Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ – Πώς θα κάνετε αίτηση

Ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ είναι έως 30 Απριλίου του 2026 η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Η αίτηση για το Fuel Pass

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού.

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή μισθωτή (leasing), που διαθέτει τα νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Σημειώνεται ότι η ψηφιακή κάρτα προσφέρει υψηλότερη επιδότηση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων.

Τα ποσά της επιδότησης

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του οχήματος:

Για αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση

Για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση

Για μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση

Για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής που τους εξυπηρετεί, ενισχύοντας την ευελιξία και την άμεση αξιοποίηση της επιδότησης.

Πηγή: OT