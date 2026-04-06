Ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass – Η διαδικασία, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για το Fuel Pass με το ποσά να κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026

Η επιδότηση αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, καλύπτοντας περίπου το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων στην Ελλάδα.

Οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024.

Για τους άγαμους το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας:

Αυτοκίνητα: 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά.

Μοτοσυκλέτες: 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές.

Τα βήματα για την αίτηση

Μέσω της διεύθυνσης https://vouchers.gov.gr/fuelpass θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Εκεί ο δικαιούχος επικαιροποιεί τα στοιχεία του και συμπληρώνει τον αριθμό του τραπεζικού του λoγαριασμού.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη

Το σύστημα αντλεί αυτομάτως όλες τις πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και το όχημα (π.χ. εισόδημα δικαιούχου, αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, εάν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας).

Στην ειδική εφαρμογή εάν δεν επιθυμεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία θα πιστωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

Προσοχή! Η επιλογή της τραπεζικής κατάθεσης «ψαλιδίζει» το τελικό ποσό κατά 10 ευρώ.

Η διαδικασία για την έκδοση ψηφιακής κάρτας ή για την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ, είτε με προσωπική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη. Σε περίπτωση ζευγαριών που διαθέτουν δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, ο καθένας μπορεί να κάνει ξεχωριστή αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 και η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

