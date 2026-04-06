Εκλεισε μετά τα προβλήματα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του fuel pass – Αλλάζει ο τρόπος υποβολής

Εκλεισε αργά το βράδυ η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος καυσίμων fuel pass. Αιτία τα συνεχή προβλήματα της ιστοσελίδας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Μετά τα τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν στην πλατφόρμα λόγω της μαζικής προσέλευσης των δικαιούχων για αιτήσεις και της αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτές το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε τη σταδιακή υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του Fuel Pass με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ.

Ειδικότερα, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

Την Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Την Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Την Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Την Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα είχαν υποβληθεί περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο σύστημα ούτε μέσω των κωδικών TaxisNet.

Το υπουργείο, προκειμένου να αποφευχθούν νέα προβλήματα και να εξομαλυνθεί η διαδικασία, επέλεξε το μοντέλο της σταδιακής πρόσβασης, όπως έχει εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις υψηλής επισκεψιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών.

Οσοι προσπάθησαν να κάνουν αίτηση και δεν τα κατάφεραν, θα πρέπει πλέον να περιμένουν την ημέρα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης αλλάζει.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.