Εκλεισε μετά τα προβλήματα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του fuel pass – Αλλάζει ο τρόπος υποβολής
Ελλάδα 06 Απριλίου 2026, 22:29

Ποιες είναι οι μέρες υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass με βάση τον ΑΦΜ - «Συγνώμη για την ταλαιπωρία» ζητά το gov.gr

Εκλεισε αργά το βράδυ η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος καυσίμων fuel pass. Αιτία τα συνεχή προβλήματα της ιστοσελίδας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Μετά τα τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα λόγω της μαζικής προσέλευσης των δικαιούχων για αιτήσεις και της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτές το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε τη σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ.

Ειδικότερα,  η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

  • Την Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Την Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Την Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
  • Την Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα είχαν υποβληθεί περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο σύστημα ούτε μέσω των κωδικών TaxisNet.

Το υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέα προβλήματα και να εξομαλυνθεί η διαδικασία, επέλεξε το μοντέλο της σταδιακής πρόσβασης, όπως έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις υψηλής επισκεψιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών.

Οσοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση και δεν τα κατάφεραν, θα πρέπει πλέον να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης αλλάζει.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

LIVE: Νάπολι – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
