06.04.2026 | 17:25
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα - Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
Άνοιξε το Fuel Pass 2026 – Πώς κάνουμε την αίτηση
Οικονομία 06 Απριλίου 2026, 16:33

Άνοιξε το Fuel Pass 2026 – Πώς κάνουμε την αίτηση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026, οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Στη διάθεση των δικαιούχων βρίσκεται πλέον η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των αιτήσεων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής πύλης vouchers.gov.gr με τους πολίτες να καλούνται να κατοχυρώσουν την οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα με λίγα και απλά βήματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιδότηση.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις χωρίς περιορισμούς στον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν άμεσα στο σύστημα.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι καθοριστική, καθώς η οριστική υποβολή συνδέεται άμεσα με την τελική ημερομηνία καταβολής των χρημάτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης στο Fuel Pass 2026, οι πολίτες εισέρχονται στο vouchers.gov.gr και ταυτοποιούνται μέσω της ΓΓΠΣΔΔ.

Αφού συνδεθούν, καλούνται να συμπληρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώρηση των σωστών στοιχείων του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας).

Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η πρώτη επιλογή αφορά την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία εγκαθίσταται στο smartphone μέσω τεχνολογίας NFC και παραδοσιακά προσφέρει υψηλότερο ποσό επιδότησης, με αποκλειστική χρήση στα πρατήρια.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ωστόσο η επιδότηση ενδέχεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δρομολογείται η πληρωμή. Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, αρχικά για όσους επέλεξαν την κατάθεση σε IBAN και ακολούθως για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Τα ποσά αναλυτικά με κάρτα ή κατάθεση

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος:

Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

να κυκλοφορεί κανονικά

να είναι ασφαλισμένο

να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

inTown
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σύνταξη
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Παραδοχή 06.04.26

Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Ελλάδα 06.04.26

Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία

Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Σύνταξη
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Παναθηναϊκός 06.04.26

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Σύνταξη
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Σύνταξη
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα

Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

