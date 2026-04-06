Μετ’ εμποδίων οι αιτήσεις για το fuel pass – Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί

Μετ’ εμποδίων γίνεται η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος καυσίμων fuel pass. Δεν πρόλαβε καλά καλά να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και η ιστοσελίδα «έπεσε».

Στην ιστοσελίδα του συστήματος υπάρχει η παραδοχή πως «παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης», ενώ ακόμη επισημαινόταν ότι «έχουν υποβληθεί πάνω από 150.000 αιτήσεις και συνεχίζουμε».

Σε άλλες περιπτώσεις, η πλατφόρμα «ζητά» τα στοιχεία μέσω TaxisNet, προκειμένου να εισέλθει ο πολίτης στο σύστημα αιτήσεων, ωστόσο, ούτε και αυτό προχωράει, όπως φαίνεται και παρακάτω:

Όταν περάσει λίγο η ώρα, τότε αποτυπώνεται και πάλι σφάλμα στο σύστημα, ως εξής:

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Για τους άγαμους το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026, οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των σωστών στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας).

Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η πρώτη επιλογή αφορά την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία εγκαθίσταται στο smartphone μέσω τεχνολογίας NFC και παραδοσιακά προσφέρει υψηλότερο ποσό επιδότησης, με αποκλειστική χρήση στα πρατήρια.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ωστόσο η επιδότηση ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δρομολογείται η πληρωμή. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αρχικά για όσους επέλεξαν την κατάθεση σε IBAN και ακολούθως για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.