώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

8. Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της Αίτησής μου;

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)
  2. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ
  3. ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
  4. ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  5. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
  6. ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
  7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

9. Η επιχείρηση που με απασχολεί μου διαθέτει όχημα μισθωμένο δυνάμει εταιρικού συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συνάψει. Μπορώ να επικαλεστώ τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σε προσωπική μου Αίτηση Fuel Pass III;

Δεν υφίσταται αυτή η δυναότητα. Για την τεκμηρίωση μιας Αιτήσεως Fuel Pass III με επίκληση οχήματος μισθωμένου δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα πρέπει να αναρτηθεί ως δικαιολογητικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συναφθεί στα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο) του αιτουμένου.

10. Ποια πρόσθετα δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Αίτηση, στην περίπτωση που ο αιτούμενος επικαλείται όχημα μισθωμένο δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:

α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ή

β) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:

i. ο ΑΦΜ μισθωτή,

ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,

iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,

iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας και

v. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.

11. Μπορώ να τροποποιήσω στοιχεία Αίτησης που έχει εγκριθεί;

Δεν είναι εφικτό να τροποποιηθούν στοιχεία Αίτησης, η οποία έχει εγκριθεί. Αυτό είναι δυνατόν, όσο η Αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.

12. Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III και μέχρι πότε;

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί. Καλύπτει ιδίως τους εξής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC):

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την

τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας σας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026!

13. Είμαι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους κλάδους. Πώς λειτουργεί σε σχέση με την επιχείρησή μου το Fuel Pass ΙΙΙ και πότε θα λάβω τα χρήματα;

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είναι πανομοιότυπη με οποιαδήποτε άλλη κάρτα.

14. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που υποβάλλει, δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων από τον καθένα εξ αυτών;

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή Αίτηση και να περιλάβει στην Αίτησή του όχημα, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, του οποίου διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

15. Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια;

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος 2102154173 λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών. Ειδικά για τις 06-04-2026 το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης θα λειτουργήσει έως τις 20:00.

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Σύνταξη
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Ελλάδα 07.04.26 Upd: 13:58

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο