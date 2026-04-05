Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Στην τελική ευθεία για το Fuel Pass καθώς τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα η οποία και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Απριλίου σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί μόνον από ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης
Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.
Τα ποσά και οι δικαιούχοι του Fuel Pass
Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου υπουργείου η ψηφιακή πύλη vouchers.gov.gr αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 17:00.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πιστωθούν στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό λογαριασμό τους, τα 50-60 ευρώ.
Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση από την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό καθώς η διαφορά είναι 10 ευρώ.
Επιπλέον, το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί. Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.
«Έξυπνα» κινητά
Η χρήση της άυλης κάρτας γίνεται μέσω smartphone και απαιτείται:
- Υποστήριξη τεχνολογίας NFC (Near Field Communication)
- Δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS
Χωρίς NFC η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της συσκευής πριν την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής ενίσχυσης.
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Θεσμική σκευωρία»
